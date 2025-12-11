Мини-группа
до 10 чел.
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$212 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Увлекательное путешествие в Сигирию и Канди
Индивидуальная экскурсия из Хиккадувы к древним чудесам Шри-Ланки. Посетите Сигирию, Золотой храм и храм Зуба Будды с русскоговорящим гидом
14 дек в 05:00
15 дек в 05:00
$500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Путешествие в горы Шри-Ланки: треккинг на Малый пик Адама, купание в водопаде Равана и фото на Девятиарочном мосту. Уникальные пейзажи и легенды ждут вас
14 дек в 05:00
15 дек в 05:00
$370 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Хиккадуве
Элла - знаменитый горный курорт Шри-Ланки. В этом путешествии вы увидите Девятиарочный мост, чайные плантации, пещерный храм и покормите слонят и обезьян
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$190 за человека
Индивидуальная
Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
Оказаться среди оживших картинок из энциклопедии по биологии и увидеть растения из Красной книги
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
от $350 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Нувара-Элия и её живописные окрестности: групповая экскурсия
Путешествие в Нувара-Элию подарит вам уникальные впечатления. Посетите слоновий приют, чайные плантации и водопад Рамбода. Завтрак и обед включены
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Завтра в 08:00
13 дек в 04:00
$212 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие в дождевой лес Синхараджа
Погрузитесь в красоту Синхараджи! Водопады, зелёные холмы и редкие бабочки ждут вас. Включены трансфер, бензин и входные билеты. Прогулка начинается в 8 утра
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$174 за человека
Водная прогулка
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Погружение в мир коралловых рифов и затонувших кораблей. Подходит для новичков и опытных дайверов. Русскоязычный инструктор обеспечит безопасность и комфорт
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$195 за человека
