Irina K. – Гид из Стокгольм

Об уникальном дизайне станций стокгольмского метро 🚇 наслышаны все.



Приглашаю вас проехаться по самой красивой ветке и посмотреть наиболее необычные остановки - Solna, T-Centralen, Hallonbergen и Rinkeby.



При желании я покажу вам и другие красоты местного метрополитена.