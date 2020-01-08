1 отзыв оставили туристы

Вы удивитесь, но крыша, которую когда-то облюбовал Карлсон, находится совсем не в Старом городе, а в районе Васастан, где больше 40 лет прожила сама Астрид Линдгрен. Гуляя по стройным улочкам, вы отыщете место, где юная Астрид повстречала Карлсона, и раскроете секрет, кто на самом деле придумал Пеппи Длинный чулок. Мы встретим дом, в котором жил Малыш, пройдём по парку, где он гулял с подаренным щенком Бимбо, и, конечно же, найдём заветную крышу, на которой обитает «мужчина в самом расцвете сил»!
Стокгольм, каким его знала Астрид Линдгрен
На прогулке вы с нового ракурса взглянете на личность сказочницы, которая с юности плыла против течения и почти что устраивала политические перевороты. Мы поговорим о Доме с привидениями, о событиях шведской истории, которые вдохновляли Астрид Линдгрен, и о группе АББА. Побываем на смотровой площадке с волшебным видом на море крыш, и парк, где писательница гуляла с детьми. А еще вы узнаете о массе вещей, которые делают Швецию не похожей ни на одну другую страну, и поймете, почему только здесь могла появиться Астрид Линдгрен.
Кому подойдёт прогулка
Взрослым и маленьким любителям книг Астрид Линдгрен и тем, кто хочет по-новому взглянуть на личность легендарной сказочницы.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Sankt Eriksplan
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 558 туристов
Наша команда гидов проводит особенные экскурсии по Стокгольму – с историями без скучных дат, с завораживающими видами на город, с прогулками по легендарным местам и скрытым нетуристическим жемчужинам города. Вашими проводниками в Стокгольме станут увлеченные и вдохновляющие гиды, влюбленные в шведскую столицу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Обязательная экскурсия при посещении Стокгольма. У нас была гид Мария. Она много информации может дать обо всех сторонах жизни в Швеции и в частности Стокгольме. Вообще очень понравилось. Всем рекомендую.
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