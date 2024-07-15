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6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
23 июля в 08:00
30 июля в 08:00
$850 за человека
10 дней
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Увидеть знаменитую Львиную скалу, подняться на пик Адама и отдохнуть на лучших курортах острова
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время зависит от времени ва...
3 янв в 08:00
2 фев в 08:00
108 000₽ за человека
14 дней
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
$1 995 за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина15 июля 2024Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге! Гид - позитивный и очень компетентный человек. Видно, что ему нравится
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Туры на 23 февраля»
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