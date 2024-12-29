Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс

Встретить 2025-й с видом на горы и рисовые поля, пообщаться с шаманом и отдохнуть на океане
Отправляемся встречать Новый год в зелёную Шри-Ланку! Мы заберёмся на башню Амбулувава, с которой откроется потрясающий вид на район Канди.

Побываем в месте, где заботятся о слонах, и вы сможете покормить
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их и потереть им спинку во время купания. Поднимемся на скалу Пиддурангалу, откуда полюбуемся панорамой Сигирии и окрестностей. Посетим пещерный храм Дамбулла, прокатимся на знаменитом поезде и побываем на чайной плантации.

Вас также ждёт общение с шаманом в девятом поколении, наблюдение за дикими животными во время джип-сафари, а после активной части программы — отдых на берегу Индийского океана.

Для путешествия мы подобрали аутентичные отели класса «люкс» со своей историей и концепцией, один из которых входит в пятёрку лучших отелей Азии и имеет более 40 мировых наград.

Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс
Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс
Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

PCR тест или вакцинация не требуются.

Проживание. В люксовых отелях с мировыми наградами: Heritance, Hilton, Jetwing. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, новогодний ужин и безлимитная вода во время переездов. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Удобный автобус с Wi-Fi Toyota Coaster.

Уровень сложности. В туре немного длительных пеших прогулок, будут переезды. Предстоят 120-140 км серпантина и 30 минут восхождения на Пидуранголу. Во время путешествия по острову группа выезжает в 9:00-10:00.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Бесплатная виза для граждан 35 стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан. Срок льготного периода установлен до 31 марта 2025 года.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, отдых в отеле

Встречаемся и отправляемся в отель в 15 минутах езды от аэропорта с панорамным видом на океан, где вы сможете отдохнуть после перелёта. В гостинице также есть бассейн на первой линии и безбортный бассейн на крыше, в котором вода переливается через край, создавая впечатление, что водная поверхность не имеет границы.

Встреча, отдых в отелеВстреча, отдых в отелеВстреча, отдых в отелеВстреча, отдых в отелеВстреча, отдых в отеле
2 день

Башня Амбулувава, Фонд защиты слонов, отдых в экоотеле

Утром отправимся к топовой локации острова — комплексу на вершине горы на территории заповедника. Посмотрим на башню Амбулувава, христианскую церковь, буддийскую ступу, индуистский храм и мечеть и полюбуемся потрясающим видом на местность Канди, который откроется нам с высоты.

Затем посетим Фонд защиты слонов, где хорошо заботятся о животных: покормим и помоем слона в реке.

После доедем до необычного экоотеля в диких джунглях, встроенного в скалу, — это место точно запомнится вам на всю жизнь!

Башня Амбулувава, Фонд защиты слонов, отдых в экоотелеБашня Амбулувава, Фонд защиты слонов, отдых в экоотелеБашня Амбулувава, Фонд защиты слонов, отдых в экоотелеБашня Амбулувава, Фонд защиты слонов, отдых в экоотелеБашня Амбулувава, Фонд защиты слонов, отдых в экоотеле
3 день

Скала Пидурангала, храм Дамбулла, новогодний ужин

Начнём день с восхождения на священную скалу Пидурангала, где находится древний буддийский храм, в котором жили монахи. С вершины открывается завораживающий вид на знаменитое скальное плато Сигирия.

После посетим пещерный храм Дамбулла, высеченный в скале в 1 веке до нашей эры — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотрим на многочисленные статуи Будды и насладимся живописной панорамой.

А вечером вас ждёт новогодний праздничный ужин в роскошном отеле с видом на горы и рисовые поля.

Скала Пидурангала, храм Дамбулла, новогодний ужинСкала Пидурангала, храм Дамбулла, новогодний ужинСкала Пидурангала, храм Дамбулла, новогодний ужинСкала Пидурангала, храм Дамбулла, новогодний ужинСкала Пидурангала, храм Дамбулла, новогодний ужинСкала Пидурангала, храм Дамбулла, новогодний ужин
4 день

Отдых или треккинг до водопада

Сегодня вы можете просто отдохнуть, а тем, кто захочет активно провести первый день нового года, мы предлагаем треккинг до живописного водопада с купелями, самого высокого на острове. Начало в 13:00 — успеете выспаться перед прогулкой.

