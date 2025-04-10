Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Нови-Саду: винный путь и русский след
Погрузитесь в историю Нови-Сада, посетите летнюю резиденцию Патриарха, попробуйте вино из патриарших запасов и узнайте о русском следе в Сербии
«Обед и дегустации (вино, ракия или мед) оплачиваются дополнительно»
8 сен в 10:00
10 сен в 10:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
«Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно:»
8 сен в 09:00
10 сен в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Нескучный Нови-Сад
Странное кафе, русский художник и следы Австро-Венгрии
Начало: На улице Матице Српске
«Необычное кафе, в котором можно бежать по рельсам»
Завтра в 10:00
17 июл в 10:00
€70 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира10 апреля 2025Добрый день. Побывать в соседнем городе хотели давно😀 мечта сбылась. Очень повезло с погодой, и мы смогли с наслаждением погулять и послушать исторические факты! И особенной изюминкой экскурсии конечно ж является посещение виноделен Сербии😀 все понравилось!
- ЕЕкатерина10 марта 2025Экскурсия оставила самые положительные впечатления! Дмитрий не только профессионально и увлеченно рассказывал об истории, но и создавал такую приятную и
- ООльга18 января 2025Интересная экскурсия, много новых фактов, гид знающий и очень добротный! Рекомендую!
- ннаталья11 апреля 2022Спасибо большое, Дмитрию. Провели незабываемый день. Очень дружелюбный, Интеллигентный и эрудированный гид. Всем советую. Спасибо Дмитрий!
Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в июле 2025
Сейчас в Нови-Саде в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 321. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Нови-Сада, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025