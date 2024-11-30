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Авторский тур
14 дней
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
$1 995 за человека
Авторский тур
7 дней
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Исследовать древние столицы острова, понаблюдать за обитателями заповедника и погладить черепах
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
16 дек в 10:00
30 дек в 10:00
$1 200 за человека
Авторский тур
11 дней
Такая разная Шри-Ланка: приключение с джип-сафари и отдыхом на пляже
Приглашаем вас в путешествие по Шри-Ланке, где вас ждут уникальные природные красоты, встреча со слонами и незабываемые сафари
Начало: Аэропорт Коломбо, 10:20
$3 440 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На автобусе»
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