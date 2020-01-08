1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

В поисках Карлсона и Пеппи Длинныйчулок

Вы удивитесь, но крыша, которую когда-то облюбовал Карлсон, находится совсем не в Старом городе, а в районе Васастан, где больше 70 лет прожила сама Астрид Линдгрен. Гуляя по стройным улочкам, вы отыщете место, где юная Астрид повстречала Карлсона, и раскроете секрет, кто на самом деле придумал Пеппи Длинныйчулок. Мы встретим дом, в котором жил Малыш, пройдём по парку, где он гулял с подаренным щенком Бимбо, и, конечно же, найдем заветную крышу, на которой обитает «мужчина в самом расцвете сил»!

Стокгольм, каким его знала Астрид Линдгрен

На прогулке 👣 вы с нового ракурса взглянете на личность сказочницы, которая с юности плыла против течения и почти что устраивала политические перевороты. Мы поговорим о Доме с привидениями, о событиях шведской истории 📖, которые вдохновляли Астрид Линдгрен, и о группе АББА. Побываем на смотровой площадке с волшебным видом на море 🌊 крыш, издалека увидим дворец, в котором провел детство Карл XII, и парк 🌳, где писательница гуляла с детьми. А еще вы узнаете о массе вещей, которые делают Швецию не похожей ни на одну другую страну, и поймете, почему только здесь могла появиться Астрид Линдгрен.

Кому подойдет прогулка

Взрослым и маленьким любителям книг Астрид Линдгрен и тем, кто хочет по-новому взглянуть на личность легендарной сказочницы.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.