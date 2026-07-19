34 отзыва оставили туристы

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История Стокгольма без скучных фактов и дат

Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе мы исследуем Стокгольм, погружаясь в его историю через увлекательные рассказы и легенды
Представьте себе прогулку по каменным улочкам Стокгольма, где каждый поворот открывает новую страницу из прошлого этого великолепного города.

Вместо традиционного перечисления дат и событий, эта экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу Стокгольма,
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узнать о его истории и современности через захватывающие истории и анекдоты.

В течение двух часов вы не только увидите все основные достопримечательности, но и откроете для себя места, которые известны только местным жителям.

От ярмарок и рынков до королевского дворца и смены караула - вас ждет незабываемое путешествие по Стокгольму.

Для семей с детьми предусмотрены специальные задания и загадки, чтобы сделать экскурсию еще более интересной и вовлекающей.

А в праздничный период всех гостей ждет угощение традиционными шведскими сладостями и горячим глегом.

Эта экскурсия - идеальный способ узнать Стокгольм, его историю и культуру, не утопая в датах и сухих фактах

5
47 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰️ Узнаете историю Стокгольма в увлекательной форме
  • 🏰 Посетите главные достопримечательности и скрытые уголки
  • 👑 Увидите смену караула у королевского дворца
  • 📸 Сделаете красочные фото с панорамной площадки
  • 🍬 Попробуете традиционные шведские сладости и глег

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Стокгольм с июня по август, когда погода наиболее благоприятна для прогулок, а город оживает фестивалями и событиями. В это время дни длинные и тёплые, что позволяет насладиться экскурсиями в полной мере. В мае, сентябре и октябре также комфортно, но может быть прохладнее и дождливее. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но всё же позволяет насладиться атмосферой города, особенно если вы любите зимние виды спорта и рождественские ярмарки.
Сейчас август — это идеальное время.
История Стокгольма без скучных фактов и дат
История Стокгольма без скучных фактов и дат
История Стокгольма без скучных фактов и дат

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Королевский дворец
  • Панорамная площадка

Описание экскурсии

  • За 2 часа вы познакомитесь не только с главными достопримечательностями Старого города, но и восхититесь красотами современного центра скандинавской столицы.
  • Увидите Стокгольм глазами местного жителя: ярмарки, актуальные мероприятия, рынки для гурманов и заведения, которые обычно посещают только горожане — об этом и о многом другом я расскажу в историческом центре города.
  • Узнаете интересные истории о жизни викингов и традициях средневековья. Прогулка по каменным мостовым приведёт нас к главной достопримечательности города — королевскому дворцу, где вы посмотрите смену караула, а я расскажу о правящем короле Швеции.
  • Полюбуетесь на Стокгольм с самой красивой панорамной площадки города. Красочные фото Стокгольма станут приятным дополнением к коллекции вашего семейного фотоальбома.

В праздничный период всех гостей мы угощаем традиционными шведскими сладостями и горячим глегом.

В прогулку кроме прочего входит:

