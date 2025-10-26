О Оксана Туристический и скрытый Нови-Сад читать дальше 2 часа, но мы провели их активно и познавательно, заглядывая в разные неочевидные локации и рассматривая детали и детальки домов, арок, храмов… Кроме того, Светлана - очень отзывчивый человек, дала нам много полезных советов касаемо еды и транспорта, чем мы не преминули воспользоваться. Спасибо, Светлана, было очень любопытно посмотреть на Нови-Сад Вашими глазами! Спасибо Светлане за интересную и весьма содержательную прогулку по культурной столице Сербии, Нови-Саду! У нас было мало мало времени, всего

I Irina Туристический и скрытый Нови-Сад читать дальше познакомила с историей и архитектурой города, рассказала о людях, оставивших след в его судьбе. Мы получили огромное удовольствие и от прогулки, и от общения с умным, тонким, знающим гидом Помимо всем известных достопримечательностей Нови-Сада, Светлана показала нам массу интесных уголков, в которые мы сами и не догадались бы заглянуть,

D Dmitriy Туристический и скрытый Нови-Сад Все было просто прекрасно! Экскурсия была очень интересной! Было очень познавательно и содержательно! Все рекомендуем!

А Анна Туристический и скрытый Нови-Сад Светлана очень интересно рассказала про историю города, провела по неочевидным для туристов местам, экскурсия не утомительная, но очень содержательная

О Оксана Туристический и скрытый Нови-Сад Светлане большое спасибо за увлекательную экскурсию по Нови-Сад,в Белграде первый раз очень впечатлилась,рассказом об истории и образование города,благодарю за чудесную прогулку.

А Анна Тайная жизнь Нови-Сада (18+) Инна,спасибо Вам большое!Получили удовольствие от прогулки с Вами по чудесному Нови-Саду! Было увлекательно и легко! Спасибо за Ваши знания,доброжелательность и позитив! ☀️🇷🇸❤️Однозначно,вернемся и только к Вам!❤️

Она продемонстрировала виртуозное мастерство экскурсовода. Детальный и запоминающийся рассказ о читать дальше достопримечательностях и истории города. Маршрут составлен продуманно, я бы сказал, идеально.

Светлана учитывала особенности нашей маленькой группы. Встретила на станции Петроваразин, рассказала нам где лучше позавтракать и пообедать в городе и где лучше провести время после экскурсии (у нас был только один день в городе), предоставила заранее очень удобное описание того, как нам добираться из аэропорта Белграда до Нови Сада.

Светлана великолепно владеет материалом, обаятельна и корректна.

Экскурсия была незабываемая, всем рекомендую гида Светлану Кондратьеву! Светлана Кондратьева провела исключительно интересную экскурсию по Старому Городу Нови Сада!Она продемонстрировала виртуозное мастерство экскурсовода. Детальный и запоминающийся рассказ о

А Анна Тайная жизнь Нови-Сада (18+) Все очень понравилось, интересняй рассказ и классный экскурсовод, необычные темы очень притягивают, побольше бы)

Т Татьяна Туристический и скрытый Нови-Сад Великолепный гид Светлана! Интересный необычный рассказ, очень увлекательная прогулка! Прекрасный эрудированный экскурсовод и необыкновенно обаятельная девушка. Не заметили, как прошло время! Однозначно рекомендую!

Т Татьяна Туристический и скрытый Нови-Сад В целом все понравилось, но иногда из-за дорожного шума не всем участникам экскурсии было хорошо слышно. Было бы отлично, если бы голос Светланы был чуть громче.

М Марина Туристический и скрытый Нови-Сад Отличная экскурсия, детям очень понравилось и узнали много нового и интересного. Гид потрясающая

П Павел Туристический и скрытый Нови-Сад Экскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. Заинтересованы были участники разных поколений.

А Антон Туристический и скрытый Нови-Сад Отличный тур по историческому центру. Светлана сразу к себе расположила и показала очень много интересного. Довольны прогулкой, все прошло отлично!

Е Елена Туристический и скрытый Нови-Сад читать дальше не были, узнали много нового об истории города и знаменитых семьях. Светлана — очень чуткий и внимательный гид. Она всегда учитывала наше самочувствие, отвечала на возникающие вопросы. Очень рекомендуем! Хотя мы с мужем живём в Новом Саде, для нас это был новый опыт. Мы исследовали улицы, на которых раньше

С Сергей Туристический и скрытый Нови-Сад Светлана потрясающий рассказчик, слушать было одно удовольствие! Объемные и интересные знания по всем аспектам, начиная от истории, заканчивая фольклором! Провела по интересным местам, дала рекомендации, все сопроводила объемным рассказом и пояснениями. Потрясающе! Мы остались очень довольны!