9 дней
С этнографом на Шри-Ланку: национальные парки, история и отдых на побережье
Понаблюдать за животными в естественной среде, увидеть китов и заглянуть в музей драгоценных камней
Начало: Коломбо, 8:30
«Вас ждут джип-сафари и треккинги по национальным паркам, во время которых вы сможете увидеть эндемичные растения, редких птиц, слонов, леопардов и даже медведей»
22 ноя в 08:30
13 дек в 08:30
$1600 за человека
11 дней
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Прогуляться по плато Хортон, приготовить ланкийские блюда и увидеть обитателей национальных парков
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
«Приглашаем вас в индивидуальное больше путешествие, во время которого мы будем много гулять, исследовать знаковые храмы и наблюдать за обитателями национальных парков»
1 фев в 10:00
1 мар в 10:00
$1590 за человека
10 дней
Пляжный релакс, отдых на яхте и достопримечательности Шри-Ланки
Отправиться в сафари по национальному парку «Яла», увидеть дельфинов и посетить храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Шри-Ланки, время зависит от времени вашег...
«Вы познакомитесь с флорой и фауной Национального парка Яла, встретите закат в Дондре и поужинаете под звёздным небом в заливе Велигама»
8 мар в 08:00
265 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Национальные парки»
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