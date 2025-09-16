1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в мир искусства и истории, путешествуя по самым необычным станциям Стокгольмского метро
Стокгольмская подземка, известная как Tunnelbana, является не просто средством передвижения, но и настоящей художественной галереей, протянувшейся на 110 км под землей.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть самые впечатляющие и необычные читать дальшеуменьшить
станции, каждая из которых оформлена в своем уникальном стиле художниками и скульпторами.
Вы узнаете интересные факты из истории стокгольмского метрополитена, познакомитесь с его устройством и увидите, как скандинавский дизайн сочетается с природными элементами, создавая неповторимые и запоминающиеся образы.
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть Стокгольм под новым углом и оценить современное искусство в необычной обстановке.
Подземные станции, вырубленные в скалах, где на стенах виден мох и сочится вода, создают ощущение настоящих первозданных пещер, в то время как современные тенденции в дизайне представлены в виде кардиограммы еще не родившегося ребенка и других уникальных проектов. Экскурсия подарит вам новые впечатления и позволит взглянуть на город с непривычного ракурса
Экскурсия по стокгольмскому метро подходит для посещения круглый год, так как она проходит в закрытых помещениях и не зависит от погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Станции Зеленой ветки
Станции Красной ветки
Станции Синей ветки
Описание экскурсии
Скандинавский колорит «пещерных» станций Вы познакомитесь с устройством стокгольмского метро, которое состоит из трех веток (Зеленая, Красная и Синяя), уходящих в глубины шведских скал и разветвляющихся в разных направлениях. Я проведу вас по самым «правильным» местам подземки с потрясающими видами и ракурсами для фото, расскажу об истории создания метрополитена и любопытных нюансах его оформления. Вы увидите невероятные станции, вырубленные в скалах, где подчеркнута любовь шведов к природе — минимум бетона и совсем нет рекламы, на стенах виден мох и сочится вода — настоящие первозданные пещеры!
Современные тенденции в дизайне метрополитена Поговорим о том, почему метро Стокгольма называют «самой длиной художественной галереей» в мире: вы проследите, как оформление метро 20 столетия сменяется новым видением мира 21 века, когда дизайнеры отталкиваются не от того, что можно увидеть и потрогать, а от своих внутренних переживаний. Например, одна из современных станций оформлена кардиограммой еще не родившегося ребенка художника.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые хотят сойти со стандартных туристических троп и посмотреть на Стокгольм глазами местных жителей, а также поклонникам современного искусства.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1361 туриста
Я живу в Стокгольме 14 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 12 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею официальную авторизацию стокгольмского гида читать дальшеуменьшить
для всего города и музеев и сертификат по работе с людьми на высоте для прогулок по крышам города. Помимо этого имею педагогический диплом стокгольмского университета.
Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
Спасибо Валентине за прекрасную прогулку по метро. Красивейший дизайн в сочетании с любопытными фактами от Валентины просто сделали мой день. Супер!
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Екатерина
Очень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривала необычные станции метро, я с удовольствием послушала разные истории из прошлого. Сочетание идеальное, с удовольствием порекомендую такое времяпровождение, если будет кому)
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Л
Людмила
Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию, от нашей большой компании. За столь интересную экскурсию. Валентина замечательная, предприимчивая. Настолько легко и интересно рассказывала. По мимо посещения наикрасивейшего метро (идеальный вариант, для холодной погоды и жаркого палящего солнца),ты узнаешь о многих факторах связаных с историей города. Однозначно рекомендую эту экскурсию. с наилучшими пожеланиями из Латвии! Было очень приятно до встречи!
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Ю
Юлия
Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача материала и прекрасное чувство юмора. Время пролетело незаметно. Зная концепцию проекта и историю проектирования гораздо интереснее рассматривать станции метро, как произведение современного искусства. Всем рекомендую! Очень!
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Р
РИММА
Благодарим Валентину за проведенное с ней время. Экскурсия построена настолько грамотно,что за довольно короткое время получаешь полную картину городского метро. Валентина очень позитивный человек, общение с которой доставляет истинное удовольствие, а глубина её знаний просто поражает. Были с Стокгольме 2дня, жаль, что не заказали все экскурсии с ней.
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А
Александр
Не знаю, что можно добавить. Все было отлично организовано, Валентина отлично знает свое дело, время прошло незаметно
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