Найдено 3 тура в категории « Киты » в Коломбо на русском языке, цены от $1600. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности 9 дней С этнографом на Шри-Ланку: национальные парки, история и отдых на побережье Понаблюдать за животными в естественной среде, увидеть китов и заглянуть в музей драгоценных камней Начало: Коломбо, 8:30 «Отдохнём на пляжах курортной Мириссы и совершим морскую экскурсию в поисках дельфинов и китов» $ 1600 за человека На машине 15 дней Затерянное в океане царство: все секреты Цейлона Увидеть народные танцы, окунуться в природную ванну у водопада, подобраться к слонам и китам Начало: Аэропорт Коломбо, по времени рейса «На джипах подберётесь к слонам и леопардам, погладите носы пятнистых оленей, попытаетесь отыскать китов и дельфинов» $ 1650 за человека На автобусе 14 дней Индивидуальный трип по Шри-Ланке с сафари, пляжным отдыхом и погружением в культуру Прокатиться на зиплайне, познакомиться с коренными племенами и понаблюдать за китами и дельфинами Начало: Коломбо, аэропорт, время - по договорённости «Это лучшее место на Шри-Ланке для наблюдения за дельфинами и китами и кайтсёрфинга» $ 1852 за человека Все туры Коломбо

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Киты»

Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Киты», цены от $1600. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март