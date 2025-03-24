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Проживание. В отелях 4*, размещение 2-местное. В Пиннавеле в отеле Elephant Bay, в Канди в отеле Senani, в Нувара-Элии в отеле Ramboda Falls, в Элле в отеле Dowa Elegance.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отелях. Обеды оплачиваются дополнительно.

Транспорт. При двух участниках предоставляем легковой автомобиль, при 3 и более — минивэн. Весь транспорт с ремнями безопасности и кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.