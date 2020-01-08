1 отзыв оставили туристы

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По следам героев Астрид Линдгрен в Стокгольме!

Погрузиться в мир любимых детских книг и узнать о жизни шведской сказочницы

5
1 отзыв
Мария
Мария – представитель из Стокгольм
Эта прогулка 👣 посвящена великолепной Астрид Линдгрен, фигуру которой невозможно переоценить: её героев знает весь мир, благодаря ей принимали законы, а шведы по памяти цитируют её книги.

На прогулке вы выясните, почему в Швеции не очень любят Карлсона, узнаете, откуда взялась Пеппи Длинныйчулок и найдете дом Малыша.

Но главным героем станет сам Стокгольм — его море 🌊 крыш и улицы района Васастан, которые вдохновили шведскую писательницу на создание всеми любимых историй.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €20 за человека

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По следам героев Астрид Линдгрен в Стокгольме!
По следам героев Астрид Линдгрен в Стокгольме!

Что вас ожидает

В поисках Карлсона и Пеппи Длинныйчулок
Вы удивитесь, но крыша, которую когда-то облюбовал Карлсон, находится совсем не в Старом городе, а в районе Васастан, где больше 70 лет прожила сама Астрид Линдгрен. Гуляя по стройным улочкам, вы отыщете место, где юная Астрид повстречала Карлсона, и раскроете секрет, кто на самом деле придумал Пеппи Длинныйчулок. Мы встретим дом, в котором жил Малыш, пройдём по парку, где он гулял с подаренным щенком Бимбо, и, конечно же, найдем заветную крышу, на которой обитает «мужчина в самом расцвете сил»!

Стокгольм, каким его знала Астрид Линдгрен
На прогулке 👣 вы с нового ракурса взглянете на личность сказочницы, которая с юности плыла против течения и почти что устраивала политические перевороты. Мы поговорим о Доме с привидениями, о событиях шведской истории 📖, которые вдохновляли Астрид Линдгрен, и о группе АББА. Побываем на смотровой площадке с волшебным видом на море 🌊 крыш, издалека увидим дворец, в котором провел детство Карл XII, и парк 🌳, где писательница гуляла с детьми. А еще вы узнаете о массе вещей, которые делают Швецию не похожей ни на одну другую страну, и поймете, почему только здесь могла появиться Астрид Линдгрен.

Кому подойдет прогулка

Взрослым и маленьким любителям книг Астрид Линдгрен и тем, кто хочет по-новому взглянуть на личность легендарной сказочницы.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 На площади Sankt Eriksplan
По следам героев Астрид Линдгрен в Стокгольме!
По следам героев Астрид Линдгрен в Стокгольме!
По следам героев Астрид Линдгрен в Стокгольме!
По следам героев Астрид Линдгрен в Стокгольме!
По следам героев Астрид Линдгрен в Стокгольме!
По следам героев Астрид Линдгрен в Стокгольме!
По следам героев Астрид Линдгрен в Стокгольме!
По следам героев Астрид Линдгрен в Стокгольме!

Экскурсия проводится в четверг в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Наша команда гидов проводит особенные экскурсии по Стокгольму – с историями без скучных дат, с завораживающими видами на город, с прогулками по легендарным местам и скрытым нетуристическим жемчужинам города. Вашими проводниками в Стокгольме станут увлеченные и вдохновляющие гиды, влюбленные в шведскую столицу!
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1 отзыв оставили туристы

Екатерина
8 января 2020
Обязательная экскурсия при посещении Стокгольма. У нас была гид Мария. Она много информации может дать обо всех сторонах жизни в Швеции и в частности Стокгольме. Вообще очень понравилось. Всем рекомендую.

Мария проводит ещё 5 экскурсий

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