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Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма

5
11 отзывов
Irina K.
Irina K. – Гид из Стокгольм
Об уникальном дизайне станций стокгольмского метро 🚇 наслышаны все.

Приглашаю вас проехаться по самой красивой ветке и посмотреть наиболее необычные остановки - Solna, T-Centralen, Hallonbergen и Rinkeby.

При желании я покажу вам и другие красоты местного метрополитена.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €62.5 за экскурсию

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Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма

Что вы увидите

  • Станции метро:
  • Solna
  • T-Centralen
  • Rinkeby
  • Hallonbergen
Мы посмотрим синюю, самую красивую ветку стокгольмского метро 🚇 и при желании выйдем на нескольких станциях из подземки на улицу, чтобы дополнить ваши впечатления. Вы узнаете историю 📖 строительства метро, легенды, истории и ляпы строительства

Вы увидите:

  • станцию, которая заставляет открыть рот в изумлении всех, кто её увидел, — Solna;
  • самую запутанную станцию — T-Centralen;
  • станцию, которая несколько месяцев не давала покоя жителям Стокгольма и похожа на древнеримские развалины
  • станцию, которую оформляли детки своими рисунками — Hallonbergen.
  • При увеличении продолжительности экскурсии 🧭 (но не стоимости!) я могу показать вам ещё 1-2 не менее интересные станции.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет в метро
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Irina K.
Irina K.
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11 отзывов оставили туристы

Irina K. проводит ещё 5 экскурсий

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