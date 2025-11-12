Едем искать осколки «дикой» биологической и этнической Шри-Ланки, исчезающей под натиском глобализации.
Вас ждут джип-сафари и треккинги
Описание водной прогулки
Организационные детали
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортный микроавтобус, джипы, корабль.
Дети. Возраст участников 18+.
Уровень сложности. Средний. Необходима готовность к многочисленным переездам и умение ходить в треки по пересечённой местности (налегке, без багажа); а также понимание, что чтобы увидеть животных в дикой природе, нужно встать пораньше и пройти побольше.
Виза. Нужна, оформляется бесплатно по прилёте.
Программа тура по дням
Встреча, храм Мунешварам, приезд в нацпарк «Вилпатту»
Встречаемся и отправляемся в национальный парк «Вилпатту». По пути я расскажу вам историю загадочного народа родиев — одного из национальных меньшинств Шри-Ланки. Заглянем в храм Мунешварам 9 века, который они построили для поклонения Шиве.
По приезде на особо охраняемые природные территории заселимся в бунгало и отдохнём.
Джип-сафари по нацпарку «Вилпатту», переезд в Анурадхапуру
Сегодня вас ждут яркие эмоции — отправляемся в сафари на джипах по национальному парку «Вилпатту»! Полюбуемся многочисленными озёрами, окружёнными сухим акациевым редколесьем, а опытный ланкийский рейнджер и знаток животных поможет нам сделать интересные наблюдения за леопардами, шакалами, слонами, крокодилами, бесчисленными видами копытных, птицами и очень редким эндемиком медведем-губачом в их естественной среде обитания.
Поздно вечером переедем в Анурадхапуру — заброшенную древнейшую столицу Сингальского государства.
Достопримечательности Анурадхапуры, переезд в Канди
В этот день вас ждёт знакомство с буддийским регионом страны, откуда с 3 века до н. э. учение Будды распространялось по острову. Вы увидите почитаемое священное дерево Шри Маха Бодхи и овеянные легендами храмы холма Михинтале.
Посетим скальный монастырь Дамбулла и королевскую цитадель Сигирия, где рассмотрим сохранившиеся фрески с изображением царских наложниц. Вечером переедем в Канди и разместимся в отеле.
Храм Зуба Будды, переезд в город Ратнапура, экскурсия в частный геммологический музей
Позавтракав, побываем в храме Зуба Будды, где хранится важнейшая реликвия всего буддийского мира. Вы узнаете, как происходила смена религий на Шри-Ланке, и историю колонизации страны европейцами.
Затем переедем в город Ратнапура, название которого переводится как «город камней». После размещения в отеле вас ждёт уникальная экскурсия в частный геммологический музей. Вы послушаете интересный рассказ о минералах и буднях старателей, а желающие также смогут посетить местный рынок драгоценных камней.
Переезд в национальный парк «Синхараджа»
Сегодня совершим 6-часовой переезд в национальный парк «Синхараджа», где находится самый крупный массив первичных низинных и подгорных влажных вечнозелёных лесов в Южной Азии, сохранившийся здесь в первозданном виде со времён мелового периода. Парк внесён в Список мирового наследия ЮНЕСКО.
По прибытии разместимся в бунгало на берегу реки.
Треккинг по национальному парку «Синхараджа»
В этот день отправимся в 12-километровый треккинг по горной части заповедного национального парка «Синхараджа». Увидим эндемичные растения, редких птиц и животных. Старший рейнджер парка откроет нам места, где обитают пантеры. По пути искупаемся в водопаде и чистой горной речке.
Ночь проведём в бунгало нацпарка.
Переезд в Мириссу, релакс на побережье
Сегодня едем к океану, в курортный городок Мирисса, чьи атмосфера, малолюдность, регги и лобстеры прямо на пляже напоминают о первых поселениях европейцев-хиппи в Азии.
По прибытии разместимся в отеле и будем купаться и загорать на манящем пляже. Желающие смогут заняться сёрфингом (за доплату).
Морская прогулка к китам, пляжный отдых
Встанем пораньше и отправимся на морскую экскурсию для наблюдения за китами и дельфинами, мигрирующими между Бенгальским заливом и Аравийским морем. Небольшой кораблик позволит подойти к животным на близкое расстояние.
После вернёмся в отель и отдохнём на пляже.
Отъезд
Утром — самостоятельный отъезд в Коломбо, а оттуда — обратный вылет домой.
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Сопровождение русским специалистом-этнографом с 15-летним опытом тропического экотуризма
- Услуги рейнджеров в нацпарках
- Сафари и проживание в нацпарках
- Морская экскурсия к китам
Что не входит в цену
- Авиаперелёт в Коломбо и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты в нацпарки и музеи