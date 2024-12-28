Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки

Встретить Новый год на тропическом побережье, отправиться на сафари и подняться на Львиную скалу
Отправляемся на Новый год в тропический рай: встретим главный зимний праздник на побережье Индийского океана в окружении пальм и песка.

Первые дни тура — только пляжный релакс: загораем, купаемся и никуда
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не торопимся! Вторую часть путешествия проведём активно — в горах центральной части острова.

Увидим древние храмы и колониальные здания, поднимемся на Малый пик Адама и Львиную скалу, поищем деревья, высаженные Юрием Гагариным и Николаем II.

А также выпьем чаю прямо на фабрике, съездим на сафари на поиски слоновьих семейств и сделаем те самые фото, свесившись из вагона поезда. Скучно не будет!

Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 14+

Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях 3* и 4* с удобным расположением вблизи пляжей или достопримечательностей. Номера с кондиционером. В некоторых гостиницах есть бассейн.

*Фото отелей предоставлены организатором для примера в первом дне программы

Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн с кондиционером и тук-туки.

Уровень сложности. 2 из 5 баллов. Маршрут подойдёт физически подготовленным людям, не имеющим проблем со здоровьем. Самым трудным будет покорение Малого пика Адама — его высота составляет 1141 м (около 1,5 часов в обе стороны).

Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте, для граждан России она бесплатна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Шри-Ланку

Встретим вас у аэропорта Коломбо. Под каждый рейс запланирован индивидуальный трансфер, поэтому остальных участников ждать не нужно. Уже через полчаса вы будете отдыхать в уютном пляжном отеле в Негомбо. Будет время искупаться, позагорать или погулять. Вечером соберёмся всей группой, чтобы познакомиться, обсудить предстоящее путешествие и поужинать.

Прибытие на Шри-ЛанкуПрибытие на Шри-ЛанкуПрибытие на Шри-ЛанкуПрибытие на Шри-Ланку
2 день

Отдых на побережье

В ближайшие несколько дней вас ждёт расслабленный пляжный релакс в бухте Хирикетия. Она имеет форму подковы, хорошо защищена от ветров и больших волн, благодаря чему её любят сёрферы. Здесь царит атмосфера богемности, много уютных ресторанчиков.

Отдых на побережьеОтдых на побережьеОтдых на побережьеОтдых на побережье
3 день

Свободный день

Проведём ещё один день в Хирикетии. Желающие смогут позаниматься йогой, посетить местный храм, понаблюдать за китами и дельфинами (за доплату). Также рекомендуем вам самостоятельно исследовать соседние пляжи и деревню.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Пляжный релакс, новогодняя вечеринка

Очередной расслабленный день в бухте — загораем, купаемся, наслаждаемся солнцем и Индийским океаном. А ближе к ночи отправимся на шумную вечеринку и под залпы фейерверков весело встретим главный зимний праздник — Новый год.

Пляжный релакс, новогодняя вечеринкаПляжный релакс, новогодняя вечеринкаПляжный релакс, новогодняя вечеринкаПляжный релакс, новогодняя вечеринка
5 день

Расслабленный день

Будем отсыпаться после бессонной ночи и набираться сил перед активной частью тура.

Расслабленный деньРасслабленный деньРасслабленный деньРасслабленный день
6 день

Переезд в Эллу

Сменим пляжные просторы на горные ландшафты и поедем в атмосферный городок Элла (около 3 часов в пути). По дороге остановимся, чтобы осмотреть малоизвестный храм Будурувагала с колоссальными скульптурами и сложной наскальной резьбой и водопад Равана, с которым связана романтичная легенда.

По прибытии прогуляемся по знаменитому Девятиарочному мосту. На закате поднимемся на Малый пик Адама, откуда открываются прекрасные виды. При желании вы можете пролететь на зиплайне над чайными плантациями (за доплату).

Переезд в ЭллуПереезд в ЭллуПереезд в ЭллуПереезд в Эллу
7 день

Переезд в Нувара-Элию

Сегодня по серпантинам вдоль живописных чайных плантаций поднимемся выше в горы, чтобы полюбоваться панорамами окрестностей со смотровой. Конечной же точкой будет Нувара-Элия, где выращивают лучшие сорта цейлонского чая. Остаток пути мы преодолеем на поезде: эта часть железной дороги входит в число самых живописных в мире. Заодно сделаем впечатляющие фотографии.

Переезд в Нувара-ЭлиюПереезд в Нувара-ЭлиюПереезд в Нувара-ЭлиюПереезд в Нувара-Элию
8 день

Лёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии, визит на чайную фабрику

Встанем ещё до рассвета и пойдём гулять по плато Хортон. Увидим заросли папоротника и рододендрона, красивый водопад и местечко, называемое «концом света». Если повезёт, встретим живущих тут оленей, обезьян, птиц. Всего преодолеем пешком 9 км.

Вернувшись в Нувара-Элию, прокатимся по городу. Осмотрим атмосферные улочки с колониальной архитектурой, полями для гольфа и скачек, конюшнями. Заглянем в отделение старинной почты, чтобы отправить домой открытки.

Далее отправимся в древнюю столицу острова — Канди. По пути увидим водопад Рамбода и заедем на чайную фабрику, построенную британскими колонизаторами более века назад. Здесь с нами поделятся тонкостями производства чая. Вы также сможете самостоятельно собрать зелёные листочки на плантации и попробовать горячий ароматный напиток.

Лёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии, визит на чайную фабрикуЛёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии, визит на чайную фабрикуЛёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии, визит на чайную фабрикуЛёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии, визит на чайную фабрику
9 день

Ботанический сад, джип-сафари по нацпарку

Утром устроим променад по королевскому ботаническому саду, в котором собрана богатая коллекция экзотических растений. Здесь можно отыскать даже деревья, высаженные Юрием Гагариным и Николаем II.

Затем поедем в регион Сигирия (около 2,5 часов в пути). Прибудем после обеда и отправимся в джип-сафари по национальному парку «Миннерия». Здесь понаблюдаем за слонами, которые живут большими стадами в естественных условиях. Также можно встретить обезьян, буйволов и других животных. Вечером заселимся в отель, поужинаем и отдохнём.

Ботанический сад, джип-сафари по нацпаркуБотанический сад, джип-сафари по нацпаркуБотанический сад, джип-сафари по нацпаркуБотанический сад, джип-сафари по нацпарку
10 день

Львиная скала, храм Дамбулла

Продолжим исследовать Сигирию и покорим Львиную скалу. Это удивительной формы плато, на вершине которого когда-то располагался неприступный королевский дворец с роскошными садами, террасами, фонтанами и бассейнами.

После поедем в храм Дамбулла, высеченный в скалах и охраняемый ЮНЕСКО. Здесь сохранилось множество древних пещер, статуй Будды, ступ, фресок. По завершении экскурсии вернёмся в Негомбо.

Львиная скала, храм ДамбуллаЛьвиная скала, храм ДамбуллаЛьвиная скала, храм ДамбуллаЛьвиная скала, храм Дамбулла
11 день

Возвращение домой

Наше новогоднее путешествие по Шри-Ланке завершено. Доставим вас к аэропорту ко времени обратного рейса и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Индивидуальные трансферы от/до аэропорта под каждый рейс
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
  • Джип-сафари по национальному парку «Миннерия»
Что не входит в цену
  • Перелёты в Коломбо и обратно в ваш город - от $700
  • Обеды и ужины - $300 за всю поездку
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные развлечения (йога, поездки к китам или дельфинам, зиплайн)
Место начала и завершения?
Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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