34 отзыва оставили туристы

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в Швецию в 10 утра и, конечно же, сразу поехали искать гостиницу. Заселение у нас было в 15.00, и мы думали просто прогуляться вблизи, и переждать время. Но, неожиданно для нас, подошла красивая и элегантная женщина, представилась Татьяной (нашим гидом) и пригласила всех (а нас было 7 взрослых человек и 6-летний ребенок) прогуляться по старому городу. Это был второй сюрприз от моей сестры и ее удивительной семьи: пешая прогулка по улочка, площадям, дворцам, мостам Швеции. (Первым сюрпризом была экскурсия, о которой мы ничего не знали, в Риге). Время мы все провели незаметно. Татьяна, все было просто замечательно, остались очень добрые впечатления. Ваш подробный рассказ. Кстати, Вы, наверное, обратили внимание, что мы все внимательно слушали, и боялись пропустить какую-либо информацию, так все было интересно (даже моя маленькая дочка была на удивление внимательная). Помимо прогулки благодарны Вам за советы, скажем так, бытового план (где купить вещи или подарки, что именно лучше приобрести и какой марки, где бюджетно пообедать и поужинать, и что обязательно нужно попробовать, побывав в Швеции. Суп из морепродуктов был обалденный)))))).

Благодаря Вам, Швеция останется в нашем «багаже» красивых впечатлений и прекрасных воспоминаний.

Нам ОЧЕНЬ была приятна встреча и знакомство с Вами. Желаем вам успеха в работе, и до новых встреч.