Индивидуальный тур в Шри-Ланку: по главным локациям Цейлона

Подняться на скалу Пидурангала, понаблюдать за слонами и посетить храмы, водопады и плантации
В индивидуальном формате вы прокатитесь по живописным уголкам Шри-Ланки и погуляете по городам острова в сопровождении русскоязычного гида. Побываете в слоновьем питомнике и поучаствуете в джип-сафари в национальном парке.

Посетите чайную
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фабрику, где узнаете о выращивании, сборе и приготовлении напитка, а в Королевском ботаническом саду рассмотрите большое разнообразие растений, привезённых со всего мира.

Мы заглянем в главные святыни страны, полюбуемся видами с башни Амбулувава и живописными водопадами, увидим самый знаменитый местный мост и насладимся пейзажами из окон легендарного поезда.

Индивидуальный тур в Шри-Ланку: по главным локациям Цейлона
Индивидуальный тур в Шри-Ланку: по главным локациям Цейлона
Индивидуальный тур в Шри-Ланку: по главным локациям Цейлона
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. В отелях 4*, размещение 2-местное. В Пиннавеле в отеле Elephant Bay, в Канди в отеле Senani, в Нувара-Элии в отеле Ramboda Falls, в Элле в отеле Dowa Elegance.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отелях. Обеды оплачиваются дополнительно.

Транспорт. При двух участниках предоставляем легковой автомобиль, при 3 и более — минивэн. Весь транспорт с ремнями безопасности и кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Коломбо, слоновий питомник

Встречаемся и отправляемся знакомиться с достопримечательностями города Коломбо. Осмотрим древние храмы, Часовую башню, Президентский дворец и другие знаковые места.

Затем побываем в слоновьем питомнике «Пиннавела». Вы понаблюдаете за тем, как животные играют, купаются и поливают себя водой. На ночь разместимся в отеле в Пиннавеле.

Экскурсия по Коломбо, слоновий питомникЭкскурсия по Коломбо, слоновий питомникЭкскурсия по Коломбо, слоновий питомникЭкскурсия по Коломбо, слоновий питомник
2 день

Храмы Дамбуллы, подъём на Пидурангалу, храм Зуба Будды

Утром едем в город Дамбулла. Посетим Золотой и Пещерный храмы — одни из главных святынь Шри-Ланки. После посмотрим на знаменитую гору Сигирия, настоящую жемчужину Цейлона, поднявшись на соседнюю скалу Пидурангала.

Затем побываем в храме Зуба Будды — месте паломничества буддистов со всего мира. На ночь остановимся в отеле в городе Канди.

Храмы Дамбуллы, подъём на Пидурангалу, храм Зуба БуддыХрамы Дамбуллы, подъём на Пидурангалу, храм Зуба БуддыХрамы Дамбуллы, подъём на Пидурангалу, храм Зуба БуддыХрамы Дамбуллы, подъём на Пидурангалу, храм Зуба Будды
3 день

Ботанический сад, башня Амбалувава, водопад Рамбода и чайные плантации

Сегодня побываем в Королевском ботаническом саду, где собрано около 50 тысяч видов растений со всего света. В местной оранжерее можно полюбоваться цветением сотен сортов орхидей.

Затем поднимемся по винтовой лестнице башни Амбулувава и насладимся завораживающей панорамой окрестных городов и изумрудных долин.

Полюбуемся живописным водопадом Рамбода и доедем до чайных плантаций и фабрики. Вы узнаете о производстве этого напитка, увидите процесс его сбора и обработки, продегустируете разные сорта. На ночь разместимся в отеле Нувара-Элии.

Ботанический сад, башня Амбалувава, водопад Рамбода и чайные плантацииБотанический сад, башня Амбалувава, водопад Рамбода и чайные плантацииБотанический сад, башня Амбалувава, водопад Рамбода и чайные плантацииБотанический сад, башня Амбалувава, водопад Рамбода и чайные плантации
4 день

Нувара-Элия, поезд до Эллы

В этот день исследуем Нувара-Элию, город в горах в самом центре острова. Вы полюбуетесь обширными чайными плантациями, скалами и водопадами.

После прокатимся по знаменитой железной дороге до города Элла, где и останемся на ночь.

Нувара-Элия, поезд до ЭллыНувара-Элия, поезд до ЭллыНувара-Элия, поезд до ЭллыНувара-Элия, поезд до Эллы
5 день

Девятиарочный мост, Малый пик Адама, водопад Равана, сафари в нацпарке

Утром побываем у знаменитого Девятиарочного моста, символа Шри-Ланки. Затем с желающими поднимемся на Малый пик Адама, откуда нам откроется чарующий пейзаж покрытых зеленью холмов. Посетим водопад Равана, который считается одним из самых широких в стране.

После вас ждёт джип-сафари в национальном парке «Яла»: здесь обитают слоны, олени, леопарды и другие животные — вы сможете понаблюдать за ними с безопасного расстояния. Во второй половине дня мы привезём вас туда же, откуда забрали.

Девятиарочный мост, Малый пик Адама, водопад Равана, сафари в нацпаркеДевятиарочный мост, Малый пик Адама, водопад Равана, сафари в нацпаркеДевятиарочный мост, Малый пик Адама, водопад Равана, сафари в нацпаркеДевятиарочный мост, Малый пик Адама, водопад Равана, сафари в нацпаркеДевятиарочный мост, Малый пик Адама, водопад Равана, сафари в нацпарке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины в отелях
  • Все трансферы и входные билеты по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Обеды - около $10-15 с человека за 1 приём
  • Личные расходы
  • Стоимость тура указана при 2 участниках. При 2 взрослых и ребёнке 6-11 лет стоимость тура составит $2070. При 3 участниках - $2245
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • Также проведение тура возможно для групп до 8 человек (стоимость по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: У любого отеля от Негомбо до Тангалле или в любом месте юго-западного побережья. Время - по договорённости
Завершение: У любого отеля от Негомбо до Тангалле или в любом месте юго-западного побережья, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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