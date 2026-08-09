Элия с домами в английском стиле, экскурсию на чайную фабрику и прогулку по живописному национальному парку Хортон Плейнс. Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть разнообразие природы Шри-Ланки и узнать больше о ее культуре и истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

День первый. Высокогорный курорт Нувара Элия

Вы насладитесь горной природой Шри-Ланки, искупаетесь в прохладных водах знаменитого водопада Рамбода и поучаствуете в сборе чая на плантациях. А также посетите чайную фабрику, где продегустируете самые качественные сорта цейлонского чая и понаблюдаете за процессом его обработки. Вечером заселитесь в отель Рамбода Фоллс, где вас будут ждать вкусный ужин, отдых и прекрасные виды из номеров.

День второй. Национальный парк Хортон Плейнс

Позавтракав в отеле, мы отправимся в самый высокогорный парк острова — Хортон Плейнс. Пройдем 10-километровый круговой маршрут, полюбуемся водопадом Бейкера и поднимемся на обзорную площадку «Конец света» с шикарным видом на горные пики и окрестные долины. А если повезет, встретим оленей, макак и экзотических птиц.

Организационные детали