  • Все главные достопримечательности центрального Стокгольма, а также нетуристические места.
  • Специальные задания и загадки, если вы приезжаете с детьми, чтобы максимально вовлечь их в экскурсию.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Slottsbacken 2 в Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1440 туристов
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат? Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические
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уголки города, отправиться на квест и точно встретить Карлсона! Мы предложим вам не просто прогулку по замку, а настоящее приключение. И у нас всегда есть чем порадовать гостей, которые хотят узнать о гастрономических особенностях королевства викингов. Необыкновенная атмосфера и колоритная архитектура Стокгольма и пригорода настолько завораживают, что после знакомства с ними вы обязательно захотите вернуться сюда снова! На наших экскурсиях были Иван Ургант, Владимир Познер, Алла Духова, Егор Бероев, резиденты Камеди Клаб. Возможно, и вы наш следующий гость?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
3
1
2
1
E
Потрясающий гид, рассказывает о городе увлеченно, с большой любовью. Оптимальный маршрут и объем информации для знакомства со Стокгольмом.
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В
Наша прогулка была интересной и приятной. Рады знакомству с Татьяной. Наше отношение к Стокгольму сильно потеплело. Хотим еще много и разных экскурсий!:)
Наша прогулка была интересной и приятной. Рады знакомству с Татьяной. Наше отношение к Стокгольму сильно потеплело.
Наша прогулка была интересной и приятной. Рады знакомству с Татьяной. Наше отношение к Стокгольму сильно потеплело.
Наша прогулка была интересной и приятной. Рады знакомству с Татьяной. Наше отношение к Стокгольму сильно потеплело.
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О
Очень понравилась экскурсия с Татьяной! особенно нашим детям,Татьяна устроила для них настоящий квест с загадками 🤗очень увлекательно и познавательно и самое главное не скучно. Когда ты с детьми,это важно
Очень понравилась экскурсия с Татьяной! особенно нашим детям,Татьяна устроила для них настоящий квест с загадками 🤗очень
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Е
Наша экскурсия была с гидом Татьяной. В этот день в Стокгольме шёл дождь. Какая экскурсия пешком по городу доставит удовольствие, если небо затянуто темными тусами, сыро, холодно и мокро? Но
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Татьяна сумела в этот дождливый день за два часа показать нам центр города и подарить терло. Мы гуляли под дождём, слушали интересный рассказ о истории и современномти и потихоньку влюблялись в этот прекрасный город. Мы были в городе ещё два дня. Гуляли сами, но каждый раз попадая в места, где проходили в первый день с благодарностью вспоминали Татьяну. Теперь думаем, что Стокгольм встретил нас проливным дождём, чтобы в первый день огромное количество туристов на улицах не мешали нашему знакомству с городом. Спасибо Татьяне и организаторам за отлично проведенное время.

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А
Уважаемая Татьяна! От всей души хотим поблагодарить Вас за знакомство и встречу с Вами. Да, да… встречу. Пустым словом «экскурсия» нашу приятную прогулку не хочется называть.
Но, все по порядку.
Мы приплыли
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в Швецию в 10 утра и, конечно же, сразу поехали искать гостиницу. Заселение у нас было в 15.00, и мы думали просто прогуляться вблизи, и переждать время. Но, неожиданно для нас, подошла красивая и элегантная женщина, представилась Татьяной (нашим гидом) и пригласила всех (а нас было 7 взрослых человек и 6-летний ребенок) прогуляться по старому городу. Это был второй сюрприз от моей сестры и ее удивительной семьи: пешая прогулка по улочка, площадям, дворцам, мостам Швеции. (Первым сюрпризом была экскурсия, о которой мы ничего не знали, в Риге). Время мы все провели незаметно. Татьяна, все было просто замечательно, остались очень добрые впечатления. Ваш подробный рассказ. Кстати, Вы, наверное, обратили внимание, что мы все внимательно слушали, и боялись пропустить какую-либо информацию, так все было интересно (даже моя маленькая дочка была на удивление внимательная). Помимо прогулки благодарны Вам за советы, скажем так, бытового план (где купить вещи или подарки, что именно лучше приобрести и какой марки, где бюджетно пообедать и поужинать, и что обязательно нужно попробовать, побывав в Швеции. Суп из морепродуктов был обалденный)))))).
Благодаря Вам, Швеция останется в нашем «багаже» красивых впечатлений и прекрасных воспоминаний.
Нам ОЧЕНЬ была приятна встреча и знакомство с Вами. Желаем вам успеха в работе, и до новых встреч.

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А
Добрый день! Решение взять экскурсию "Знакомство с городом: история Стокгольма без скучных фактов и дат" было достаточно спонтанным, но мы ни минуты о нем не пожалели. И во многом это
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заслуга нашего гида Людмилы. Это был как раз тот случай, когда после экскурсии не было ощущения усталости и голова не была забита тоннами скучного материала. В то же время мы узнали много нового, интересного и необычного: про королевскую семью, про город, про нравы, привычки и образ жизни шведов. Даже ливень с ветром не смогли испортить нам впечатление.
Так что, Людмила, большое Вам спасибо!
P.S. и отдельная благодарность Оксане - за оперативную коммуникацию и терпеливые ответы на все вопросы)

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