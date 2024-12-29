PCR тест или вакцинация не требуются.

Проживание. В люксовых отелях с мировыми наградами: Heritance, Hilton, Jetwing. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, новогодний ужин и безлимитная вода во время переездов. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Удобный автобус с Wi-Fi Toyota Coaster.

Уровень сложности. В туре немного длительных пеших прогулок, будут переезды. Предстоят 120-140 км серпантина и 30 минут восхождения на Пидуранголу. Во время путешествия по острову группа выезжает в 9:00-10:00.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Бесплатная виза для граждан 35 стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан. Срок льготного периода установлен до 31 марта 2025 года.