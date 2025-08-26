Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
«Мы расскажем, какие страны разделяет Джердапское ущелье и в каком месте ширина Дуная достигает 7 км»
Завтра в 08:00
24 янв в 08:00
€488 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 19 чел.
Джердапское ущелье
Начало: Возле вашего отеля
«Эта экскурсия проведёт вас по самому живописному участку Дуная — через Джердапское ущелье, где река пробивает себе путь сквозь древние Карпаты»
€471 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Что вас ожидает: Овчарско-Кабларское ущелье веками привлекало внимание и интерес своей природной красотой»
Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00
€375 за всё до 4 чел.
- ООксана26 августа 2025Добрый день!
Прекрасное место, рекомендую к посещению всем. Особенно впечатлила прогулка на лодке. Сняла звезду за организацию, т. к. о желании
- ЕЕлена7 декабря 2024Очень интересный и живописный тур. Ольга - замечательный, очень эрудированный и приятный в общении гид.
- ВВиктория16 сентября 2024Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я много поездила. Организация была на отличном уровне. Ольга всегда
- TTatiana26 августа 2024Благодарю Ольгу за отличную экскурсию, после которой хочется возвращаться в Сербию. Отличный, продуманный маршрут, вежливое общение, оперативные ответы, аккуратное вождение,
