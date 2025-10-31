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Горы Цейлона и джип-сафари по нацпарку «Яла»: индивидуальный тур

Проводить закат с Малого пика Адама, собрать чай и проехать на поезде по девятиарочному мосту
Приглашаем вас своей компанией исследовать горную часть острова Цейлон — увитой тропиками, усыпанной древними святынями и населённой экзотическими обитателями Шри-Ланки. Вы посетите уникальный храм четырёх религий и маленькую Англию.

Проводите закат
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с вершины Малого пика Адама и прокатитесь на поезде по живописной дороге колониальных времён.

Соберёте чайные листочки с плантации и насладитесь горячим ароматным напитком, облачившись в национальные одежды.

Кульминационным моментом поездки станет джип-сафари по одному из лучших в стране национальных парков: с близкого расстояния вы понаблюдаете за слонами, крокодилами, буйволами, леопардами и другими дикими животными — бесценный опыт!

Горы Цейлона и джип-сафари по нацпарку «Яла»: индивидуальный тур
Горы Цейлона и джип-сафари по нацпарку «Яла»: индивидуальный тур
Горы Цейлона и джип-сафари по нацпарку «Яла»: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
31
окт
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3-4*:

  • 1-я ночь — Oak Ray Tea Bush Ramboda;
  • 2-3 ночи — Hotel Onrock;
  • 4-я ночь — Yala Wild Safaris Camp.

*Фото номеров взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость тура входят завтраки и ужины (включая барбекю с напитками в 4-й день) в отелях, а также традиционный обед в 4-й день. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Легковое авто или микроавтобус с кондиционером.

Дети. Только 18+.

Виза. Оформляется самостоятельно по прилёте или заранее онлайн.

Уровень сложности. Вас ждут лёгкие треккинги и пешие прогулки. Запланирован несложный подъём на Малый пик Адама с набором высоты до 100 м (около 1,5 часов в обе стороны).

Программа тура по дням

1 день

Амбулувава, Нувара-Элия

Встретим вас у аэропорта и поедем к комплексу Амбулувава. Его называют храмом четырёх религий: здесь возносят молитвы последователи буддизма, индуизма, христианства и ислама. Поблизости возвышается белоснежная винтовая башня, венчающая заповедные зоны вокруг.

Далее направимся в горы — к курорту Нувара-Элия, который называют маленькой Англией. На нашем пути встретятся бушующие водопады и бескрайние чайные плантации, живописные луга и аккуратные поля для гольфа. К вечеру заселимся в отель и поужинаем.

Амбулувава, Нувара-ЭлияАмбулувава, Нувара-ЭлияАмбулувава, Нувара-ЭлияАмбулувава, Нувара-ЭлияАмбулувава, Нувара-Элия
2 день

Смотровая площадка, Малый пик Адама

Позавтракаем и на тук-туке поднимемся к панорамной площадке Томаса Липтона — шотландского торговца, основавшего чайный бренд. Он любил взбираться сюда ранним утром, пока долину не затянуло дымкой, и любоваться плантациями, окружёнными горной грядой. И мы последуем его примеру.

Затем продолжим наше путешествие и доберёмся в городок Элла, разместимся в номерах. Вечером покорим Малый пик Адама, с вершины которого открываются головокружительные виды: чайные плантации, рисовые поля, водопады, горы. Проводим здесь закат, а к ужину вернёмся в отель.

Смотровая площадка, Малый пик АдамаСмотровая площадка, Малый пик АдамаСмотровая площадка, Малый пик АдамаСмотровая площадка, Малый пик АдамаСмотровая площадка, Малый пик Адама
3 день

Поездка на поезде, визит на чайную фабрику

После завтрака вас ждёт невероятно красивое приключение: поездка на поезде по железной дороге, построенной британскими колонизаторами. Мимо проплывут холмы, укрытые густыми тропическими зарослями, и знаменитый Девятиарочный мост. После посетим чайную фабрику: соберём листочки на плантации и продегустируем горячий ароматный напиток, облачившись в национальные одежды.

Поездка на поезде, визит на чайную фабрикуПоездка на поезде, визит на чайную фабрикуПоездка на поезде, визит на чайную фабрикуПоездка на поезде, визит на чайную фабрику
4 день

Водопад Равана, джип-сафари, прощальный ужин

Утром позавтракаем и отправимся к водопаду Равана, а затем и к главной нашей цели на сегодня — национальному парку «Яла». Здесь в естественной среде обитания живут слоны, крокодилы, буйволы, леопарды и многие другие животные. Пообедаем традиционными блюдами, а после устроим джип-сафари по заповедным землям и понаблюдаем, как протекает жизнь экзотических представителей фауны.

Сегодня переночуем в кемпинге на территории нацпарка. Вечером под звёздным небом состоится прощальное барбекю (напитки включены) в свете свечей.

Водопад Равана, джип-сафари, прощальный ужинВодопад Равана, джип-сафари, прощальный ужинВодопад Равана, джип-сафари, прощальный ужинВодопад Равана, джип-сафари, прощальный ужинВодопад Равана, джип-сафари, прощальный ужин
5 день

Завершение путешествия

После завтрака доставим вас к отелю на южном побережье и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$998
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины, 1 обед
  • Трансфер от аэропорта в 1-й день
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Джип-сафари
  • Все налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Коломбо и обратно в ваш город
  • Обеды (кроме 4-го дня)
  • Виза
  • Проживание в отеле на побережье по завершении программы
  • Обратный трансфер к аэропорту
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время - по договорённости
Завершение: Отель на побережье, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

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