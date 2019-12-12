Мы посмотрим синюю, самую красивую ветку стокгольмского метро 🚇 и при желании выйдем на нескольких станциях из подземки на улицу, чтобы дополнить ваши впечатления. Вы узнаете историю 📖 строительства метро, легенды, истории и ляпы строительства
Вы увидите:
станцию, которая заставляет открыть рот в изумлении всех, кто её увидел, — Solna;
самую запутанную станцию — T-Centralen;
станцию, которая несколько месяцев не давала покоя жителям Стокгольма и похожа на древнеримские развалины
станцию, которую оформляли детки своими рисунками — Hallonbergen.
При увеличении продолжительности экскурсии 🧭 (но не стоимости!) я могу показать вам ещё 1-2 не менее интересные станции.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билет в метро
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.