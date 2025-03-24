Посетите чайную
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. В отелях 4*, размещение 2-местное. В Пиннавеле в отеле Elephant Bay, в Канди в отеле Senani, в Нувара-Элии в отеле Ramboda Falls, в Элле в отеле Dowa Elegance.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отелях. Обеды оплачиваются дополнительно.
Транспорт. При двух участниках предоставляем легковой автомобиль, при 3 и более — минивэн. Весь транспорт с ремнями безопасности и кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Экскурсия по Коломбо, слоновий питомник
Встречаемся и отправляемся знакомиться с достопримечательностями города Коломбо. Осмотрим древние храмы, Часовую башню, Президентский дворец и другие знаковые места.
Затем побываем в слоновьем питомнике «Пиннавела». Вы понаблюдаете за тем, как животные играют, купаются и поливают себя водой. На ночь разместимся в отеле в Пиннавеле.
Храмы Дамбуллы, подъём на Пидурангалу, храм Зуба Будды
Утром едем в город Дамбулла. Посетим Золотой и Пещерный храмы — одни из главных святынь Шри-Ланки. После посмотрим на знаменитую гору Сигирия, настоящую жемчужину Цейлона, поднявшись на соседнюю скалу Пидурангала.
Затем побываем в храме Зуба Будды — месте паломничества буддистов со всего мира. На ночь остановимся в отеле в городе Канди.
Ботанический сад, башня Амбалувава, водопад Рамбода и чайные плантации
Сегодня побываем в Королевском ботаническом саду, где собрано около 50 тысяч видов растений со всего света. В местной оранжерее можно полюбоваться цветением сотен сортов орхидей.
Затем поднимемся по винтовой лестнице башни Амбулувава и насладимся завораживающей панорамой окрестных городов и изумрудных долин.
Полюбуемся живописным водопадом Рамбода и доедем до чайных плантаций и фабрики. Вы узнаете о производстве этого напитка, увидите процесс его сбора и обработки, продегустируете разные сорта. На ночь разместимся в отеле Нувара-Элии.
Нувара-Элия, поезд до Эллы
В этот день исследуем Нувара-Элию, город в горах в самом центре острова. Вы полюбуетесь обширными чайными плантациями, скалами и водопадами.
После прокатимся по знаменитой железной дороге до города Элла, где и останемся на ночь.
Девятиарочный мост, Малый пик Адама, водопад Равана, сафари в нацпарке
Утром побываем у знаменитого Девятиарочного моста, символа Шри-Ланки. Затем с желающими поднимемся на Малый пик Адама, откуда нам откроется чарующий пейзаж покрытых зеленью холмов. Посетим водопад Равана, который считается одним из самых широких в стране.
После вас ждёт джип-сафари в национальном парке «Яла»: здесь обитают слоны, олени, леопарды и другие животные — вы сможете понаблюдать за ними с безопасного расстояния. Во второй половине дня мы привезём вас туда же, откуда забрали.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины в отелях
- Все трансферы и входные билеты по программе
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Обеды - около $10-15 с человека за 1 приём
- Личные расходы
- Стоимость тура указана при 2 участниках. При 2 взрослых и ребёнке 6-11 лет стоимость тура составит $2070. При 3 участниках - $2245
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
- Также проведение тура возможно для групп до 8 человек (стоимость по запросу)