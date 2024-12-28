Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях 3* и 4* с удобным расположением вблизи пляжей или достопримечательностей. Номера с кондиционером. В некоторых гостиницах есть бассейн.

*Фото отелей предоставлены организатором для примера в первом дне программы

Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн с кондиционером и тук-туки.

Уровень сложности. 2 из 5 баллов. Маршрут подойдёт физически подготовленным людям, не имеющим проблем со здоровьем. Самым трудным будет покорение Малого пика Адама — его высота составляет 1141 м (около 1,5 часов в обе стороны).

Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте, для граждан России она бесплатна.