14 дней
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
$1 995 за человека
9 дней
Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс
Встретить 2025-й с видом на горы и рисовые поля, пообщаться с шаманом и отдохнуть на океане
Начало: Негомбо, 8:30
«В стоимость включены завтраки в отелях, новогодний ужин и вода во время переездов (без ограничений)»
29 дек в 08:30
$2 395 за человека
11 дней
Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
Встретить Новый год на тропическом побережье, отправиться на сафари и подняться на Львиную скалу
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего р...
«Наше новогоднее путешествие по Шри-Ланке завершено»
28 дек в 10:00
$1 600 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена4 сентября 2024Отличная поездка! Для тех, кто хочет увидеть больше и не устать. Тур получился насыщенный, при этом путешествуешь на комфортабельном автобусе,
- ЕЕкатерина13 августа 2024Тур был очень гармоничный - активности распределены равномерно по всем дням, не было такого, когда один день сильно перегружен, а в другой наоборот делать нечего.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Зимние»
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