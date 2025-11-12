Мои заказы

С этнографом на Шри-Ланку: национальные парки, история и отдых на побережье

Понаблюдать за животными в естественной среде, увидеть китов и заглянуть в музей драгоценных камней
В древности остров считался страной счастливых, забытым раем и воротами в мир богов и демонов.

Едем искать осколки «дикой» биологической и этнической Шри-Ланки, исчезающей под натиском глобализации.

Вас ждут джип-сафари и треккинги
по национальным паркам, во время которых вы сможете увидеть эндемичные растения, редких птиц, слонов, леопардов и даже медведей! А несколько ночей мы проведём в бунгало прямо на заповедных территориях. Заглянем в древние храмы и монастыри и погрузимся в их историю.

Побываем в частном музее драгоценных камней, где вы послушаете интересный рассказ о минералах и буднях старателей. Отдохнём на пляжах курортной Мириссы и совершим морскую экскурсию в поисках дельфинов и китов.

Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Организационные детали

Необходима готовность к многочисленным переездам и умение ходить в треки по пересечённой местности (налегке, без багажа); а также понимание, что чтобы увидеть животных в дикой природе, нужно встать пораньше и пройти побольше.

Виза оформляется бесплатно по прилёте.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортный микроавтобус, джипы, корабль.

Дети. Возраст участников 18+.

Уровень сложности. Средний. Необходима готовность к многочисленным переездам и умение ходить в треки по пересечённой местности (налегке, без багажа); а также понимание, что чтобы увидеть животных в дикой природе, нужно встать пораньше и пройти побольше.

Виза. Нужна, оформляется бесплатно по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, храм Мунешварам, приезд в нацпарк «Вилпатту»

Встречаемся и отправляемся в национальный парк «Вилпатту». По пути я расскажу вам историю загадочного народа родиев — одного из национальных меньшинств Шри-Ланки. Заглянем в храм Мунешварам 9 века, который они построили для поклонения Шиве.

По приезде на особо охраняемые природные территории заселимся в бунгало и отдохнём.

Встреча, храм Мунешварам, приезд в нацпарк «Вилпатту»Встреча, храм Мунешварам, приезд в нацпарк «Вилпатту»Встреча, храм Мунешварам, приезд в нацпарк «Вилпатту»Встреча, храм Мунешварам, приезд в нацпарк «Вилпатту»
2 день

Джип-сафари по нацпарку «Вилпатту», переезд в Анурадхапуру

Сегодня вас ждут яркие эмоции — отправляемся в сафари на джипах по национальному парку «Вилпатту»! Полюбуемся многочисленными озёрами, окружёнными сухим акациевым редколесьем, а опытный ланкийский рейнджер и знаток животных поможет нам сделать интересные наблюдения за леопардами, шакалами, слонами, крокодилами, бесчисленными видами копытных, птицами и очень редким эндемиком медведем-губачом в их естественной среде обитания.

Поздно вечером переедем в Анурадхапуру — заброшенную древнейшую столицу Сингальского государства.

Джип-сафари по нацпарку «Вилпатту», переезд в АнурадхапуруДжип-сафари по нацпарку «Вилпатту», переезд в АнурадхапуруДжип-сафари по нацпарку «Вилпатту», переезд в АнурадхапуруДжип-сафари по нацпарку «Вилпатту», переезд в АнурадхапуруДжип-сафари по нацпарку «Вилпатту», переезд в АнурадхапуруДжип-сафари по нацпарку «Вилпатту», переезд в Анурадхапуру
3 день

Достопримечательности Анурадхапуры, переезд в Канди

В этот день вас ждёт знакомство с буддийским регионом страны, откуда с 3 века до н. э. учение Будды распространялось по острову. Вы увидите почитаемое священное дерево Шри Маха Бодхи и овеянные легендами храмы холма Михинтале.

Посетим скальный монастырь Дамбулла и королевскую цитадель Сигирия, где рассмотрим сохранившиеся фрески с изображением царских наложниц. Вечером переедем в Канди и разместимся в отеле.

