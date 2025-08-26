Мои заказы

Ущелья

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелья» в Белграде на русском языке, цены от €375. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
«Мы расскажем, какие страны разделяет Джердапское ущелье и в каком месте ширина Дуная достигает 7 км»
Завтра в 08:00
24 янв в 08:00
€488 за всё до 4 чел.
Джердапское ущелье
12 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Джердапское ущелье
Начало: Возле вашего отеля
«Эта экскурсия проведёт вас по самому живописному участку Дуная — через Джердапское ущелье, где река пробивает себе путь сквозь древние Карпаты»
€471 за всё до 19 чел.
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Что вас ожидает: Овчарско-Кабларское ущелье веками привлекало внимание и интерес своей природной красотой»
Расписание: Каждый день с 7:00 до 9:00
€375 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    26 августа 2025
    Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
    Добрый день!
    Прекрасное место, рекомендую к посещению всем. Особенно впечатлила прогулка на лодке. Сняла звезду за организацию, т. к. о желании
    читать дальше

    заказать прогулку на лодке сообщали гиду заранее, а заказывал он только по дороге в ущелье, место нашли с трудом, уже всё было заказано, пришлось менять план посещения в последний момент. Но это не испортило впечатления в целом.

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • Е
    Елена
    7 декабря 2024
    Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
    Очень интересный и живописный тур. Ольга - замечательный, очень эрудированный и приятный в общении гид.
    Очень интересный и живописный тур. Ольга - замечательный, очень эрудированный и приятный в общении гидОчень интересный и живописный тур. Ольга - замечательный, очень эрудированный и приятный в общении гидОчень интересный и живописный тур. Ольга - замечательный, очень эрудированный и приятный в общении гидОчень интересный и живописный тур. Ольга - замечательный, очень эрудированный и приятный в общении гид
  • В
    Виктория
    16 сентября 2024
    Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
    Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я много поездила. Организация была на отличном уровне. Ольга всегда
    читать дальше

    была на связи и практически мгновенно отвечала на вопросы. Нам проводила экскурсию Мариана. Мариана интеллигентный человек и чуткий гид, которая все рассказывала и показывала именно в том ракурсе, который интересен конкретному эксурсанту, устроила нам незабываемую поездку на лодке. Сами виды Дуная, скалы, природа, музеи абсолютно завораживающие, это бесполезно рассказывать и фото не передает экспрессию места. Завершилась экскурсия прекрасным обедом/ужином с сомом из Дуная.

    Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я много поездила. Организация была наЭто была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я много поездила. Организация была наЭто была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я много поездила. Организация была наЭто была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я много поездила. Организация была наЭто была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я много поездила. Организация была наЭто была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я много поездила. Организация была наЭто была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я много поездила. Организация была наЭто была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я много поездила. Организация была наЭто была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я много поездила. Организация была наЭто была одна из лучших экскурсий в моей жизни, а я много поездила. Организация была на
  • T
    Tatiana
    26 августа 2024
    Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
    Благодарю Ольгу за отличную экскурсию, после которой хочется возвращаться в Сербию. Отличный, продуманный маршрут, вежливое общение, оперативные ответы, аккуратное вождение,
    читать дальше

    что очень важно на таком маршруте. Прогулка по Дунаю не оставила равнодушной, но, больше впечатлило, что водитель катера после своего рассказа ждал когда Ольга все это переведет мне. Это создает только положительное впечатление о сербах и самой поездке. Ольга, спасибо большое, обязательно буду рекомендовать и, надеюсь еще вернуться, маршруты для этого случая оставлены)

    Благодарю Ольгу за отличную экскурсию, после которой хочется возвращаться в Сербию. Отличный, продуманный маршрут, вежливое общениеБлагодарю Ольгу за отличную экскурсию, после которой хочется возвращаться в Сербию. Отличный, продуманный маршрут, вежливое общениеБлагодарю Ольгу за отличную экскурсию, после которой хочется возвращаться в Сербию. Отличный, продуманный маршрут, вежливое общениеБлагодарю Ольгу за отличную экскурсию, после которой хочется возвращаться в Сербию. Отличный, продуманный маршрут, вежливое общениеБлагодарю Ольгу за отличную экскурсию, после которой хочется возвращаться в Сербию. Отличный, продуманный маршрут, вежливое общение

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Ущелья»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью;
  2. Джердапское ущелье;
  3. Все богатство Овчарско-Кабларского ущелья.
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Улица Князя Михаила;
  2. Площадь Республики;
  3. Храм Святого Саввы;
  4. Дворец княгини Любицы;
  5. Крепость Калемегдан;
  6. Церковь Святого Марка;
  7. Национальный музей Сербии;
  8. Квартал Скадарлия;
  9. Гостиница Москва;
  10. Башня Гардош.
Сколько стоит экскурсия по Белграду в январе 2026
Сейчас в Белграде в категории "Ущелья" можно забронировать 3 экскурсии от 375 до 488. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Ущелья», 4 ⭐ отзыва, цены от €375. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март