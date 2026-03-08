Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стокгольм

Банкет в честь вручения Нобелевской премии полностью соответсвует значимости этого ежегодного события. Гуляя по залам Ратуши, вы узнаете обо всех этапах подготовки к банкету, откроете особенности ритуалов, пройдёте по следам лауреатов и поймёте, как организуется это международное мероприятие.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Премия и Стокгольм

Ежегодно вечером 10 декабря каждый уважающий себя швед откладывает все дела и усаживается перед телевизором — начинается трансляция Нобелевского банкета! Я тоже так не раз делала, а заодно и изучила все, что в городе связано с этим событием, чем с удовольствием поделюсь с вами.

Традиции и история премии

Приглашаю пройтись по маршруту нобелевских лауреатов, узнать об особенностях и ритуале вручения самой престижной премии, причудах этикета светского раута сегодня и сто лет назад, услышать легенды и быль об Альфреде Нобеле и его непростом жизненном пути. Конечно, вы посетите знаменитый Голубой зал Стокгольмской Ратуши и представите, как лауреаты кружатся в вальсе в Золотом зале.

Организациия банкета

Я расскажу и про непростую организацию самого крупного банкета в Швеции. Как же готовить на 1200 приглашенных? Почему так много цветов на банкете и откуда их привозят? Как и где работают флористы? Откуда возникают столы, стулья, посуда и скатерти? Обо всем этом я расскажу на экскурсии.

Организационные детали

Билеты в Ратушу не включены в стоимость экскурсии: 150 крон — взрослые, 130 крон — студенты и пенсионеры, 60 крон — дети, до 7 лет бесплатно.