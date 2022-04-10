Центральное нагорье Шри-Ланки

Чайные плантации, водопады, горный курорт Нувара Элия и национальный парк Хортон Плейнс за 2 дня

Индивидуальная
Центральное нагорье Шри-Ланки разительно отличается от ее южной части.

Вы попадете в мир бескрайних чайных плантаций, величественных водопадов и горных вершин, окутанных туманом.

Мы оценим колониальный курорт Нувара Элия с домами в английском стиле, побываем на чайной фабрике и погуляем по живописному национальному парку Хортон Плейнс.
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Центральное нагорье Шри-Ланки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

День первый. Высокогорный курорт Нувара Элия

Вы насладитесь горной природой Шри-Ланки, искупаетесь в прохладных водах знаменитого водопада Рамбода и поучаствуете в сборе чая на плантациях. А также посетите чайную фабрику, где продегустируете самые качественные сорта цейлонского чая и понаблюдаете за процессом его обработки. Вечером заселитесь в отель Рамбода Фоллс, где вас будут ждать вкусный ужин, отдых и прекрасные виды из номеров.

День второй. Национальный парк Хортон Плейнс

Позавтракав в отеле, мы отправимся в самый высокогорный парк острова — Хортон Плейнс. Пройдем 10-километровый круговой маршрут, полюбуемся водопадом Бейкера и поднимемся на обзорную площадку «Конец света» с шикарным видом на горные пики и окрестные долины. А если повезет, встретим оленей, макак и экзотических птиц.

Организационные детали

  • В стоимость включены: все транспортные расходы, входные билеты, размещение в отеле Рамбода Фоллс с завтраком и ужином
  • Обед в одном из ресторанов на маршруте оплачивается дополнительно: средний чек — 10$ с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы также можем организовать экскурсию из других городов и для большего числа путешественников. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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