В декабре – туры в Коломбо

Найдено 4 тура в категории «В декабре» в Коломбо на русском языке, цены от €1 060. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
На машине
Джиппинг
1 отзыв
6 дней
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar...
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
1 060 за человека
Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
6 дней
Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
Увидеть гигантских черепах, порыбачить с борта и отдохнуть на Джангл Бич
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
Завтра в 10:00
4 ноя в 10:00
$1 250 за человека
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
11 дней
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Прогуляться по плато Хортон, приготовить ланкийские блюда и увидеть обитателей национальных парков
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
1 дек в 10:00
1 янв в 10:00
$1 590 за человека
Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
На машине
8 дней
Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Познакомиться с культурными и природными богатствами острова и увидеть шоу на углях
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
7 дек в 12:00
12 дек в 12:00
$1 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тамара
    26 августа 2024
    Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
    Были в этом путешествии 21.08.24 - 26.08.24. Прекрасная организация: всё вовремя, все отели уютные, с бассейном, внимательным персоналом. Кухня есть
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    как местная, так и европейская (не острая). В поездку берите зубную щётку и пасту, в отелях этого нет. Шампуни, гели для душа, мыло, шапочки для волос и фены были везде. В некоторых отелях были халаты. Нам очень повезло с гидом и водителем машины. Гидом была Самурди, очень отзывчивый человек - помогала нам решать любые возникающие вопросы. Интересный рассказчик и собеседник. Было много переездов на комфортабельном, всегда чистом автомобиле. Очень аккуратный водитель. Кроме того, он быстро догадывался, когда остановить машину и открыть окно, чтобы мы могли сделать интересное фото. Программа тура насыщенна. Великолепные впечатления от посещения слонового питомника и сафари! И там, и там соны были "на расстоянии руки". Незабываемые виды с львиной скалы и уникальные впечатления от знакомства с шри-ланкийским деревенским бытом! Рекомендую всем, кто ищет яркие, запоминающиеся экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «В декабре»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
  2. Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
  3. Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
  4. Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Сколько стоит тур в Коломбо в октябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "В декабре" можно забронировать 4 тура от 1 060 до 1 590. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «В декабре», 1 ⭐ отзыв, цены от €1060. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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