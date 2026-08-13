Овчарско-Кабларское ущелье поистине может многое предложить! От круиза по красивым излучинам Западной Моравы, посещения смотровой площадки вершины Каблара, осмотра древних монастырей, холодной горной воды Баньского потока до купания в термальных источниках spa-центра Овчар Бани.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Овчарско-Кабларское ущелье веками привлекало внимание и интерес своей природной красотой. Оно объявлено «ландшафтом уникального вида» и находится под защитой сербского государства. Здесь наблюдается настоящее богатство флоры (настоящий музей природы), птиц (160 зарегистрированных видов), млекопитающих (можно увидеть выдр и даже дикую кошку!), черепах и более 70 видов бабочек. Создайте свое путешествие в соответствии с вашими потребностями! Выберите один, несколько или все пять вариантов поездки в Овчарско-Кабларское ущелье: Вариант 1. Круиз по Овчарско-Кабларскому ущелью. Незабываемое плавание по излучинам Западной Моравы продолжительностью 1,5 часа, познакомит вас с природными достопримечательностями, красочной флорой и фауной, а также культурным наследием Овчарско-Кабаларского ущелья. Круиз по озеру доступен в качестве опции с ранней весны до поздней осени, в зависимости от погоды (дополнительно оплачивается аренда лодки). Вариант 2. Смотровая площадка вершины Каблара — хайкинг. С вершины Каблара вам откроется невероятный вид на все Овчарско-Кабларское ущелье. Если вы любите пешие походы, хайкинг, то для вас есть 2 тропы: более легкая и более сложная, по которым вы можете добраться до вершины Каблара пешком. В общей сложности это займет около 3 часов. Однако, если у вас есть желание насладиться таким видом и нет желания к пешим прогулкам, вы можете добраться до смотровой площадки на машине, а оставшиеся 700 метров пройти пешком. Вариант 3. Баньский поток. Ручей берет начало из истока Студенаца у подножия Овчара, течет по живописному ущелью, собирая другие горные потоки, и впадает в Западную Мораву. Окруженный густым лесом, журчащей водой и птицами, а также нетронутой природой, Баньский поток оставит незабываемые впечатления! Вы можете искупаться в ручье. До ручья можно добраться пешком (20 мин). Вариант 4. Баня Овчар — термальные воды. Спа-центр Овчар Баня также может предложить купание в термальных источниках. Это наслаждение для всех органов чувств. Лечебная вода курорта Овчар, температура которой составляет 38˚C, доступна круглый год. (Входные билеты в термы оплачиваются дополнительно.) Вариант 5. Монастыри Овчарско-Кабларского ущелья. На склонах гор Каблар и Овчар расположены 10 монастырей Сербской православной церкви, построенных в 14-15 веках. Во время нашего тура по Овчарско-Кабларскому ущелью мы рекомендуем посетить хотя бы один из монастырей, а по нашей договоренности мы можем посетить и несколько из них. Важно:
- Вы можете выбрать один, несколько или все пять предложенных выше вариантов поездки.
- Пожалуйста, сообщите заранее какие варианты вы выбрали. Напоминаем, что дополнительно оплачивается лодка для круиза и посещение термальных источников.
Каждый день с 7:00 до 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Овчарско-Кабларское ущелье
- Западная Морава
- Баньский поток
- Монастыри Овчарско-Кабларского ущелья
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Посещение термальных источников - около 10 € за человека
- Аренда лодки для круиза - 120 € за всю группу
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 7:00 до 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии на «Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья»
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать на Златиборе
Начало: У вашего отеля
21 авг в 06:30
22 авг в 06:30
от €595 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €520 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дунайский маршрут: в колыбель европейской цивилизации из Белграда
Путешествие вдоль Дуная из Белграда - это возможность окунуться в историю римских легионов и средневековых крепостей, наслаждаясь живописными видами
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от €365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
17 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от €520 за всё до 4 чел.
€460 за экскурсию