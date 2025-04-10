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располагающую атмосферу, что время пролетело незаметно. Было ощущение, что общаешься с хорошим другом. Программа экскурсии была очень хорошо спланирована, мы успели увидеть все самое интересное. Отдельное спасибо за выбор кафе - прекрасное место для отдыха и перекуса. Экскурсия была отличным сочетанием познавательной информации и непринужденного общения.