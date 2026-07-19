34 отзыва оставили туристы

Представьте себе прогулку по каменным улочкам Стокгольма, где каждый поворот открывает новую страницу из прошлого этого великолепного города.
Вместо традиционного перечисления дат и событий, эта экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу Стокгольма,
Вместо традиционного перечисления дат и событий, эта экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу Стокгольма,
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Узнаете историю Стокгольма в увлекательной форме
- 🏰 Посетите главные достопримечательности и скрытые уголки
- 👑 Увидите смену караула у королевского дворца
- 📸 Сделаете красочные фото с панорамной площадки
- 🍬 Попробуете традиционные шведские сладости и глег
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Стокгольм с июня по август, когда погода наиболее благоприятна для прогулок, а город оживает фестивалями и событиями. В это время дни длинные и тёплые, что позволяет насладиться экскурсиями в полной мере. В мае, сентябре и октябре также комфортно, но может быть прохладнее и дождливее. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но всё же позволяет насладиться атмосферой города, особенно если вы любите зимние виды спорта и рождественские ярмарки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город
- Королевский дворец
- Панорамная площадка
Описание экскурсии
- За 2 часа вы познакомитесь не только с главными достопримечательностями Старого города, но и восхититесь красотами современного центра скандинавской столицы.
- Увидите Стокгольм глазами местного жителя: ярмарки, актуальные мероприятия, рынки для гурманов и заведения, которые обычно посещают только горожане — об этом и о многом другом я расскажу в историческом центре города.
- Узнаете интересные истории о жизни викингов и традициях средневековья. Прогулка по каменным мостовым приведёт нас к главной достопримечательности города — королевскому дворцу, где вы посмотрите смену караула, а я расскажу о правящем короле Швеции.
- Полюбуетесь на Стокгольм с самой красивой панорамной площадки города. Красочные фото Стокгольма станут приятным дополнением к коллекции вашего семейного фотоальбома.
В праздничный период всех гостей мы угощаем традиционными шведскими сладостями и горячим глегом.
В прогулку кроме прочего входит:
- Все главные достопримечательности центрального Стокгольма, а также нетуристические места.
- Специальные задания и загадки, если вы приезжаете с детьми, чтобы максимально вовлечь их в экскурсию.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Slottsbacken 2 в Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1440 туристов
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат? Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Потрясающий гид, рассказывает о городе увлеченно, с большой любовью. Оптимальный маршрут и объем информации для знакомства со Стокгольмом.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Наша прогулка была интересной и приятной. Рады знакомству с Татьяной. Наше отношение к Стокгольму сильно потеплело. Хотим еще много и разных экскурсий!:)
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень понравилась экскурсия с Татьяной! особенно нашим детям,Татьяна устроила для них настоящий квест с загадками 🤗очень увлекательно и познавательно и самое главное не скучно. Когда ты с детьми,это важно
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Наша экскурсия была с гидом Татьяной. В этот день в Стокгольме шёл дождь. Какая экскурсия пешком по городу доставит удовольствие, если небо затянуто темными тусами, сыро, холодно и мокро? Но
Вам был полезен этот отзыв?
А
Уважаемая Татьяна! От всей души хотим поблагодарить Вас за знакомство и встречу с Вами. Да, да… встречу. Пустым словом «экскурсия» нашу приятную прогулку не хочется называть.
Но, все по порядку.
Мы приплыли
Но, все по порядку.
Мы приплыли
Вам был полезен этот отзыв?
А
Добрый день! Решение взять экскурсию "Знакомство с городом: история Стокгольма без скучных фактов и дат" было достаточно спонтанным, но мы ни минуты о нем не пожалели. И во многом это
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стокгольм
Похожие экскурсии на «История Стокгольма без скучных фактов и дат»
Индивидуальная
Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
Совместить историю, архитектуру, природные ландшафты и спорт в занимательной велопрогулке
Начало: На парковке велосипедов у здания Национального Муз...
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
от €100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Визит в Королевский дворец Стокгольма
Приглашаем на уникальную экскурсию по Королевскому дворцу Стокгольма, где история оживает в каждом зале
Начало: Мы встречаемся у памятника Olaus Petri по адресу S...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от €195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Стокгольм с детьми
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €254 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Метро Стокгольма
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
от €267 за экскурсию