Мои заказы

О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию

Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Ваше знакомство с Сербией будет увлекательным и вкусным. Оно начнётся с высокой ноты — смотровой площадки Авальской башни.

Затем вы переместитесь в Музей ракии, винарию и ресторан, который посещали Иосип Броз Тито, Софи Лорен и другие известные люди.

Узнаете традиционный вкус Сербии, полюбуетесь природой и углубитесь в историю, погуляв по средневековой столице.
4.7
3 отзыва
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию

Описание экскурсии

  • Гора Авала с телебашней на вершине — символ Белграда. Со смотровой площадки на высоте 120 м открывается фантастический вид на любимое место прогулок горожан и приезжих — сосновый лес, полный пешеходных троп и пресноводных источников. У подножия башни стоит памятник Неизвестному герою Первой мировой войны.
  • Музей ракии «Vagić». Здесь вы познакомитесь с традициями Сербии за рюмочкой уникального национального напитка — ракии (фруктового бренди). Откроете для себя маленькие тайны производства и после дегустации обязательно увезёте с собой вкусный сувенир для родных и друзей. История ракии Vagić начинается на семейном имении в Врчине, где уже более полувека из лучших плодов рождается напиток безупречного качества.
  • Обед в ресторане «Гроцка», который расположен в большом поместье на холме среди виноградников. С большой террасы открывается впечатляющий вид на Дунай. Иосип Броз Тито бывал здесь 17 раз. Но заезжали и другие именитые гости — например, Софи Лорен. Рекомендуем вам фирменную курятину в цветах итальянского флага — блюдо, придуманное в честь актрисы.
  • Винария «Плавинци». Это первая сербская винодельня с органическим сертификатом для вина. Здесь не гонятся за объёмом, а создают характер. Это вино с настроением — про тишину, закаты и вкус, который удивляет и запоминает. Привычные сорта могут заиграть для вас по-новому.
  • Смедеревская крепость на берегу Дуная. Мы прогуляемся по средневековой сербской столице, поговорим о том, какие события в ней происходили, какие люди здесь бывали и как крепости удалось сохраниться до наших дней.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается обед и входные билеты:

  • Гора Авала — €3 за чел.
  • Музей ракии «Vagič» — €20 за чел. (включает дегустацию ракии и закуски)
  • Винария «Plavinci» — €25 за чел. (включает дегустацию 4 сортов вина и закуски)
  • Смедеревская крепость — €2 за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко
Мирко — Организатор в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2972 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Dmitrii
Экскурсию провёл Зоран, замечательный человек, который отлично знает историю своей страны и который может ответить на все вопросы!
Зорану огромное спасибо за экскурсию, подобранные места и маршрут в целом.

Отмечу огромный минус
читать дальшеуменьшить

по организации данной экскурсии со стороны Мирко:
1. Перед бронированием, я задал вопрос, на который мне не поступил ответ: можно ли вообще одному ехать. Просто пришло подтверждение на внесение предоплаты.
2. Вечером перед днём экскурсии пришлось самому писать в чат и спрашивать, а состоится ли вообще экскурсия? Только после этого Мирко запросил адрес.
3. Экскурсию перенесли с 9 на 10 утра (я окнул, но всё равно не до конца понятно что было причиной).
4. В экскурсии заявлены музей ракии Бойковчанка и винария Еремич - я туда так и не попал, так как уже во время экскурсии от гида узнал, что там минимально 5 человек нужно. Ну, наверное, можно было об этом предупредить.

Вместо музея ракии мы были на частном производстве ракии семьи Вагич (ничего плохого не могу сказать, был шикарный стол и вкусная ракия).
Вместо винарии Еремич была частная винария с очень странной женщиной под градусом Ниной, которая презентовала нам вино, тем не менее, тоже под вкусные закуски.

Снимаю звезду исключительно за отсутствие информации от Мирко и отсутствие заявленных мест в описании экскурсии.

Зорану огромная благодарность и всех благ!

Экскурсию провёл Зоран, замечательный человек, который отлично знает историю своей страны и который может ответить на все вопросы!
Экскурсию провёл Зоран, замечательный человек, который отлично знает историю своей страны и который может ответить на все вопросы!
Экскурсию провёл Зоран, замечательный человек, который отлично знает историю своей страны и который может ответить на все вопросы!
Экскурсию провёл Зоран, замечательный человек, который отлично знает историю своей страны и который может ответить на все вопросы!
Экскурсию провёл Зоран, замечательный человек, который отлично знает историю своей страны и который может ответить на все вопросы!
Экскурсию провёл Зоран, замечательный человек, который отлично знает историю своей страны и который может ответить на все вопросы!
Экскурсию провёл Зоран, замечательный человек, который отлично знает историю своей страны и который может ответить на все вопросы!
Экскурсию провёл Зоран, замечательный человек, который отлично знает историю своей страны и который может ответить на все вопросы!
Вам был полезен этот отзыв?
Кристина
Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!
Мы поехали в уютнейший дом,где производят Ракию. Супер гостеприимная атмосфера, знания гида и прекрасная зимняя погода.
читать дальшеуменьшить

Очень хочется вернуться. Далее,мы посетили видовой ресторан,где было очень вкусно! Думаю начинать познавать Сербию нужно через эту экскурсию. Так же посетили винодельню 👍Очень редко пишу отзывы, но тут прям хочется,чтоб все посетили! Отдельное спасибо Зорану еще раз!

Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!
Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!
Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!
Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!
Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!
Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Всё понравилось, теперь наконец то знаю, какой должен быть вкус не настоящей ракии.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Белграда

Похожие экскурсии на «О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию»

Из Белграда - к жемчужинам северной Сербии
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - к жемчужинам северной Сербии
Древние монастыри, барочные городки, грандиозная крепость и культурная столица Европы
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €380 за всё до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
На машине
7 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
Погулять по старинным городам, оценить древнюю крепость, продегустировать местные блюда и вина
Начало: У вашего отеля
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от €365 за всё до 4 чел.
Северный шарм Сербии: Суботица, озеро Палич и «песочное» вино
На машине
11 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный шарм Сербии: Суботица, озеро Палич и «песочное» вино
Покинуть Белград и разгадать, чем живёт север Воеводины
Начало: Вашего отеля или апартаментов в центре Белграда
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от €495 за всё до 4 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
На машине
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
от €338 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белграде
от €365 за экскурсию