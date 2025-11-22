9 дней
С этнографом на Шри-Ланку: национальные парки, история и отдых на побережье
Понаблюдать за животными в естественной среде, увидеть китов и заглянуть в музей драгоценных камней
Начало: Коломбо, 8:30
«Отдохнём на пляжах курортной Мириссы и совершим морскую экскурсию в поисках дельфинов и китов»
22 ноя в 08:30
13 дек в 08:30
$1600 за человека
15 дней
Затерянное в океане царство: все секреты Цейлона
Увидеть народные танцы, окунуться в природную ванну у водопада, подобраться к слонам и китам
Начало: Аэропорт Коломбо, по времени рейса
«На джипах подберётесь к слонам и леопардам, погладите носы пятнистых оленей, попытаетесь отыскать китов и дельфинов»
28 апр в 10:00
2 июн в 10:00
$1650 за человека
14 дней
Индивидуальный трип по Шри-Ланке с сафари, пляжным отдыхом и погружением в культуру
Прокатиться на зиплайне, познакомиться с коренными племенами и понаблюдать за китами и дельфинами
Начало: Коломбо, аэропорт, время - по договорённости
«Это лучшее место на Шри-Ланке для наблюдения за дельфинами и китами и кайтсёрфинга»
27 янв в 10:00
31 янв в 10:00
$1852 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Киты»
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