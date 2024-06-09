1 чел.
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Мини-группа
5 часов
Путешествие в дождевой лес Синхараджа в мини-группе
Прогуляться по живописному заповеднику, полюбоваться дикой флорой и, может быть, даже фауной
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$174 за человека
Мини-группа
5 часов
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Полюбоваться нетронутой загадочной цивилизацией на дне моря
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$195 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
Оказаться среди оживших картинок из энциклопедии по биологии и увидеть растения из Красной книги
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $320 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Активный отдых»
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