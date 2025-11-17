янв
Описание тура
Организационные детали
Мы будем тщательно готовиться к нашему туру, и за 1,5 месяца до его начала мы создадим совместный групповой чат, где будем размещать всю необходимую информацию: о поездке, о всех нюансах, о питании, дадим список рекомендуемой аптечки (на всякий случай), расскажем, какую одежду необходимо брать с собой и что можно купить непосредственно на Шри-Ланке и т. д.
После внесения предоплаты на сайте, за 2 месяца до начала путешествия, необходимо оплатить не менее 30% от
стоимости тура организатору напрямую (банковской картой в ₽/$/€). Остаток суммы можно внести в первый день по прилёту наличными $.
Проживание. В комфортабельных отелях 3–4*, 2-местное размещение. В азиатских отелях не распространены номера с 2 отдельными кроватями. Мы максимально стараемся найти отели и получить такие номера. Иногда возможен вариант большой кровати с 2 отдельными одеялами.
- Коломбо: Marino Beach Colombo, Fireway Colombo
- Дамбулла: Pelwehera Village Resort
- Канди: Hotel Senani, Thilanka Hotel
- Наллатанни (рядом с Адамовым Пиком): Punsisi Rest
- Рамбода: Ramboda Falls
- Элла: Sky Green Resort
- Катарагама: Chaarya Resort and Spa
- Яла: Peacock Beach
- Берувела: Earl’s Reef
Отели могут меняться без потери уровня.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях, а также ужин (буфет) без напитков. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный минивэн, минибас (группа больше 3 человек) или автомобиль (если группа до 3 человек).
Возраст участников. 18+.
Виза. Оформляется онлайн или по прилёте.
Уровень сложности. В маршруте присутствуют физические нагрузки, связанные с подъёмами на священные горы. Среди ключевых восхождений:
- Ночной подъём на Адамов Пик (2243 метра). Восхождение проходит по оборудованной лестнице и занимает от 2,5 до 4 часов.
- Подъём на священную гору Михинтале потребует пройти 1850 ступеней.
- В Сигирии предстоит подняться на вершину Львиной скалы (170 метров) по 1200 ступеням.
- На Малом Адамовом Пике (1141 метр) — совершить лёгкий треккинг продолжительностью около часа.
- Восхождение на Ведаситиканду, расположенную на высоте 760 метров.
Участие в туре не рекомендуется людям с тяжёлыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, хроническими болезнями дыхательной системы, а также в случае серьёзной гипертонии или клаустрофобии.
Подъём на Адамов Пик может быть трудным для пожилых людей без физической подготовки. Тур подойдёт тем, кто имеет базовый уровень выносливости, не имеет медицинских ограничений и готов к умеренной активности в течение дня.
Программа тура по дням
Знакомство с Коломбо
Мы встретимся в международном аэропорту города Коломбо — здесь начнётся наше увлекательное путешествие.
После трансфера и заселения в отель этот день будет посвящён знакомству с участниками группы. В зависимости от времени прибытия мы сможем пройтись по городу и при необходимости приобрести всё необходимое для дальнейшего маршрута: местные SIM-карты, лёгкую удобную одежду и другие мелочи.
Вечером нас ожидает совместный ужин, на котором мы обсудим план на предстоящие дни и организационные моменты тура. После общения отправимся отдыхать пораньше.
Ночь в Коломбо.
Анурадхапура и гора Михинтале
Рано утром мы отправимся в путь — впереди нас ждёт Анурадхапура, древнейшая столица и духовный центр Шри-Ланки. Дорога займёт около 4,5–5 часов.
Первым посетим храм Исурумуния, высеченный в чёрной скале. Этот архитектурный комплекс известен своими уникальными каменными барельефами. У подножия храма расположено искусственное озеро, сохраняющее красоту и тишину с древнейших времён.
После этого задержимся у священного дерева Шри-Маха Бодхи — одного из древнейших на планете. Возраст этого дерева составляет более 2200 лет, и, согласно легенде, оно выросло из отпрыска священного дерева Бодхи в Индии, под которым Будда достиг просветления.
