Встретим вас у аэропорта и поедем к комплексу Амбулувава. Его называют храмом четырёх религий: здесь возносят молитвы последователи буддизма, индуизма, христианства и ислама. Поблизости возвышается белоснежная винтовая башня, венчающая заповедные зоны вокруг.

Далее направимся в горы — к курорту Нувара-Элия, который называют маленькой Англией. На нашем пути встретятся бушующие водопады и бескрайние чайные плантации, живописные луга и аккуратные поля для гольфа. К вечеру заселимся в отель и поужинаем.