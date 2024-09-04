Туры подходящие для зимних прогулок по Коломбо

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Коломбо на русском языке, цены от $1 600. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
На автобусе
Сёрфинг
2 отзыва
14 дней
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
$1 995 за человека
Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс
На автобусе
Джиппинг
9 дней
Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс
Встретить 2025-й с видом на горы и рисовые поля, пообщаться с шаманом и отдохнуть на океане
Начало: Негомбо, 8:30
«В стоимость включены завтраки в отелях, новогодний ужин и вода во время переездов (без ограничений)»
29 дек в 08:30
$2 395 за человека
Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
На автобусе
11 дней
Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
Встретить Новый год на тропическом побережье, отправиться на сафари и подняться на Львиную скалу
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего р...
«Наше новогоднее путешествие по Шри-Ланке завершено»
28 дек в 10:00
$1 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
    Отличная поездка! Для тех, кто хочет увидеть больше и не устать. Тур получился насыщенный, при этом путешествуешь на комфортабельном автобусе,
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    где можно и ножки вытянуть, и поспать при долгом переезде. Полина - тур-лидер - просто умничка! Все очень хорошо организовано. Отвечает на все вопросы, решает все проблемы. Я во многих турах была и могу сказать, что по организации тура и решению проблем Полина- the best. И всегда порекомендует что купить из местного:-) Отели прекрасные, почти все с бассейном. Вода всегда в наличии, бегать покупать не надо. Всем рекомендую! Увидеть (основные интересные места), попробовать (рафтинг, сёрфинг, зип-лайн, сафари), насладиться (океан, эмоции, впечатления). И несмотря на то, что не все оправдалось (не увидели китов и леопарда), путешествие удалось! PS: обязательно средство от москитов и побольше крема от солнца. И иметь в виду, что в Шри-Ланка океан с волнами. Но прыгать на них не менее весело.

  • Е
    Екатерина
    13 августа 2024
    Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
    Тур был очень гармоничный - активности распределены равномерно по всем дням, не было такого, когда один день сильно перегружен, а в другой наоборот делать нечего.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Зимние»

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  1. Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
  2. Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс
  3. Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
Сколько стоит тур в Коломбо в сентябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 1 600 до 2 395. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Зимние», 2 ⭐ отзыва, цены от $1600. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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