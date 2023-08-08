Индивидуальная экскурсия из Белграда: Путешествие по Овчарско-Кабларскому ущелью
Овчарско-Кабларское ущелье поистине может многое предложить! От круиза по красивым излучинам Западной Моравы, посещения смотровой площадки вершины Каблара, осмотра древних монастырей, холодной горной воды Баньского потока до купания в термальных источниках spa-центра Овчар Бани.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Овчарско-Кабларское ущелье
- Западная Морава
- Баньский поток
- Монастыри Овчарско-Кабларского ущелья
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Овчарско-Кабларское ущелье веками привлекало внимание и интерес своей природной красотой. Оно объявлено «ландшафтом уникального вида» и находится под защитой сербского государства. Здесь наблюдается настоящее богатство флоры (настоящий музей природы), птиц (160 зарегистрированных видов), млекопитающих (можно увидеть выдр и даже дикую кошку!), черепах и более 70 видов бабочек.
Создайте свое путешествие в соответствии с вашими потребностями!
Выберите один, несколько или все пять вариантов поездки в Овчарско-Кабларское ущелье:
- Вариант 1. Круиз по Овчарско-Кабларскому ущелью.
- Незабываемое плавание по излучинам Западной Моравы продолжительностью 1,5 часа, познакомит вас с природными достопримечательностями, красочной флорой и фауной, а также культурным наследием Овчарско-Кабаларского ущелья. Круиз по озеру доступен в качестве опции с ранней весны до поздней осени, в зависимости от погоды (дополнительно оплачивается аренда лодки).
- Вариант 2. Смотровая площадка вершины Каблара — хайкинг.
- С вершины Каблара вам откроется невероятный вид на все Овчарско-Кабларское ущелье. Если вы любите пешие походы, хайкинг, то для вас есть 2 тропы: более легкая и более сложная, по которым вы можете добраться до вершины Каблара пешком. В общей сложности это займет около 3 часов. Однако, если у вас есть желание насладиться таким видом и нет желания к пешим прогулкам, вы можете добраться до смотровой площадки на машине, а оставшиеся 700 метров пройти пешком.
- Вариант 3. Баньский поток.
- Ручей берет начало из истока Студенаца у подножия Овчара, течет по живописному ущелью, собирая другие горные потоки, и впадает в Западную Мораву. Окруженный густым лесом, журчащей водой и птицами, а также нетронутой природой, Баньский поток оставит незабываемые впечатления! Вы можете искупаться в ручье. До ручья можно добраться пешком (20 мин).
- Вариант 4. Баня Овчар — термальные воды.
Спа-центр Овчар Баня также может предложить купание в термальных источниках. Это наслаждение для всех органов чувств. Лечебная вода курорта Овчар, температура которой составляет 38˚C, доступна круглый год. (Входные билеты в термы оплачиваются дополнительно.)
Вариант 5. Монастыри Овчарско-Кабларского ущелья.
На склонах гор Каблар и Овчар расположены 10 монастырей Сербской православной церкви, построенных в 14-15 веках. Во время нашего тура по Овчарско-Кабларскому ущелью мы рекомендуем посетить хотя бы один из монастырей, а по нашей договоренности мы можем посетить и несколько из них.
Важно:
- Вы можете выбрать один, несколько или все пять предложенных выше вариантов поездки.
- Пожалуйста, сообщите заранее какие варианты вы выбрали. Напоминаем, что дополнительно оплачивается лодка для круиза и посещение термальных источников.
Каждый день с 7:00 до 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
- Что не входит
- Посещение термальных источников — около 10 € за человека
- Аренда лодки для круиза — 120 € за всю группу
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 7:00 до 9:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Сообщите заранее какие варианты вы выбрали. Напоминаем
- Что дополнительно оплачивается лодка для круиза и посещение термальных источников
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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