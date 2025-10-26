Индивидуальная
до 3 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Увидеть must-see места города и нырнуть в уголки, в которых не бывали многие местные
Начало: На набережной Београдски кеj
15 янв в 09:30
16 янв в 09:30
€50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€97 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Погрузитесь в историю Нови-Сада, где процветала ночная жизнь и открывались секреты Петроварадинской крепости. Узнайте, как жили женщины тех времён
Начало: У Дунайского парка
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 октября 2025Спасибо Светлане за интересную и весьма содержательную прогулку по культурной столице Сербии, Нови-Саду! У нас было мало мало времени, всего
- IIrina11 октября 2025Помимо всем известных достопримечательностей Нови-Сада, Светлана показала нам массу интесных уголков, в которые мы сами и не догадались бы заглянуть,
- DDmitriy1 октября 2025Все было просто прекрасно! Экскурсия была очень интересной! Было очень познавательно и содержательно! Все рекомендуем!
- ААнна3 сентября 2025Светлана очень интересно рассказала про историю города, провела по неочевидным для туристов местам, экскурсия не утомительная, но очень содержательная
- ООксана23 августа 2025Светлане большое спасибо за увлекательную экскурсию по Нови-Сад,в Белграде первый раз очень впечатлилась,рассказом об истории и образование города,благодарю за чудесную прогулку.
- ААнна2 июля 2025Инна,спасибо Вам большое!Получили удовольствие от прогулки с Вами по чудесному Нови-Саду! Было увлекательно и легко! Спасибо за Ваши знания,доброжелательность и позитив! ☀️🇷🇸❤️Однозначно,вернемся и только к Вам!❤️
- ББорис24 июня 2025Светлана Кондратьева провела исключительно интересную экскурсию по Старому Городу Нови Сада!
Она продемонстрировала виртуозное мастерство экскурсовода. Детальный и запоминающийся рассказ о
- ААнна6 мая 2025Все очень понравилось, интересняй рассказ и классный экскурсовод, необычные темы очень притягивают, побольше бы)
- ТТатьяна20 апреля 2025Великолепный гид Светлана! Интересный необычный рассказ, очень увлекательная прогулка! Прекрасный эрудированный экскурсовод и необыкновенно обаятельная девушка. Не заметили, как прошло время! Однозначно рекомендую!
- ТТатьяна8 апреля 2025В целом все понравилось, но иногда из-за дорожного шума не всем участникам экскурсии было хорошо слышно. Было бы отлично, если бы голос Светланы был чуть громче.
- ММарина22 марта 2025Отличная экскурсия, детям очень понравилось и узнали много нового и интересного. Гид потрясающая
- ППавел20 февраля 2025Экскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. Заинтересованы были участники разных поколений.
- ААнтон19 февраля 2025Отличный тур по историческому центру. Светлана сразу к себе расположила и показала очень много интересного. Довольны прогулкой, все прошло отлично!
- ЕЕлена2 февраля 2025Хотя мы с мужем живём в Новом Саде, для нас это был новый опыт. Мы исследовали улицы, на которых раньше
- ССергей29 декабря 2024Светлана потрясающий рассказчик, слушать было одно удовольствие! Объемные и интересные знания по всем аспектам, начиная от истории, заканчивая фольклором! Провела по интересным местам, дала рекомендации, все сопроводила объемным рассказом и пояснениями. Потрясающе! Мы остались очень довольны!
- ИИрина28 декабря 2024Экскурсия интересная, нестандартная, для всех возрастных категорий 14+. Светлане спасибо за интересный рассказ, детали и нюансы из истории города и страны
