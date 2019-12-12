Что вас ожидает:

Сказочный музей 🖼 Юнибаккен

Множество сказочных героев живут здесь. Этот музей и музеем то назвать сложно. Ведь здесь можно всё!

Вы посетите дом мумми троллей и посмотрите, как они живут, а позже попробуете фрикадельки от мумми мамы.

Прокатитесь в вагончике и совершите путешествие по сказкам Астрид Линдгрен, которые будут идти на русском языке. Возможно, вы откроете для себя новые произведения, которые захочется потом прочитать.

Зайдете в гости к самой самостоятельной девочки на свете – Пиппи. А я расскажу вам, почему в русскоговорящих странах ее называют Пеппи.

Узнаете, почему Карлсон издевался над фреккен Бок, и откуда у него такое странное имя.

Прогулка по королевским охотничьим угодьям.

Нет-нет, охотиться на диких зверей мы не будем, разве что за красивыми 🤩 фотографиями этих зверей в удивительном парке 🌳 Скансен. В Скансене состредоточена вся история 📖 Швеции. Здесь собраны старые дома, мастерские, школа, кафе, почта и даже парочка заводов со всей страны! А еще тут можно увидеть экземпляры самых разных растений, которые встречаются в Швеции. Кроме того, Скансен это не просто парк со старыми постройками – в каждом домике живут люди и делают то, что они бы делали в те времена, когда был построен тот или иной дом, а гостям парка все объясняют и показывают. В парке вы увидите домашних и диких животных, привезенных со всей страны. Прихватите с собой орешки и мы покормим маленьких бельчат, которым помогал Нильс. В Скансене вы также узнаете, что раньше детям давали вместо соски и как теперь шведы отучают от них своих детей; почему раньше в хлеб добавляли опилки и много других любопытных фактов.