Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стокгольм

Ежегодно вечером 10 декабря каждый уважающий себя швед откладывает все дела и усаживается перед телевизором — начинается трансляция Нобелевского банкета! Я тоже так не раз делала, а заодно и изучила все, что в городе связано с этим событием, чем с удовольствием поделюсь с вами.
Традиции и история премии
Приглашаю пройтись по маршруту нобелевских лауреатов, узнать об особенностях и ритуале вручения самой престижной премии, причудах этикета светского раута сегодня и сто лет назад, услышать легенды и быль об Альфреде Нобеле и его непростом жизненном пути. Конечно, вы посетите знаменитый Голубой зал Стокгольмской Ратуши и представите, как лауреаты кружатся в вальсе в Золотом зале.
Организациия банкета
Я расскажу и про непростую организацию самого крупного банкета в Швеции. Как же готовить на 1200 приглашенных? Почему так много цветов на банкете и откуда их привозят? Как и где работают флористы? Откуда возникают столы, стулья, посуда и скатерти? Обо всем этом я расскажу на экскурсии.
Организационные детали
Билеты в Ратушу не включены в стоимость экскурсии: 150 крон — взрослые, 130 крон — студенты и пенсионеры, 60 крон — дети, до 7 лет бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1361 туриста
Я живу в Стокгольме 14 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 12 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею официальную авторизацию стокгольмского гида читать дальшеуменьшить
для всего города и музеев и сертификат по работе с людьми на высоте для прогулок по крышам города. Помимо этого имею педагогический диплом стокгольмского университета.
Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юля
Нам с супругом было интересно побывать в таком значимом месте. Валентина исчерпывающе рассказала и провела по всем уголкам ратуши. Понравилось прикоснуться к это части истории и увидить все своими глазами. Благодарим Валентину.
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Аля
Очень интересное, необычное место. Профессиональный гид. Ответила на все вопросы, не только по теме экскурсии. Отлично подготовилась, взяла с собой фотографии, для иллюстрации банкета. Всем советую данную экскурсию и гида.
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Александр
Причина, по которой мы заказали экскурсию: без гида в ратушу не попасть. Не скрою, были настроены не очень. Почему-то представлялся экскурсовод с профессионально поставленным голосом, заученным текстом и интонациями. Да читать дальшеуменьшить
и сумма для нас вполне приличная. Через пять минут мы были полностью поглощены, через 10 - да ну их, эти деньги. Увлекательный рассказ захватил настолько, что забыли даже сделать снимки.
Всё преподносилось хорошим русским языком, без лишних оборотов и снисходительных интонаций (при наличии которых чувствуешь себя неловко). Всегда приятно иметь дело с профессионалом, вдвойне - с профессионалом, любящим свою работу. Спасибо, Валентина, все наши друзья и знакомые при возможности будут Вашими слушателями. Рекомендуем!
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Елена
Валентина на три часа стала нашим гидом по центру Стокгольма и по залам городской ратуши, где проводятся ежегодные приемы для нобелевских лауреатов. Валентина сразу задала хороший темп, не отпускала наше читать дальшеуменьшить
внимание ни на минуту, и теперь мы знаем множество фактов об истории возникновения Стокгольма от истоков и до современных дней. Рассказывает Валентина увлекательно, так что интересно слушать и взрослым, и детям. А в залы ратуши без гида и вовсе не попасть. У Валентины много и других достойных внимания маршрутов, и я надеюсь, что в следующий раз мы продолжим знакомство со Стокгольмом именно с ней! Спасибо!
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Т
Татьяна
3 декабря были на экскурсии "Нобелевский банкет". Экскурсия прошла отлично, узнали много нового и интересного! Интересно было всем - и взрослым, и детям. Валентина рассказывала увлекательно и доступно. Достойным завершением нашей экскурсии был ланч в столовой при Ратуше, где мы попробовали шведскую кухню и немного понаблюдали за деловой жизнью шведов.
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Р
Руслан
Валентина! Спасибо за 2 дня в Стокгольме, которые благодаря Вам стали чудесными. Ратуша, кафе Нобелевского музея,Королевский дворец, крыши, Старый город - все прекрасно! Вы великолепный гид и рассказчик! Легко и непринужденного рассказывать четыре часа подряд - это настоящее мастерство! Спасибо! Руслан и Алена, Москва
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