Центральное нагорье Шри-Ланки предлагает уникальные природные пейзажи, отличающиеся от южной части острова.
Путешественники смогут насладиться видами бескрайних чайных плантаций, величественных водопадов и горных вершин, окутанных туманом.
Экскурсия включает посещение колониального курорта Нувара
Путешественники смогут насладиться видами бескрайних чайных плантаций, величественных водопадов и горных вершин, окутанных туманом.
Экскурсия включает посещение колониального курорта Нувара
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные пейзажи
- 🏞️ Величественные водопады
- 🍃 Бескрайние чайные плантации
- 🏡 Колониальный курорт Нувара Элия
- 🦌 Прогулка по национальному парку Хортон Плейнс
Что можно увидеть
- Нувара Элия
- Чайная фабрика
- Национальный парк Хортон Плейнс
- Водопад Рамбода
- Водопад Бейкера
Описание экскурсии
День первый. Высокогорный курорт Нувара Элия
Вы насладитесь горной природой Шри-Ланки, искупаетесь в прохладных водах знаменитого водопада Рамбода и поучаствуете в сборе чая на плантациях. А также посетите чайную фабрику, где продегустируете самые качественные сорта цейлонского чая и понаблюдаете за процессом его обработки. Вечером заселитесь в отель Рамбода Фоллс, где вас будут ждать вкусный ужин, отдых и прекрасные виды из номеров.
День второй. Национальный парк Хортон Плейнс
Позавтракав в отеле, мы отправимся в самый высокогорный парк острова — Хортон Плейнс. Пройдем 10-километровый круговой маршрут, полюбуемся водопадом Бейкера и поднимемся на обзорную площадку «Конец света» с шикарным видом на горные пики и окрестные долины. А если повезет, встретим оленей, макак и экзотических птиц.
Организационные детали
- В стоимость включены: все транспортные расходы, входные билеты, размещение в отеле Рамбода Фоллс с завтраком и ужином
- Обед в одном из ресторанов на маршруте оплачивается дополнительно: средний чек — 10$ с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы также можем организовать экскурсию из других городов и для большего числа путешественников. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чанука — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 143 туристов
Я представляю команду лицензированных русскоязычных гидов на Шри-Ланке. Мы проводим увлекательные экскурсии для русскоязычных туристов уже больше 6-ти лет: хорошо говорим по-русски, знаем историю и культуру страны, организовываем комфортные поездки.
Входит в следующие категории Хиккадувы
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