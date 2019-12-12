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Юргорден — остров сказок и сказочных животных

5
10 отзывов
Irina K.
Irina K. – Гид из Стокгольм
На экскурсии 🧭 вы погрузитесь в удивительный мир сказок: увидите чум старой лапландки и того самого северного оленя, который помогал Гере; зайдёте в гости к Муми-троллям и отведаете фирменных фрикаделек; совершите путешествие по сказкам Астрид Линдгрен.

А также побываете в парке 🌳 Скансен и станете хранителем шведской истории 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €115 за экскурсию

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Юргорден — остров сказок и сказочных животных
Юргорден — остров сказок и сказочных животных

Что вы увидите

  • Музей Юнибаккен
  • Парк Скансен

Что вас ожидает:

    Сказочный музей 🖼 Юнибаккен
    Множество сказочных героев живут здесь. Этот музей и музеем то назвать сложно. Ведь здесь можно всё!
    Вы посетите дом мумми троллей и посмотрите, как они живут, а позже попробуете фрикадельки от мумми мамы.
    Прокатитесь в вагончике и совершите путешествие по сказкам Астрид Линдгрен, которые будут идти на русском языке. Возможно, вы откроете для себя новые произведения, которые захочется потом прочитать.
    Зайдете в гости к самой самостоятельной девочки на свете – Пиппи. А я расскажу вам, почему в русскоговорящих странах ее называют Пеппи.
    Узнаете, почему Карлсон издевался над фреккен Бок, и откуда у него такое странное имя.
    Прогулка по королевским охотничьим угодьям.
    Нет-нет, охотиться на диких зверей мы не будем, разве что за красивыми 🤩 фотографиями этих зверей в удивительном парке 🌳 Скансен. В Скансене состредоточена вся история 📖 Швеции. Здесь собраны старые дома, мастерские, школа, кафе, почта и даже парочка заводов со всей страны! А еще тут можно увидеть экземпляры самых разных растений, которые встречаются в Швеции. Кроме того, Скансен это не просто парк со старыми постройками – в каждом домике живут люди и делают то, что они бы делали в те времена, когда был построен тот или иной дом, а гостям парка все объясняют и показывают. В парке вы увидите домашних и диких животных, привезенных со всей страны. Прихватите с собой орешки и мы покормим маленьких бельчат, которым помогал Нильс. В Скансене вы также узнаете, что раньше детям давали вместо соски и как теперь шведы отучают от них своих детей; почему раньше в хлеб добавляли опилки и много других любопытных фактов.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 по желанию
    Юргорден — остров сказок и сказочных животных
    Юргорден — остров сказок и сказочных животных
    Юргорден — остров сказок и сказочных животных
    Юргорден — остров сказок и сказочных животных

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Irina K.
    Irina K.
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    10 отзывов оставили туристы

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