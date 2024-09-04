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где можно и ножки вытянуть, и поспать при долгом переезде. Полина - тур-лидер - просто умничка! Все очень хорошо организовано. Отвечает на все вопросы, решает все проблемы. Я во многих турах была и могу сказать, что по организации тура и решению проблем Полина- the best. И всегда порекомендует что купить из местного:-) Отели прекрасные, почти все с бассейном. Вода всегда в наличии, бегать покупать не надо. Всем рекомендую! Увидеть (основные интересные места), попробовать (рафтинг, сёрфинг, зип-лайн, сафари), насладиться (океан, эмоции, впечатления). И несмотря на то, что не все оправдалось (не увидели китов и леопарда), путешествие удалось! PS: обязательно средство от москитов и побольше крема от солнца. И иметь в виду, что в Шри-Ланка океан с волнами. Но прыгать на них не менее весело.