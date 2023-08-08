Что вас ожидает:

Овчарско-Кабларское ущелье веками привлекало внимание и интерес своей природной красотой. Оно объявлено «ландшафтом уникального вида» и находится под защитой сербского государства. Здесь наблюдается настоящее богатство флоры (настоящий музей природы), птиц (160 зарегистрированных видов), млекопитающих (можно увидеть выдр и даже дикую кошку!), черепах и более 70 видов бабочек.

Создайте свое путешествие в соответствии с вашими потребностями!

Выберите один, несколько или все пять вариантов поездки в Овчарско-Кабларское ущелье:

Вариант 1. Круиз по Овчарско-Кабларскому ущелью.

Незабываемое плавание по излучинам Западной Моравы продолжительностью 1,5 часа, познакомит вас с природными достопримечательностями, красочной флорой и фауной, а также культурным наследием Овчарско-Кабаларского ущелья. Круиз по озеру доступен в качестве опции с ранней весны до поздней осени, в зависимости от погоды (дополнительно оплачивается аренда лодки).

Вариант 2. Смотровая площадка вершины Каблара — хайкинг.

С вершины Каблара вам откроется невероятный вид на все Овчарско-Кабларское ущелье. Если вы любите пешие походы, хайкинг, то для вас есть 2 тропы: более легкая и более сложная, по которым вы можете добраться до вершины Каблара пешком. В общей сложности это займет около 3 часов. Однако, если у вас есть желание насладиться таким видом и нет желания к пешим прогулкам, вы можете добраться до смотровой площадки на машине, а оставшиеся 700 метров пройти пешком.

Вариант 3. Баньский поток.

Ручей берет начало из истока Студенаца у подножия Овчара, течет по живописному ущелью, собирая другие горные потоки, и впадает в Западную Мораву. Окруженный густым лесом, журчащей водой и птицами, а также нетронутой природой, Баньский поток оставит незабываемые впечатления! Вы можете искупаться в ручье. До ручья можно добраться пешком (20 мин).

Вариант 4. Баня Овчар — термальные воды.

Спа-центр Овчар Баня также может предложить купание в термальных источниках. Это наслаждение для всех органов чувств. Лечебная вода курорта Овчар, температура которой составляет 38˚C, доступна круглый год. (Входные билеты в термы оплачиваются дополнительно.)

Вариант 5. Монастыри Овчарско-Кабларского ущелья.

На склонах гор Каблар и Овчар расположены 10 монастырей Сербской православной церкви, построенных в 14-15 веках. Во время нашего тура по Овчарско-Кабларскому ущелью мы рекомендуем посетить хотя бы один из монастырей, а по нашей договоренности мы можем посетить и несколько из них.

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