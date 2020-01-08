1 отзыв оставили туристы

Эта прогулка посвящена великолепной Астрид Линдгрен, фигуру которой невозможно переоценить: её героев знает весь мир, благодаря ей принимали законы, а шведы по памяти цитируют её книги.На прогулке вы выясните, почему

в Швеции не очень любят Карлсона, узнаете, откуда взялась Пеппи Длинныйчулок и найдете дом Малыша. Но главным героем станет сам Стокгольм — его море крыш и улицы района Васастан, которые вдохновили шведскую писательницу на создание всеми любимых историй.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В поисках Карлсона и Пеппи Длинныйчулок

Вы удивитесь, но крыша, которую когда-то облюбовал Карлсон, находится совсем не в Старом городе, а в районе Васастан, где больше 40 лет прожила сама Астрид Линдгрен. Гуляя по стройным улочкам, вы отыщете место, где юная Астрид повстречала Карлсона, и раскроете секрет, кто на самом деле придумал Пеппи Длинный чулок. Мы встретим дом, в котором жил Малыш, пройдём по парку, где он гулял с подаренным щенком Бимбо, и, конечно же, найдём заветную крышу, на которой обитает «мужчина в самом расцвете сил»!

Стокгольм, каким его знала Астрид Линдгрен

На прогулке вы с нового ракурса взглянете на личность сказочницы, которая с юности плыла против течения и почти что устраивала политические перевороты. Мы поговорим о Доме с привидениями, о событиях шведской истории, которые вдохновляли Астрид Линдгрен, и о группе АББА. Побываем на смотровой площадке с волшебным видом на море крыш, и парк, где писательница гуляла с детьми. А еще вы узнаете о массе вещей, которые делают Швецию не похожей ни на одну другую страну, и поймете, почему только здесь могла появиться Астрид Линдгрен.

Кому подойдёт прогулка

Взрослым и маленьким любителям книг Астрид Линдгрен и тем, кто хочет по-новому взглянуть на личность легендарной сказочницы.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.