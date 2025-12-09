Отправляемся в увлекательную поездку по окрестностям Галле: вас ждёт сафари в парке «Ридиягама», безопасное знакомство со змеями и наблюдение за крокодилами на реке Нилвала. Это насыщенный и комфортный маршрут, который подойдёт и взрослым, и детям.

Описание экскурсии

Сафари-парк Ридиягама (1–1,5 ч)

Путешествие на индивидуальном джипе по живописному парку, где можно увидеть животных со всех уголков мира — от львов и слонов до жирафов и зебр. Здесь нет клеток — только природные зоны, максимально приближённые к дикой среде.

Змеиная ферма (40–60 мин)

Уникальное место, где собрана коллекция змей Шри-Ланки. Вы узнаете о ядовитых и неядовитых видах, сможете безопасно подержать некоторых из них и сделать фото на память под руководством опытного инструктора.

Крокодилы на реке Нилвала (2 ч)

Лодочная прогулка по реке, где обитают десятки крокодилов. Это редкая возможность увидеть этих древних хищников в естественной среде обитания, а также птиц и мангровые заросли.

Организационные детали