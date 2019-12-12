Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ увидим первую площадь Стокгольма, здесь раньше стоял "Позорный столб", и узнаем за что можно было быть наказанным в старые времена.

Я покажу Вам окно, которое открывается только раз в год.... Зачем?? Немного интриги. Приезжайте и я расскажу. Увидим мы и самую старую церковь ⛪, королевскую церковь, в которой только раз в год только одному человеку из миллионов (не зависимо от религии) разрешают зайти на кафедру проповедника в этой церкви и рассказать о себе.

Мы увидим Королевский дворец и узнаем почему Королевская семья не живет во дворце и какие привидения обитают там. (Если будет желание то после экскурсии 🧭 можем прогуляться 👣 по Дворцу и узнать все его тайны и истории).

Если Вы помните самую знаменитую Шведскую группу "АББА", то есть одно культовое местечко в Старом городе и мы его посетим..

Конечно же в процессе прогулки попытаемся протиснуться в самую узкую улицу Старого города и узнаем почему она такая узкая.

Не забудем навестить и самого маленького мальчика Стокгольма. Возьмите монетку. Увидите зачем....

Стокгольм ждет Вас!