Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по южному побережью острова
Речное сафари, черепашья ферма, рыбаки на палках и знаменитый маяк
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$399 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Галле - к чудесам южной Шри-Ланки
На ферму морских черепах и к месторождениям символа нежности и удачи
23 окт в 07:00
24 окт в 07:00
$350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Галле и национальный парк Яла
Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику
Начало: По месту вашего проживания
«Среди них: слоны, крокодилы, буйволы, шакалы, олени, павлины и леопарды»
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
от $370 за всё до 12 чел.
ССергей9 мая 2025С нами был гид Ритци. Отличный парень, рассаазал много интересного о Шри ланке и форте Галле.
Теперь о другом. Экскурсия заявлена
ВВячеслав6 декабря 2024Из всей экскурсии понравилась чайная плантация и фабрика, где рассказали и показали этапы производства чая. Форт Галле не произвел впечатление,
