Мои заказы

Необычные дома в Нови-Саде

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Нови-Саде на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Туристический и скрытый Нови-Сад
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Туристический и скрытый Нови-Сад
Увидеть must-see места города и нырнуть в уголки, в которых не бывали многие местные
Начало: На набережной Београдски кеj
15 янв в 09:30
16 янв в 09:30
€50 за всё до 3 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
Пешая
2.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
Исследовать подземные туннели и ходы одной из крупнейших фортификационных построек Европы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€97 за всё до 6 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Погрузитесь в историю Нови-Сада, где процветала ночная жизнь и открывались секреты Петроварадинской крепости. Узнайте, как жили женщины тех времён
Начало: У Дунайского парка
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    26 октября 2025
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Спасибо Светлане за интересную и весьма содержательную прогулку по культурной столице Сербии, Нови-Саду! У нас было мало мало времени, всего
    читать дальше

    2 часа, но мы провели их активно и познавательно, заглядывая в разные неочевидные локации и рассматривая детали и детальки домов, арок, храмов… Кроме того, Светлана - очень отзывчивый человек, дала нам много полезных советов касаемо еды и транспорта, чем мы не преминули воспользоваться. Спасибо, Светлана, было очень любопытно посмотреть на Нови-Сад Вашими глазами!

  • I
    Irina
    11 октября 2025
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Помимо всем известных достопримечательностей Нови-Сада, Светлана показала нам массу интесных уголков, в которые мы сами и не догадались бы заглянуть,
    читать дальше

    познакомила с историей и архитектурой города, рассказала о людях, оставивших след в его судьбе. Мы получили огромное удовольствие и от прогулки, и от общения с умным, тонким, знающим гидом

    Помимо всем известных достопримечательностей Нови-Сада, Светлана показала нам массу интесных уголков, в которые мы сами иПомимо всем известных достопримечательностей Нови-Сада, Светлана показала нам массу интесных уголков, в которые мы сами иПомимо всем известных достопримечательностей Нови-Сада, Светлана показала нам массу интесных уголков, в которые мы сами иПомимо всем известных достопримечательностей Нови-Сада, Светлана показала нам массу интесных уголков, в которые мы сами иПомимо всем известных достопримечательностей Нови-Сада, Светлана показала нам массу интесных уголков, в которые мы сами иПомимо всем известных достопримечательностей Нови-Сада, Светлана показала нам массу интесных уголков, в которые мы сами и
  • D
    Dmitriy
    1 октября 2025
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Все было просто прекрасно! Экскурсия была очень интересной! Было очень познавательно и содержательно! Все рекомендуем!
  • А
    Анна
    3 сентября 2025
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Светлана очень интересно рассказала про историю города, провела по неочевидным для туристов местам, экскурсия не утомительная, но очень содержательная
  • О
    Оксана
    23 августа 2025
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Светлане большое спасибо за увлекательную экскурсию по Нови-Сад,в Белграде первый раз очень впечатлилась,рассказом об истории и образование города,благодарю за чудесную прогулку.
  • А
    Анна
    2 июля 2025
    Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
    Инна,спасибо Вам большое!Получили удовольствие от прогулки с Вами по чудесному Нови-Саду! Было увлекательно и легко! Спасибо за Ваши знания,доброжелательность и позитив! ☀️🇷🇸❤️Однозначно,вернемся и только к Вам!❤️
  • Б
    Борис
    24 июня 2025
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Светлана Кондратьева провела исключительно интересную экскурсию по Старому Городу Нови Сада!
    Она продемонстрировала виртуозное мастерство экскурсовода. Детальный и запоминающийся рассказ о
    читать дальше

    достопримечательностях и истории города. Маршрут составлен продуманно, я бы сказал, идеально.
    Светлана учитывала особенности нашей маленькой группы. Встретила на станции Петроваразин, рассказала нам где лучше позавтракать и пообедать в городе и где лучше провести время после экскурсии (у нас был только один день в городе), предоставила заранее очень удобное описание того, как нам добираться из аэропорта Белграда до Нови Сада.
    Светлана великолепно владеет материалом, обаятельна и корректна.
    Экскурсия была незабываемая, всем рекомендую гида Светлану Кондратьеву!

  • А
    Анна
    6 мая 2025
    Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
    Все очень понравилось, интересняй рассказ и классный экскурсовод, необычные темы очень притягивают, побольше бы)
  • Т
    Татьяна
    20 апреля 2025
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Великолепный гид Светлана! Интересный необычный рассказ, очень увлекательная прогулка! Прекрасный эрудированный экскурсовод и необыкновенно обаятельная девушка. Не заметили, как прошло время! Однозначно рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    8 апреля 2025
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    В целом все понравилось, но иногда из-за дорожного шума не всем участникам экскурсии было хорошо слышно. Было бы отлично, если бы голос Светланы был чуть громче.
  • М
    Марина
    22 марта 2025
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Отличная экскурсия, детям очень понравилось и узнали много нового и интересного. Гид потрясающая
  • П
    Павел
    20 февраля 2025
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Экскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. Заинтересованы были участники разных поколений.
    Экскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. ЗаинтересованыЭкскурсия прошла на ура. Светлана - отличный экскурсовод. Разнообразные знания, места и истории… Полный набор. Заинтересованы
  • А
    Антон
    19 февраля 2025
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Отличный тур по историческому центру. Светлана сразу к себе расположила и показала очень много интересного. Довольны прогулкой, все прошло отлично!
    Отличный тур по историческому центру. Светлана сразу к себе расположила и показала очень много интересного. Довольны прогулкой, все прошло отлично!
  • Е
    Елена
    2 февраля 2025
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Хотя мы с мужем живём в Новом Саде, для нас это был новый опыт. Мы исследовали улицы, на которых раньше
    читать дальше

    не были, узнали много нового об истории города и знаменитых семьях. Светлана — очень чуткий и внимательный гид. Она всегда учитывала наше самочувствие, отвечала на возникающие вопросы. Очень рекомендуем!

  • С
    Сергей
    29 декабря 2024
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Светлана потрясающий рассказчик, слушать было одно удовольствие! Объемные и интересные знания по всем аспектам, начиная от истории, заканчивая фольклором! Провела по интересным местам, дала рекомендации, все сопроводила объемным рассказом и пояснениями. Потрясающе! Мы остались очень довольны!
  • И
    Ирина
    28 декабря 2024
    Туристический и скрытый Нови-Сад
    Экскурсия интересная, нестандартная, для всех возрастных категорий 14+. Светлане спасибо за интересный рассказ, детали и нюансы из истории города и страны

Ответы на вопросы от путешественников по Нови-Саду в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нови-Саде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Туристический и скрытый Нови-Сад
  2. Катакомбы Петроварадинской крепости (из Нови-Сада)
  3. Тайная жизнь Нови-Сада (18+)
Какие места ещё посмотреть в Нови-Саде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Нови-Саду в декабре 2025
Сейчас в Нови-Саде в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 97. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Нови-Саде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 53 ⭐ отзыва, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль