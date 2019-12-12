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Исторический центр Стокгольма за час

5
2 отзыва
Irina K.
Irina K. – Гид из Стокгольм
Что можно сделать в Стокгольме за час? Пройтись по Старому городу, увидеть самую первую площадь и позорный столб.

Дворец, где должны проживать шведские монархи, но не хотят.

Самого маленького мальчика города, которому каждую зиму вяжут новые шапочки и шарфики.

Узенькую улочку, да еще и с лестницей.

Приглашаю вас на пешеходную экскурсию ⛳ по столице!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €60 за экскурсию

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Исторический центр Стокгольма за час
Исторический центр Стокгольма за час

Что вы увидите

  • Позорный столб
  • Площадь Стурторьет
  • Переулок Мортена Тротцига
  • Мальчик, смотрящий на Луну
  • Королевский дворец
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ увидим первую площадь Стокгольма, здесь раньше стоял "Позорный столб", и узнаем за что можно было быть наказанным в старые времена.
Я покажу Вам окно, которое открывается только раз в год.... Зачем?? Немного интриги. Приезжайте и я расскажу. Увидим мы и самую старую церковь ⛪, королевскую церковь, в которой только раз в год только одному человеку из миллионов (не зависимо от религии) разрешают зайти на кафедру проповедника в этой церкви и рассказать о себе.
Мы увидим Королевский дворец и узнаем почему Королевская семья не живет во дворце и какие привидения обитают там. (Если будет желание то после экскурсии 🧭 можем прогуляться 👣 по Дворцу и узнать все его тайны и истории).
Если Вы помните самую знаменитую Шведскую группу "АББА", то есть одно культовое местечко в Старом городе и мы его посетим..
Конечно же в процессе прогулки попытаемся протиснуться в самую узкую улицу Старого города и узнаем почему она такая узкая.
Не забудем навестить и самого маленького мальчика Стокгольма. Возьмите монетку. Увидите зачем....
Стокгольм ждет Вас!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по желанию
Исторический центр Стокгольма за час
Исторический центр Стокгольма за час
Исторический центр Стокгольма за час
Исторический центр Стокгольма за час

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Irina K.
Irina K.
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