Достопримечательности Анурадхапуры, переезд в КандиДостопримечательности Анурадхапуры, переезд в КандиДостопримечательности Анурадхапуры, переезд в Канди
4 день

Храм Зуба Будды, переезд в город Ратнапура, экскурсия в частный геммологический музей

Позавтракав, побываем в храме Зуба Будды, где хранится важнейшая реликвия всего буддийского мира. Вы узнаете, как происходила смена религий на Шри-Ланке, и историю колонизации страны европейцами.

Затем переедем в город Ратнапура, название которого переводится как «город камней». После размещения в отеле вас ждёт уникальная экскурсия в частный геммологический музей. Вы послушаете интересный рассказ о минералах и буднях старателей, а желающие также смогут посетить местный рынок драгоценных камней.

Храм Зуба Будды, переезд в город Ратнапура, экскурсия в частный геммологический музейХрам Зуба Будды, переезд в город Ратнапура, экскурсия в частный геммологический музейХрам Зуба Будды, переезд в город Ратнапура, экскурсия в частный геммологический музей
5 день

Переезд в национальный парк «Синхараджа»

Сегодня совершим 6-часовой переезд в национальный парк «Синхараджа», где находится самый крупный массив первичных низинных и подгорных влажных вечнозелёных лесов в Южной Азии, сохранившийся здесь в первозданном виде со времён мелового периода. Парк внесён в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

По прибытии разместимся в бунгало на берегу реки.

Переезд в национальный парк «Синхараджа»Переезд в национальный парк «Синхараджа»Переезд в национальный парк «Синхараджа»Переезд в национальный парк «Синхараджа»Переезд в национальный парк «Синхараджа»
6 день

Треккинг по национальному парку «Синхараджа»

В этот день отправимся в 12-километровый треккинг по горной части заповедного национального парка «Синхараджа». Увидим эндемичные растения, редких птиц и животных. Старший рейнджер парка откроет нам места, где обитают пантеры. По пути искупаемся в водопаде и чистой горной речке.

Ночь проведём в бунгало нацпарка.

Треккинг по национальному парку «Синхараджа»Треккинг по национальному парку «Синхараджа»Треккинг по национальному парку «Синхараджа»Треккинг по национальному парку «Синхараджа»
7 день

Переезд в Мириссу, релакс на побережье

Сегодня едем к океану, в курортный городок Мирисса, чьи атмосфера, малолюдность, регги и лобстеры прямо на пляже напоминают о первых поселениях европейцев-хиппи в Азии.

По прибытии разместимся в отеле и будем купаться и загорать на манящем пляже. Желающие смогут заняться сёрфингом (за доплату).

Переезд в Мириссу, релакс на побережьеПереезд в Мириссу, релакс на побережьеПереезд в Мириссу, релакс на побережье
8 день

Морская прогулка к китам, пляжный отдых

Встанем пораньше и отправимся на морскую экскурсию для наблюдения за китами и дельфинами, мигрирующими между Бенгальским заливом и Аравийским морем. Небольшой кораблик позволит подойти к животным на близкое расстояние.

После вернёмся в отель и отдохнём на пляже.

Морская прогулка к китам, пляжный отдыхМорская прогулка к китам, пляжный отдыхМорская прогулка к китам, пляжный отдых
9 день

Отъезд

Утром — самостоятельный отъезд в Коломбо, а оттуда — обратный вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1900
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение русским специалистом-этнографом с 15-летним опытом тропического экотуризма
  • Услуги рейнджеров в нацпарках
  • Сафари и проживание в нацпарках
  • Морская экскурсия к китам
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт в Коломбо и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в нацпарки и музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, место по договорённости, 8:30
Завершение: Мирисса, отель, 7:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Коломбо
Здравствуйте, дорогие друзья! Я Елена, гид по ЮВА с солидным стажем. Я путешествую по местам, где редко ступала нога европейца, и делюсь знаниями, наработанными за долгие годы экспедиций и научной
работы. Факты обо мне: этнолог, этнопсихолог, выпускница МГУ и Манчестерского университета; путешествую по Азии более 10 лет; говорю на китайском, бирманском и английском языках; люблю разведывать новые маршруты и открывать ещё нехоженые тропы.

