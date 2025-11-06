Ланкийское комбо: активный отдых и пляжный релакс на Шри-Ланке
Встретить рассвет на Малом пике Адама, заглянуть в пещерный храм и посетить черепашью ферму
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
115 000 ₽ за человека
Палитра Цейлона: путешествие по знаковым локациям с отдыхом у океана и активностями
Исследовать фауну парка «Яла», собрать чай и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
6 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
145 000 ₽ за человека
Жемчужины тропиков: большое путешествие по Шри-Ланке
Отправиться в сафари, увидеть множество храмов и подняться на священные вершины
Начало: Аэропорт Коломбо, 12:00
15 янв в 12:00
$2200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Активности»
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