Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стокгольм

Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика

Узнать всё самое интересное и необычное об известнейшем приёме мира

4.9
10 отзывов
Банкет в честь вручения Нобелевской премии полностью соответсвует значимости этого ежегодного события.

Гуляя по залам Ратуши, вы узнаете обо всех этапах подготовки к банкету, откроете особенности ритуалов, пройдёте по следам лауреатов и поймёте, как организуется это международное мероприятие.
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика

Что вас ожидает

Премия и Стокгольм

Ежегодно вечером 10 декабря каждый уважающий себя швед откладывает все дела и усаживается перед телевизором — начинается трансляция Нобелевского банкета! Я тоже так не раз делала, а заодно и изучила все, что в городе связано с этим событием, чем с удовольствием поделюсь с вами.

Традиции и история премии

Приглашаю пройтись по маршруту нобелевских лауреатов, узнать об особенностях и ритуале вручения самой престижной премии, причудах этикета светского раута сегодня и сто лет назад, услышать легенды и быль об Альфреде Нобеле и его непростом жизненном пути. Конечно, вы посетите знаменитый Голубой зал Стокгольмской Ратуши и представите, как лауреаты кружатся в вальсе в Золотом зале.

Организациия банкета

Я расскажу и про непростую организацию самого крупного банкета в Швеции. Как же готовить на 1200 приглашенных? Почему так много цветов на банкете и откуда их привозят? Как и где работают флористы? Откуда возникают столы, стулья, посуда и скатерти? Обо всем этом я расскажу на экскурсии.

Организационные детали

Билеты в Ратушу не включены в стоимость экскурсии: 110 крон — взрослые, 90 крон — студенты и пенсионеры, 50 крон — дети, до 12 лет бесплатно.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentina
Valentina
Я живу в Стокгольме 10 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 9 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею сертификат стокгольмского гида и сертификат, подтверждаемый ежегодно авторитетной комиссией, по работе с людьми на высоте (для прогулок по крышам города). Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
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10 реальных отзывов от туристов

Е
20 авг 2018
Экскурсия понравилась. Валентина в увлекательной форме рассказала не только про организацию банкета, но и про историю строительства ратуши, ее современное использование. Но хотелось бы услышать побольше ньюансов про сам банкет, было бы хорошо если была бы возможность посмотреть кухню. Но в целом, экскурсия получилась гармоничная и информативная. Хочу также отметить пунктуальность Валентины.
Е
15 июня 2018
Весьма интересная экскурсия, рекомендуем. Валентина-приятный в общении человек и талантливый рассказчик. Очень довольны, спасибо!
Е
1 янв 2018
Гид очень понравился. Может быть хотелось бы больше нюансов по поводу логистики - как работает Кухня (посмотреть ее), как готовят лауреатов
А
30 сен 2017
Причина, по которой мы заказали экскурсию: без гида в ратушу не попасть. Не скрою, были настроены не очень. Почему-то представлялся экскурсовод с профессионально поставленным голосом, заученным текстом и интонациями. Да и сумма для нас вполне приличная. Через пять минут мы были полностью поглощены, через 10 - да ну их, эти деньги. Увлекательный рассказ захватил настолько, что забыли даже сделать снимки.

Всё преподносилось хорошим русским языком, без лишних оборотов и снисходительных интонаций (при наличии которых чувствуешь себя неловко). Всегда приятно иметь дело с профессионалом, вдвойне - с профессионалом, любящим свою работу. Спасибо, Валентина, все наши друзья и знакомые при возможности будут Вашими слушателями. Рекомендуем!
Т
4 янв 2017
Спасибо за экскурсию! Все очень доступно, информативно, интересно. Буду пользоваться усугами вашего сайта и в других поездках.
Яна
9 янв 2016
Валентина провела интересную экскурсию! Очень понравилось! Рекомендую!
Т
13 дек 2015
3 декабря были на экскурсии "Нобелевский банкет". Экскурсия прошла отлично, узнали много нового и интересного! Интересно было всем - и взрослым, и детям. Валентина рассказывала увлекательно и доступно. Достойным завершением нашей экскурсии был ланч в столовой при Ратуше, где мы попробовали шведскую кухню и немного понаблюдали за деловой жизнью шведов.
Е
6 ноя 2015
Валентина на три часа стала нашим гидом по центру Стокгольма и по залам городской ратуши, где проводятся ежегодные приемы для нобелевских лауреатов. Валентина сразу задала хороший темп, не отпускала наше внимание ни на минуту, и теперь мы знаем множество фактов об истории возникновения Стокгольма от истоков и до современных дней. Рассказывает Валентина увлекательно, так что интересно слушать и взрослым, и детям. А в залы ратуши без гида и вовсе не попасть. У Валентины много и других достойных внимания маршрутов, и я надеюсь, что в следующий раз мы продолжим знакомство со Стокгольмом именно с ней! Спасибо!
Р
13 июля 2015
Валентина! Спасибо за 2 дня в Стокгольме, которые благодаря Вам стали чудесными. Ратуша, кафе Нобелевского музея, Королевский дворец, крыши, Старый город - все прекрасно! Вы великолепный гид и рассказчик! Легко и непринужденного рассказывать четыре часа подряд - это настоящее мастерство! Спасибо! Руслан и Алена, Москва
Е
13 окт 2014
Экскурсия понравилась, хотя мы люди взрослые и не без знаний истории. На все задаваемые вопросы Валентина отвечала легко и подробно. Большое спасибо.

Валентина знаток своего дела. Рекомендуем посетить экскурсии данного экскурсовода!

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