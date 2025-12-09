Отправляемся в увлекательную поездку по окрестностям Галле: вас ждёт сафари в парке «Ридиягама», безопасное знакомство со змеями и наблюдение за крокодилами на реке Нилвала. Это насыщенный и комфортный маршрут, который подойдёт и взрослым, и детям.
Описание экскурсии
Сафари-парк Ридиягама (1–1,5 ч)
Путешествие на индивидуальном джипе по живописному парку, где можно увидеть животных со всех уголков мира — от львов и слонов до жирафов и зебр. Здесь нет клеток — только природные зоны, максимально приближённые к дикой среде.
Змеиная ферма (40–60 мин)
Уникальное место, где собрана коллекция змей Шри-Ланки. Вы узнаете о ядовитых и неядовитых видах, сможете безопасно подержать некоторых из них и сделать фото на память под руководством опытного инструктора.
Крокодилы на реке Нилвала (2 ч)
Лодочная прогулка по реке, где обитают десятки крокодилов. Это редкая возможность увидеть этих древних хищников в естественной среде обитания, а также птиц и мангровые заросли.
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт с кондиционером: до 2 человек — автомобиль Honda или Toyota, от 3 человек — минивэн Toyota
- Входные билеты, аренда джипа и лодки — включены в стоимость
- Пешие прогулки короткие и не требуют физической подготовки
- Обед — оплачивается отдельно (по желанию)
- С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чанука — ваша команда гидов в Галле
Провели экскурсии для 93 туристов
Я представляю команду лицензированных русскоязычных гидов на Шри-Ланке. Мы проводим увлекательные экскурсии для русскоязычных туристов уже больше 6-ти лет: хорошо говорим по-русски, знаем историю и культуру страны, организовываем комфортные поездки.
