Проводите закат
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Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3-4*:
- 1-я ночь — Oak Ray Tea Bush Ramboda;
- 2-3 ночи — Hotel Onrock;
- 4-я ночь — Yala Wild Safaris Camp.
*Фото номеров взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость тура входят завтраки и ужины (включая барбекю с напитками в 4-й день) в отелях, а также традиционный обед в 4-й день. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Легковое авто или микроавтобус с кондиционером.
Дети. Только 18+.
Виза. Оформляется самостоятельно по прилёте или заранее онлайн.
Уровень сложности. Вас ждут лёгкие треккинги и пешие прогулки. Запланирован несложный подъём на Малый пик Адама с набором высоты до 100 м (около 1,5 часов в обе стороны).
Программа тура по дням
Амбулувава, Нувара-Элия
Встретим вас у аэропорта и поедем к комплексу Амбулувава. Его называют храмом четырёх религий: здесь возносят молитвы последователи буддизма, индуизма, христианства и ислама. Поблизости возвышается белоснежная винтовая башня, венчающая заповедные зоны вокруг.
Далее направимся в горы — к курорту Нувара-Элия, который называют маленькой Англией. На нашем пути встретятся бушующие водопады и бескрайние чайные плантации, живописные луга и аккуратные поля для гольфа. К вечеру заселимся в отель и поужинаем.
Смотровая площадка, Малый пик Адама
Позавтракаем и на тук-туке поднимемся к панорамной площадке Томаса Липтона — шотландского торговца, основавшего чайный бренд. Он любил взбираться сюда ранним утром, пока долину не затянуло дымкой, и любоваться плантациями, окружёнными горной грядой. И мы последуем его примеру.
Затем продолжим наше путешествие и доберёмся в городок Элла, разместимся в номерах. Вечером покорим Малый пик Адама, с вершины которого открываются головокружительные виды: чайные плантации, рисовые поля, водопады, горы. Проводим здесь закат, а к ужину вернёмся в отель.
Поездка на поезде, визит на чайную фабрику
После завтрака вас ждёт невероятно красивое приключение: поездка на поезде по железной дороге, построенной британскими колонизаторами. Мимо проплывут холмы, укрытые густыми тропическими зарослями, и знаменитый Девятиарочный мост. После посетим чайную фабрику: соберём листочки на плантации и продегустируем горячий ароматный напиток, облачившись в национальные одежды.
Водопад Равана, джип-сафари, прощальный ужин
Утром позавтракаем и отправимся к водопаду Равана, а затем и к главной нашей цели на сегодня — национальному парку «Яла». Здесь в естественной среде обитания живут слоны, крокодилы, буйволы, леопарды и многие другие животные. Пообедаем традиционными блюдами, а после устроим джип-сафари по заповедным землям и понаблюдаем, как протекает жизнь экзотических представителей фауны.
Сегодня переночуем в кемпинге на территории нацпарка. Вечером под звёздным небом состоится прощальное барбекю (напитки включены) в свете свечей.
Завершение путешествия
После завтрака доставим вас к отелю на южном побережье и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$998
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины, 1 обед
- Трансфер от аэропорта в 1-й день
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Джип-сафари
- Все налоги и сборы
Что не входит в цену
- Билеты в Коломбо и обратно в ваш город
- Обеды (кроме 4-го дня)
- Виза
- Проживание в отеле на побережье по завершении программы
- Обратный трансфер к аэропорту
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты