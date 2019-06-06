1 отзыв оставили туристы

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Стокгольмское метро – волшебная подземная пещера!

Авторская прогулка по самым впечатляющим станциям шведской подземки

5
1 отзыв
Valentina
Valentina – Гид из Стокгольм
Стокгольмская подземка или Tunnelbana — это поражающие воображение станции, вырубленные в скалах, это не только общественный транспорт, но и художественная галерея протяженностью 110 км.

На экскурсии 🧭 вы узнаете любопытные детали из истории 📖 метрополитена и проедете по самым красивым и необычным станциям подземки, которые оформлены в разной стилистике художниками, скульпторами, а порой горожанами и даже детьми.

Приготовьтесь посмотреть на Стокгольм с непривычного ракурса и открыть новую грань города!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €105 за экскурсию

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Стокгольмское метро – волшебная подземная пещера!
Стокгольмское метро – волшебная подземная пещера!

Что вас ожидает

Скандинавский колорит «пещерных» станций
Вы познакомитесь с устройством стокгольмского метро 🚇, которое состоит из трех веток (Зеленая, Красная и Синяя), уходящих в глубины шведских скал и разветвляющихся в разных направлениях. Я проведу вас по самым «правильным» местам подземки с потрясающими видами и ракурсами для фото, расскажу об истории 📖 создания метрополитена и любопытных нюансах его оформления. Вы увидите невероятные станции, вырубленные в скалах, где подчеркнута любовь шведов к природе — минимум бетона и совсем нет рекламы, на стенах виден мох и сочится вода — настоящие первозданные пещеры!

Современные тенденции в дизайне метрополитена
Поговорим о том, почему метро Стокгольма называют «самой длиной художественной галереей» в мире: вы проследите, как оформление метро 20 столетия сменяется новым видением мира 21 века, когда дизайнеры отталкиваются не от того, что можно увидеть и потрогать, а от своих внутренних переживаний. Например, одна из современных станций оформлена кардиограммой еще не родившегося ребенка художника.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят сойти со стандартных туристических троп и посмотреть на Стокгольм глазами местных жителей, а также поклонникам современного искусства.

Стокгольмское метро – волшебная подземная пещера!
Стокгольмское метро – волшебная подземная пещера!
Стокгольмское метро – волшебная подземная пещера!
Стокгольмское метро – волшебная подземная пещера!
Стокгольмское метро – волшебная подземная пещера!
Стокгольмское метро – волшебная подземная пещера!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentina
Valentina
Я живу в Стокгольме 10 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 9 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею сертификат стокгольмского гида и сертификат, подтверждаемый ежегодно авторитетной комиссией, по работе с людьми на высоте (для прогулок по крышам города). Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
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1 отзыв оставили туристы

6 июня 2019
Благодарим Валентину за проведенное с ней время. Экскурсия построена настолько грамотно, что за довольно короткое время получаешь полную картину городского метро. Валентина очень позитивный человек, общение с которой доставляет истинное удовольствие, а глубина её знаний просто поражает. Были с Стокгольме 2дня, жаль, что не заказали все экскурсии с ней.

Valentina проводит ещё 6 экскурсий

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