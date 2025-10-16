Ваше знакомство с Сербией будет увлекательным и вкусным. Оно начнётся с высокой ноты — смотровой площадки Авальской башни.
Затем вы переместитесь в Музей ракии, винарию и ресторан, который посещали Иосип Броз Тито, Софи Лорен и другие известные люди.
Узнаете традиционный вкус Сербии, полюбуетесь природой и углубитесь в историю, погуляв по средневековой столице.
Затем вы переместитесь в Музей ракии, винарию и ресторан, который посещали Иосип Броз Тито, Софи Лорен и другие известные люди.
Узнаете традиционный вкус Сербии, полюбуетесь природой и углубитесь в историю, погуляв по средневековой столице.
Описание экскурсии
- Гора Авала с телебашней на вершине — символ Белграда. Со смотровой площадки на высоте 120 м открывается фантастический вид на любимое место прогулок горожан и приезжих — сосновый лес, полный пешеходных троп и пресноводных источников. У подножия башни стоит памятник Неизвестному герою Первой мировой войны.
- Музей ракии «Vagić». Здесь вы познакомитесь с традициями Сербии за рюмочкой уникального национального напитка — ракии (фруктового бренди). Откроете для себя маленькие тайны производства и после дегустации обязательно увезёте с собой вкусный сувенир для родных и друзей. История ракии Vagić начинается на семейном имении в Врчине, где уже более полувека из лучших плодов рождается напиток безупречного качества.
- Обед в ресторане «Гроцка», который расположен в большом поместье на холме среди виноградников. С большой террасы открывается впечатляющий вид на Дунай. Иосип Броз Тито бывал здесь 17 раз. Но заезжали и другие именитые гости — например, Софи Лорен. Рекомендуем вам фирменную курятину в цветах итальянского флага — блюдо, придуманное в честь актрисы.
- Винария «Плавинци». Это первая сербская винодельня с органическим сертификатом для вина. Здесь не гонятся за объёмом, а создают характер. Это вино с настроением — про тишину, закаты и вкус, который удивляет и запоминает. Привычные сорта могут заиграть для вас по-новому.
- Смедеревская крепость на берегу Дуная. Мы прогуляемся по средневековой сербской столице, поговорим о том, какие события в ней происходили, какие люди здесь бывали и как крепости удалось сохраниться до наших дней.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается обед и входные билеты:
- Гора Авала — €3 за чел.
- Музей ракии «Vagič» — €20 за чел. (включает дегустацию ракии и закуски)
- Винария «Plavinci» — €25 за чел. (включает дегустацию 4 сортов вина и закуски)
- Смедеревская крепость — €2 за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко — Организатор в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2972 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию провёл Зоран, замечательный человек, который отлично знает историю своей страны и который может ответить на все вопросы!
Зорану огромное спасибо за экскурсию, подобранные места и маршрут в целом.
Отмечу огромный минус
Зорану огромное спасибо за экскурсию, подобранные места и маршрут в целом.
Отмечу огромный минус
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Наша поездка в Сербию стала прекраснее после посещения данной экскурсии и знакомства с гидом Зораном!
Мы поехали в уютнейший дом,где производят Ракию. Супер гостеприимная атмосфера, знания гида и прекрасная зимняя погода.
Мы поехали в уютнейший дом,где производят Ракию. Супер гостеприимная атмосфера, знания гида и прекрасная зимняя погода.
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А
Всё понравилось, теперь наконец то знаю, какой должен быть вкус не настоящей ракии.
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