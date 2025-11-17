За 13 насыщенных дней вы подниметесь на священную вершину Адамова Пика, пройдёте среди руин королевских городов и храмов, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, окажетесь у подножия величественных водопадов и

внутри пещер, расписанных буддийскими фресками. Вас ждут рассветы над тропическими холмами, чайные плантации, колонны Девятиарочного моста и фауна парка «Яла». Программа включает религиозные и культурные памятники, сафари по реке и в дикой саванне и живописные переезды.

Описание тура

Организационные детали

Мы будем тщательно готовиться к нашему туру, и за 1,5 месяца до его начала мы создадим совместный групповой чат, где будем размещать всю необходимую информацию: о поездке, о всех нюансах, о питании, дадим список рекомендуемой аптечки (на всякий случай), расскажем, какую одежду необходимо брать с собой и что можно купить непосредственно на Шри-Ланке и т. д.

После внесения предоплаты на сайте, за 2 месяца до начала путешествия, необходимо оплатить не менее 30% от

стоимости тура организатору напрямую (банковской картой в ₽/$/€). Остаток суммы можно внести в первый день по прилёту наличными $.