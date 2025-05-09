Мои заказы

Экскурсии с животными в Галле

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Галле на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Путешествие по южному побережью острова
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по южному побережью острова
Речное сафари, черепашья ферма, рыбаки на палках и знаменитый маяк
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$399 за всё до 2 чел.
Из Галле - к чудесам южной Шри-Ланки
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Галле - к чудесам южной Шри-Ланки
На ферму морских черепах и к месторождениям символа нежности и удачи
23 окт в 07:00
24 окт в 07:00
$350 за всё до 2 чел.
Галле и национальный парк Яла
На машине
Джиппинг
13 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Галле и национальный парк Яла
Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику
Начало: По месту вашего проживания
«Среди них: слоны, крокодилы, буйволы, шакалы, олени, павлины и леопарды»
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
от $370 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    9 мая 2025
    Путешествие по южному побережью острова
    С нами был гид Ритци. Отличный парень, рассаазал много интересного о Шри ланке и форте Галле.
    Теперь о другом. Экскурсия заявлена
    читать дальше

    на 9 часов. Реально 5.5 часа. На черепашьей ферме и чайной фабрике экскурсии на английском местными гидами. Об этом организаторы умолчали.
    На чайной фабрике экскурсия никакая. Просто ходите за гидом и иногда он говорит. Потом пьете чай молча и идете в магазин.
    Спасибо гиду Ритци. Без него вообще бы экскурсия не представляла интереса.

    С нами был гид Ритци. Отличный парень, рассаазал много интересного о Шри ланке и форте Галле
  • В
    Вячеслав
    6 декабря 2024
    Путешествие по южному побережью острова
    Из всей экскурсии понравилась чайная плантация и фабрика, где рассказали и показали этапы производства чая. Форт Галле не произвел впечатление,
    читать дальше

    после старых городов Европы смотреть в нем особо нечего. Большой поклон работникам черепашьей фермы, которые помогают и спасают черепашек, но на место посещения во время экскурсии оно не тянет.

