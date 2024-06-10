1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Джип-сафари в парке Удавалаве, форт Галле, черепашья ферма и речная прогулка в джунглях за 1 день
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €650 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Морская рыбалка на Шри-Ланке
Покататься на лодке, порыбачить и насладиться великолепными пейзажами
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
€770 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Полюбоваться нетронутой загадочной цивилизацией на дне моря
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$195 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июне 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 770.
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