Затем мы осмотрим величественную ступу Руванвелисая, где хранятся реликвии Будды. Это одно из наиболее почитаемых мест в буддийском мире, входящее в восьмёрку главных святынь Анурадхапуры.
Далее мы направимся к горе Михинтале — месту, где, по преданию, на Шри-Ланке впервые прозвучало учение Будды. Подъём по лестнице из 1850 ступеней приведёт нас к вершине, где некогда обитало около 3000 монахов. Мы увидим руины древнего монастырского комплекса, а сама дорога вверх пройдёт через остатки религиозных построек и открытые площадки. Здесь, на священной высоте, особенно остро ощущается тишина прошлого, наполненная мудростью древних времён.
Ужин и ночь в Дамбулле.
Полоннарува и Сигирия
Утром мы отправимся в сторону Полоннарувы — города, некогда служившего второй столицей страны. Поездка займёт около 1,5 часов.
В этом месте мы исследуем один из важнейших археологических парков, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди руин и храмов особенно выделяется Гал Вихара — скальный храм с четырьмя колоссальными изваяниями Будды, высеченными прямо в массиве гранита. Центральная фигура — лежащий Будда длиной 14 метров, символизирующий его переход в состояние нирваны.
После осмотра древностей мы отправимся в Сигирию. Время в пути — около полутора часов. Нас ждёт восхождение на одиночную скалу высотой 170 метров, некогда служившую резиденцией царя Кассапы. Вход в крепость проходил через монументальные Львиные ворота, от которых сохранились лапы хищника. Подъём к вершине займёт от полутора до трёх часов — в зависимости от темпа. С вершины откроется панорама тропического леса и окружающих руин — останков дворца, водоёмов и крепостных сооружений.
Ужин и ночь в Дамбулле.
Храм Дамбулла и Канди
После завтрака мы посетим Золотой пещерный храм Дамбуллы. Возраст этого комплекса — более 2000 лет. Он расположен в скале на высоте 350 метров и включает 26 пещер, украшенных древними фресками и содержащих 153 статуи Будды.
Затем наш путь продолжится в Матале, где мы заглянем в сад специй и аюрведических трав. Здесь нас ждёт прогулка по ароматным аллеям и знакомство с ланкийскими традициями натуральной медицины.
Далее переезд в Канди (около 1 часа). Здесь мы посетим Храм Зуба Будды — реликвию, которая, по преданию, была привезена на остров в 4 веке н. э. Зуб Будды хранился в королевской династии как символ власти и размещён в храме Далада Малигава. Он помещён в семь вложенных друг в друга реликвариев, а сам храм находится на территории бывшего королевского дворца.
Ужин и ночь в Канди.
Амбулувава и путь к Адамову Пику
Ранним утром мы покинем Канди и отправимся в путь. Первой остановкой станет Королевский ботанический сад в Перадении — зелёная территория с пальмовыми аллеями и обширными тенистыми лужайками.
Затем мы прибудем в Амбулуваву — межконфессиональный центр, где на одном холме соседствуют индуистский, буддийский, христианский и мусульманский храмы. Здесь же расположена башня высотой 48 метров, путь на которую станет увлекательным испытанием. На вершине нас ждёт вид на холмы и долины Шри-Ланки.
После этого мы переедем в Наллатанию, ближайший посёлок к подножию Адамова Пика, и отдохнём перед ночным восхождением.
Ужин и ночь в Наллатании.
Восхождение на Адамов Пик и водопад Рамбода
Ночью начнётся наше восхождение на священную гору Шрипада — пятый по высоте пик острова (2243 м). По легенде, именно здесь Будда оставил отпечаток своей стопы по просьбе последователей.
Подъём занимает от 2,5 до 4 часов. Мы поднимемся, чтобы встретить рассвет — когда первый свет превращается в сияющую геометрическую тень горы, атмосфера наполняется спокойствием и духовной чистотой.
