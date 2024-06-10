Найдено 3 экскурсии в категории « Парки » в Хиккадуве на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Центральное нагорье Шри-Ланки Чайные плантации, водопады, горный курорт Нувара Элия и национальный парк Хортон Плейнс за 2 дня «Национальный парк Хортон Плейнс» € 730 за всё до 2 чел. 🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова Джип-сафари в парке Удавалаве, форт Галле, черепашья ферма и речная прогулка в джунглях за 1 день «Джип-сафари в парке Удавалаве — вы проедете на джипах по пересеченной местности национального парка, где обитает множество диких животных» от € 650 за всё до 2 чел. 🚌 На автобусе Мини-группа 5 часов Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе Прогуляться по живописному заповеднику, полюбоваться дикой флорой и, может быть, даже фауной Начало: в вашем отеле «Буйство зелени, водопады, холмы, живописные тропинки, редкие бабочки — такой он, национальный парк Синхараджа» Расписание: ежедневно в 08:00 $ 174 за человека Другие экскурсии Хиккадувы

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Парки»

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