Отдых или треккинг до водопадаОтдых или треккинг до водопадаОтдых или треккинг до водопадаОтдых или треккинг до водопада
5 день

Поездка на поезде, мост и чайная фабрика, общение с шаманом и священный город Катарагама

После завтрака прокатимся на поезде по одному из самых живописных маршрутов мира — насладимся пейзажами и сделаем много красивых фотографий. Посмотрим на визитную карточку острова — девятиарочный мост — и вы узнаете потрясающую историю его создания. Заедем на чайную фабрику: вы увидите плантации, на которых выращивают будущий напиток, и узнаете интересные факты о чае.

Несмотря на буддизм, христианство и ислам, шаманизм остаётся одним из верований ланкийцев. Мы отправимся в гости к настоящему шаману: однажды он помог нам, теперь и у вас будет возможность пообщаться с ним. Шаман сделает вам «прочтение» по руке и расскажет, что вас ждёт (по желанию).

Затем переедем в священный город Катарагама, где одновременно сосуществуют индуизм, буддизм и шаманизм. Это уникальное место, где хранится волос Будды. Сюда приезжают со всей страны, чтобы попросить духовного учителя о помощи в реализации планов. Мы обязательно загадаем желания и сделаем подношение (по желанию).

Поездка на поезде, мост и чайная фабрика, общение с шаманом и священный город КатарагамаПоездка на поезде, мост и чайная фабрика, общение с шаманом и священный город КатарагамаПоездка на поезде, мост и чайная фабрика, общение с шаманом и священный город КатарагамаПоездка на поезде, мост и чайная фабрика, общение с шаманом и священный город КатарагамаПоездка на поезде, мост и чайная фабрика, общение с шаманом и священный город Катарагама
6 день

Джип-сафари, переезд к океану

В этот день вас ждёт увлекательное приключение: разместившись в джипах, помчим исследовать дикую природу Шри-Ланки. Попробуем найти леопарда, увидим слонов, крокодилов, буйволов, кабанов, павлинов и полюбуемся природой острова.

Вечером переедем к океану, где проведём следующие 3 дня — это будет свободное время, которым вы сможете распорядиться по своему усмотрению. Перед сном насладимся закатными красками на берегу.

Джип-сафари, переезд к океануДжип-сафари, переезд к океануДжип-сафари, переезд к океануДжип-сафари, переезд к океануДжип-сафари, переезд к океануДжип-сафари, переезд к океану
7 день

Свободный день на океане

Сегодня вы можете отдохнуть на пляже, прогуляться, также прокатиться на сёрфе. Шри-Ланка — отличное место для начинающих и для тех, кто уже катается на доске. Опытный русскоговорящий инструктор поможет вам научиться или укрепить и развить ваши навыки (по желанию, за доплату).

Свободный день на океанеСвободный день на океанеСвободный день на океанеСвободный день на океане
8 день

Свободный день: занятия на выбор

Сегодня снова свободный день. Шри-Ланка славится профессиональными массажистами: можно посетить спа-процедуры и максимально расслабиться и перезагрузиться. Можно понырять с маской, поплавать с черепахами и изучить подводный мир.

В водах Шри-Ланки живут разные виды черепах. К сожалению, их численность с каждым годом падает. На острове есть несколько центров, где люди лечат рептилий и восстанавливают популяцию. Те, кому интересна эта тема, могут посетить такой центр.

Также можно побывать в форте Галле в одноимённом городе. Прогулка по нему напоминает променад по уютному городку Европы. Мы покажем вам кафе, магазинчики и лавки, куда стоит сходить.

Свободный день: занятия на выборСвободный день: занятия на выборСвободный день: занятия на выборСвободный день: занятия на выбор
9 день

Отъезд

Утром — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 395
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 5
  • Завтраки и новогодний ужин
  • Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в конце тура
  • Все переезды по маршруту
  • Безлимитная вода в машине
  • Билеты на все локации и все экскурсии по программе
  • Услуги высококвалифицированного русскоязычного гида
  • Услуги водителя
  • Мерч от команды
  • Гайд по кафе и локациям
  • Чат-поддержка и помощь в подготовке к путешествию
Что не входит в цену
  • Перелёт - от $600
  • Обеды и ужины - $20-30 в день
  • Страховка - $15
  • Прочтение у шамана - $20
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Негомбо, 8:30
Завершение: Коломбо, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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