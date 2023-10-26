Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Ваше знакомство с Сербией будет увлекательным и вкусным. Оно начнётся с высокой ноты — смотровой площадки Авальской башни.
Затем вы переместитесь в Музей ракии, винарию и ресторан, который посещали Иосип Броз Тито, Софи Лорен и другие известные люди.
Узнаете традиционный вкус Сербии, полюбуетесь природой и углубитесь в историю, погуляв по средневековой столице.
Затем вы переместитесь в Музей ракии, винарию и ресторан, который посещали Иосип Броз Тито, Софи Лорен и другие известные люди.
Узнаете традиционный вкус Сербии, полюбуетесь природой и углубитесь в историю, погуляв по средневековой столице.
Ближайшие даты:
29
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Описание
Что вас ожидает
- Гора Авала с телебашней на вершине — символ Белграда. Со смотровой площадки на высоте 120 м открывается фантастический вид на любимое место прогулок горожан и приезжих — сосновый лес, полный пешеходных троп и пресноводных источников. У подножия башни стоит памятник Неизвестному герою Первой мировой войны.
- Музей ракии «Бойковчанка». Здесь вы познакомитесь с традициями Сербии за рюмочкой уникального национального напитка — ракии (фруктового бренди). Откроете для себя маленькие тайны производства и после дегустации обязательно увезёте с собой вкусный сувенир для родных и друзей.
- Обед в ресторане «Гроцка», который расположен в большом поместье на холме среди виноградников. С большой террасы открывается впечатляющий вид на Дунай. Иосип Броз Тито бывал здесь 17 раз. Но заезжали и другие именитые гости — например, Софи Лорен. Рекомендуем вам фирменную курятину в цветах итальянского флага — блюдо, придуманное в честь актрисы.
- Винария «Еремич» в городе Югово. Знаменитая винодельня, которая из небольшого семейного производства превратилась в крупную современную компанию, производящую традиционные вина.
- Смедеревская крепость на берегу Дуная. Мы прогуляемся по средневековой сербской столице, поговорим о том, какие события в ней происходили, какие люди здесь бывали и как крепости удалось сохраниться до наших дней.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается обед и входные билеты:
- Гора Авала — €3/чел.
- Музей ракии — €12/чел. (включает дегустацию ракии и закуски)
- Винария «Еремич» — €18/чел. (включает дегустацию 4 сортов вина и закуски)
- Смедеревская крепость — €2/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по адресу вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко — Организатор в Белграде
Провёл экскурсии для 1093 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
26 окт 2023
Всё понравилось, теперь наконец то знаю, какой должен быть вкус не настоящей ракии.
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