1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Скандинавский колорит «пещерных» станций

Вы познакомитесь с устройством стокгольмского метро 🚇, которое состоит из трех веток (Зеленая, Красная и Синяя), уходящих в глубины шведских скал и разветвляющихся в разных направлениях. Я проведу вас по самым «правильным» местам подземки с потрясающими видами и ракурсами для фото, расскажу об истории 📖 создания метрополитена и любопытных нюансах его оформления. Вы увидите невероятные станции, вырубленные в скалах, где подчеркнута любовь шведов к природе — минимум бетона и совсем нет рекламы, на стенах виден мох и сочится вода — настоящие первозданные пещеры!

Современные тенденции в дизайне метрополитена

Поговорим о том, почему метро Стокгольма называют «самой длиной художественной галереей» в мире: вы проследите, как оформление метро 20 столетия сменяется новым видением мира 21 века, когда дизайнеры отталкиваются не от того, что можно увидеть и потрогать, а от своих внутренних переживаний. Например, одна из современных станций оформлена кардиограммой еще не родившегося ребенка художника.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят сойти со стандартных туристических троп и посмотреть на Стокгольм глазами местных жителей, а также поклонникам современного искусства.