После спуска мы направимся на чайную плантацию, где узнаем, как создаётся знаменитый цейлонский чай, а также продегустируем свежие сорта.
Завершим день у водопада Рамбода — одного из самых живописных и высоких на Шри-Ланке.
Нувара-Элия и Элла
Утром мы побываем в Нувара-Элии — самом высокогорном городе острова, расположенном у подножия вершины Пидуруталагала.
Затем отправимся в Эллу (время в пути — около 2 часов). Здесь поднимемся на Малый Адамов Пик (1141 м), откуда откроется круговая панорама на тропические долины.
Посетим и Девятиарочный мост Демодара, построенный на высоте 950 метров. Это одно из самых узнаваемых инженерных сооружений острова.
Также мы прокатимся на поезде по живописному маршруту, проходящему через чайные холмы, туннели и лесные тропы — один из красивейших железнодорожных отрезков в мире.
Ужин и ночь в Элле.
Элла и Катарагама
После завтрака отправимся к храму Раваны — месту, связанному с индийским эпосом «Рамаяна», где по преданию удерживалась похищенная принцесса Сита.
Рядом находится водопад Равана, состоящий из нескольких каскадов и природных бассейнов, в которых при желании можно будет искупаться.
Далее переезд в Катарагаму (примерно 2 часа). Нас ждёт храм Ведаситиканда, расположенный на вершине скалы на высоте 760 метров. Оттуда откроется обзор на долины, а окрестности населены многочисленными обезьянами.
Ужин и ночь в Катарагаме.
Катарагама и сафари в парке «Яла»
После завтрака мы посетим индуистско-буддийский храм Катарагама, посвящённый богу Сканде — покровителю воинов.
Далее отправимся на сафари в национальный парк «Яла» — крупнейший заповедник Шри-Ланки, известный своим разнообразием флоры и фауны. С открытых джипов мы будем наблюдать за жизнью диких животных — от слонов и леопардов до экзотических птиц.
Ужин и ночь в Яле.
Галле, Унаватуна и Косгода
После завтрака нас ждёт переезд в Галле (около 2,5 часов). Здесь мы осмотрим знаменитый форт — европейскую крепость 17 века, занесённую в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Затем поднимемся на холм к ступе и храму Унаватуна, откуда открываются виды на пляжи и бухту.
На обратном пути остановимся в деревушке Косгода, чтобы посетить первую черепаховую ферму острова, основанную в 1978 году. Здесь можно будет пообщаться с морскими черепахами.
Ужин и ночь в Берувеле.
Отдых в Берувеле
После насыщенных дней нас ждёт заслуженный отдых. Мы проведём день у океана, где можно будет понежиться на солнце, искупаться, пройти массаж или побаловать себя спа-процедурами.
Ужин и ночь в Берувеле.
Сафари по реке Бентота и возвращение в Коломбо
Утром мы посетим храм Канде Вихарайя — здесь расположена самая высокая статуя сидящего Будды на острове, высотой 48 метров.
Затем нас ждёт речное сафари по Бентоте. Мы проплывём через мангровые заросли, наблюдая за жизнью водоплавающих птиц, и, возможно, встретим водяных варанов.
После этого мы вернёмся в Коломбо (дорога займёт около 1,5 часов). Здесь побываем в храмовом комплексе Гангарамая, сочетающем храм, музей, библиотеку и учебные залы, расположенные на берегу озера.
Вечером мы прогуляемся по столице, приобретём сувениры и поделимся друг с другом яркими воспоминаниями.
Ужин и ночь в Коломбо.
Окончание тура
В заключительный день мы отправимся в аэропорт, откуда каждый вернётся в свой город. Тем, кто решит остаться на острове для пляжного отдыха, поможем организовать продолжение отпуска.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины (буфет, без напитков)
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии, входные билеты
- Сафари
- Церемонии и пуджи
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение
- Виза
- Страховка
- Пожертвования в храмах, массажи, спа-процедуры