1 отзыв оставили туристы

Экскурсия по стокгольмскому метро подходит для посещения круглый год, так как она проходит в закрытых помещениях и не зависит от погодных условий.

Стокгольмская подземка, известная как Tunnelbana, является не просто средством передвижения, но и настоящей художественной галереей, протянувшейся на 110 км под землей.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть самые впечатляющие и необычные

станции, каждая из которых оформлена в своем уникальном стиле художниками и скульпторами. Вы узнаете интересные факты из истории стокгольмского метрополитена, познакомитесь с его устройством и увидите, как скандинавский дизайн сочетается с природными элементами, создавая неповторимые и запоминающиеся образы. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть Стокгольм под новым углом и оценить современное искусство в необычной обстановке. Подземные станции, вырубленные в скалах, где на стенах виден мох и сочится вода, создают ощущение настоящих первозданных пещер, в то время как современные тенденции в дизайне представлены в виде кардиограммы еще не родившегося ребенка и других уникальных проектов. Экскурсия подарит вам новые впечатления и позволит взглянуть на город с непривычного ракурса

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Скандинавский колорит «пещерных» станций

Вы познакомитесь с устройством стокгольмского метро, которое состоит из трех веток (Зеленая, Красная и Синяя), уходящих в глубины шведских скал и разветвляющихся в разных направлениях. Я проведу вас по самым «правильным» местам подземки с потрясающими видами и ракурсами для фото, расскажу об истории создания метрополитена и любопытных нюансах его оформления. Вы увидите невероятные станции, вырубленные в скалах, где подчеркнута любовь шведов к природе — минимум бетона и совсем нет рекламы, на стенах виден мох и сочится вода — настоящие первозданные пещеры!

Современные тенденции в дизайне метрополитена

Поговорим о том, почему метро Стокгольма называют «самой длиной художественной галереей» в мире: вы проследите, как оформление метро 20 столетия сменяется новым видением мира 21 века, когда дизайнеры отталкиваются не от того, что можно увидеть и потрогать, а от своих внутренних переживаний. Например, одна из современных станций оформлена кардиограммой еще не родившегося ребенка художника.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят сойти со стандартных туристических троп и посмотреть на Стокгольм глазами местных жителей, а также поклонникам современного искусства.