Первые дни тура — только пляжный релакс: загораем, купаемся и никуда
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 14+
Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях 3* и 4* с удобным расположением вблизи пляжей или достопримечательностей. Номера с кондиционером. В некоторых гостиницах есть бассейн.
*Фото отелей предоставлены организатором для примера в первом дне программы
Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн с кондиционером и тук-туки.
Уровень сложности. 2 из 5 баллов. Маршрут подойдёт физически подготовленным людям, не имеющим проблем со здоровьем. Самым трудным будет покорение Малого пика Адама — его высота составляет 1141 м (около 1,5 часов в обе стороны).
Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте, для граждан России она бесплатна.
Программа тура по дням
Прибытие на Шри-Ланку
Встретим вас у аэропорта Коломбо. Под каждый рейс запланирован индивидуальный трансфер, поэтому остальных участников ждать не нужно. Уже через полчаса вы будете отдыхать в уютном пляжном отеле в Негомбо. Будет время искупаться, позагорать или погулять. Вечером соберёмся всей группой, чтобы познакомиться, обсудить предстоящее путешествие и поужинать.
Отдых на побережье
В ближайшие несколько дней вас ждёт расслабленный пляжный релакс в бухте Хирикетия. Она имеет форму подковы, хорошо защищена от ветров и больших волн, благодаря чему её любят сёрферы. Здесь царит атмосфера богемности, много уютных ресторанчиков.
Свободный день
Проведём ещё один день в Хирикетии. Желающие смогут позаниматься йогой, посетить местный храм, понаблюдать за китами и дельфинами (за доплату). Также рекомендуем вам самостоятельно исследовать соседние пляжи и деревню.
Пляжный релакс, новогодняя вечеринка
Очередной расслабленный день в бухте — загораем, купаемся, наслаждаемся солнцем и Индийским океаном. А ближе к ночи отправимся на шумную вечеринку и под залпы фейерверков весело встретим главный зимний праздник — Новый год.
Расслабленный день
Будем отсыпаться после бессонной ночи и набираться сил перед активной частью тура.
Переезд в Эллу
Сменим пляжные просторы на горные ландшафты и поедем в атмосферный городок Элла (около 3 часов в пути). По дороге остановимся, чтобы осмотреть малоизвестный храм Будурувагала с колоссальными скульптурами и сложной наскальной резьбой и водопад Равана, с которым связана романтичная легенда.
По прибытии прогуляемся по знаменитому Девятиарочному мосту. На закате поднимемся на Малый пик Адама, откуда открываются прекрасные виды. При желании вы можете пролететь на зиплайне над чайными плантациями (за доплату).
Переезд в Нувара-Элию
Сегодня по серпантинам вдоль живописных чайных плантаций поднимемся выше в горы, чтобы полюбоваться панорамами окрестностей со смотровой. Конечной же точкой будет Нувара-Элия, где выращивают лучшие сорта цейлонского чая. Остаток пути мы преодолеем на поезде: эта часть железной дороги входит в число самых живописных в мире. Заодно сделаем впечатляющие фотографии.
Лёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии, визит на чайную фабрику
Встанем ещё до рассвета и пойдём гулять по плато Хортон. Увидим заросли папоротника и рододендрона, красивый водопад и местечко, называемое «концом света». Если повезёт, встретим живущих тут оленей, обезьян, птиц. Всего преодолеем пешком 9 км.
Вернувшись в Нувара-Элию, прокатимся по городу. Осмотрим атмосферные улочки с колониальной архитектурой, полями для гольфа и скачек, конюшнями. Заглянем в отделение старинной почты, чтобы отправить домой открытки.
Далее отправимся в древнюю столицу острова — Канди. По пути увидим водопад Рамбода и заедем на чайную фабрику, построенную британскими колонизаторами более века назад. Здесь с нами поделятся тонкостями производства чая. Вы также сможете самостоятельно собрать зелёные листочки на плантации и попробовать горячий ароматный напиток.
Ботанический сад, джип-сафари по нацпарку
Утром устроим променад по королевскому ботаническому саду, в котором собрана богатая коллекция экзотических растений. Здесь можно отыскать даже деревья, высаженные Юрием Гагариным и Николаем II.
Затем поедем в регион Сигирия (около 2,5 часов в пути). Прибудем после обеда и отправимся в джип-сафари по национальному парку «Миннерия». Здесь понаблюдаем за слонами, которые живут большими стадами в естественных условиях. Также можно встретить обезьян, буйволов и других животных. Вечером заселимся в отель, поужинаем и отдохнём.
Львиная скала, храм Дамбулла
Продолжим исследовать Сигирию и покорим Львиную скалу. Это удивительной формы плато, на вершине которого когда-то располагался неприступный королевский дворец с роскошными садами, террасами, фонтанами и бассейнами.
После поедем в храм Дамбулла, высеченный в скалах и охраняемый ЮНЕСКО. Здесь сохранилось множество древних пещер, статуй Будды, ступ, фресок. По завершении экскурсии вернёмся в Негомбо.
Возвращение домой
Наше новогоднее путешествие по Шри-Ланке завершено. Доставим вас к аэропорту ко времени обратного рейса и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 600
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Индивидуальные трансферы от/до аэропорта под каждый рейс
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
- Джип-сафари по национальному парку «Миннерия»
Что не входит в цену
- Перелёты в Коломбо и обратно в ваш город - от $700
- Обеды и ужины - $300 за всю поездку
- Медицинская страховка
- Дополнительные развлечения (йога, поездки к китам или дельфинам, зиплайн)