Встречаемся и отправляемся в национальный парк «Вилпатту». По пути я расскажу вам историю загадочного народа родиев — одного из национальных меньшинств Шри-Ланки. Заглянем в храм Мунешварам 9 века, который они построили для поклонения Шиве.

По приезде на особо охраняемые природные территории заселимся в бунгало и отдохнём.