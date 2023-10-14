Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа

Продегустировать чай, увидеть диких животных и прокатиться на поезде мимо плантаций и джунглей

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправимся в живописнейший уголок Шри-Ланки любоваться водопадами, обниматься со слонами, восхищаться видами с высоты и погружаться в местную культуру. Посетим национальный парк, где увидим леопардов, крокодилов, буйволов и многих других животных.

Прокатимся на поезде по одной из самых красивых железных дорог мира и рассмотрим из окна горные склоны, 40 мостов, чайные плантации, проедем несколько тоннелей. Сфотографируемся у знаменитого 9-арочного моста. Желающие смогут посетить танцевальное шоу и покормить слонов.
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Ближайшие даты:
14
окт
28
окт
4
ноя
11
ноя
18
ноя
19
ноя
25
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно разместить ребёнка в одном номере с родителями за 50% от стоимости взрослого. За 1-местное размещение доплата.

Программа тура по дням

1 день

Сафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города Элла

Рано утром заедем за вами в отель/место, где вы остановились до тура: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хиккадува 05:00, Галле 07:20, Диквелла 10:00, Тангалле 10:30.

Направляемся в национальный парк «Яла», самый крупнейший в стране. Он считается одним из лучших мест для сафари в Азии, занимает площадь более 1500 квадратных километров. Здесь вы увидите слонов, леопардов, кабанов, буйволов, крокодилов, птиц и полюбуетесь нетронутой природой. В парке можно наблюдать широкий спектр животных и растительности.

Также, сегодня посетим 9-арочный мост, один из самых высоких в Южной Азии, и живописный город Элла, богатый водопадами, тропическими лесами и горами. Восхитимся 25-метровым шумным потоком воды, увидим святое место для многих религиозных людей. Желающие смогут дойти на вершину пика по маршруту «Тропа львиного камня», посетить рынок, попробовать местную еду и окунуться в культуру и традиции горожан.

Переночуем в Элле.

Сафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города Элла
2 день

Живописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоу

После завтрака переезжаем на ж. -д. станцию Элла. Поезд до станции Нану-Ойи на Шри-Ланке — это одна из самых красивых железнодорожных поездок в мире. Вы увидите чайные плантации, горные склоны, дремучие джунгли, 40 мостов, около 20 тоннелей. Почти 3 часа будем любоваться сменяющимися живописными пейзажами за окном.

Далее отправляемся в Канди, но сначала заедем на чайную фабрику, где продегустируем настоящий цейлонский чай. Остановимся на смотровой, чтобы насладиться видом на 3 водопада. Посетим храм Зуба Будды, построенный в 16 веке и хранящий реликвию. Желающие смогут сходить на национальное танцевальное шоу.

Переночуем в Канди.

Живописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоу
3 день

Тропические растения и слоновий питомник

После завтрака отправимся в королевский ботанический сад Перадении, где представлено более 4000 видов растений. Прогуляемся по аллеям, увидим орхидеи и пальмы. Следующая локация на сегодня — слоновий питомник. Место, где можно увидеть милейших животных в естественной среде обитания, как они купаются, питаются, играют друг с другом. Желающие смогут принять участие в кормлении слонов.

С хорошими впечатлениями вернёмся в Галле или в любой отель, расположенный на отрезке Коломбо-Унаватуна. Также, можем проводить вас в аэропорт Коломбо.

Тропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомникТропические растения и слоновий питомник

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хиккадува 05:00, Галле 07:20, Диквелла 10:00, Тангалле 10:30 (время приблизительное)
Завершение: Галле (или любой отель, расположенный на отрезке Коломбо-Унаватуна) / Коломбо / аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломбо

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
3-дневные туры
Джиппинг
Джунгли
Сафари

Похожие туры из Коломбо

По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Авторский тур
10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Аэропорт Коломбо
30 окт
6 ноя
20 ноя
4 дек
178 000 за человека
Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
Посетить храм, где хранится зуб Будды, и посмотреть на национальные танцы и ремёсла
Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
14 окт
19 окт
24 окт
25 окт
$175 за человека
Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
Промчаться на высокогорном поезде через джунгли и насчитать сто видов орхидей
Аэропорт Коломбо
16 окт
19 окт
27 окт
3 ноя
$385 за человека
У нас ещё много экскурсий в Коломбо. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Коломбо
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