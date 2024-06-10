1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Центральное нагорье Шри-Ланки
Чайные плантации, водопады, горный курорт Нувара Элия и национальный парк Хортон Плейнс за 2 дня
«Национальный парк Хортон Плейнс»
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
€730 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Джип-сафари в парке Удавалаве, форт Галле, черепашья ферма и речная прогулка в джунглях за 1 день
«Джип-сафари в парке Удавалаве — вы проедете на джипах по пересеченной местности национального парка, где обитает множество диких животных»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €650 за всё до 2 чел.
Мини-группа
5 часов
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Прогуляться по живописному заповеднику, полюбоваться дикой флорой и, может быть, даже фауной
Начало: в вашем отеле
«Буйство зелени, водопады, холмы, живописные тропинки, редкие бабочки — такой он, национальный парк Синхараджа»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$174 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Парки»
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