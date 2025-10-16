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по организации данной экскурсии со стороны Мирко:

1. Перед бронированием, я задал вопрос, на который мне не поступил ответ: можно ли вообще одному ехать. Просто пришло подтверждение на внесение предоплаты.

2. Вечером перед днём экскурсии пришлось самому писать в чат и спрашивать, а состоится ли вообще экскурсия? Только после этого Мирко запросил адрес.

3. Экскурсию перенесли с 9 на 10 утра (я окнул, но всё равно не до конца понятно что было причиной).

4. В экскурсии заявлены музей ракии Бойковчанка и винария Еремич - я туда так и не попал, так как уже во время экскурсии от гида узнал, что там минимально 5 человек нужно. Ну, наверное, можно было об этом предупредить.



Вместо музея ракии мы были на частном производстве ракии семьи Вагич (ничего плохого не могу сказать, был шикарный стол и вкусная ракия).

Вместо винарии Еремич была частная винария с очень странной женщиной под градусом Ниной, которая презентовала нам вино, тем не менее, тоже под вкусные закуски.



Снимаю звезду исключительно за отсутствие информации от Мирко и отсутствие заявленных мест в описании экскурсии.



Зорану огромная благодарность и всех благ!