34 отзыва оставили туристы

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История Стокгольма без скучных фактов и дат

Рождественские традиции, ярмарки, рынки и многое другое на обзорной экскурсии с местной жительницей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Slottsbacken 2 в Старом городе
  • Заказать экскурсию

170 за экскурсию

У этой экскурсии34 отзыва
4.94
Oksana
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Oksana – представитель в Стокгольме
Устали от монотонного пересказа исторических фактов? Хотели бы узнать историю 📖 города в лёгкой познавательной форме? На обзорной прогулке 👣 со мной вы получите самую полноценную картину Стокгольма — как его современной, так и исторической части.
История Стокгольма без скучных фактов и дат
История Стокгольма без скучных фактов и дат

Что вас ожидает

  • За 2 часа вы познакомитесь не только с главными достопримечательностями Старого города, но и восхититесь красотами современного центра скандинавской столицы.
  • Увидите Стокгольм глазами местного жителя: ярмарки, актуальные мероприятия, рынки для гурманов и заведения, которые обычно посещают только горожане — об этом и о многом другом я расскажу в историческом центре города.
  • Узнаете интересные истории о жизни викингов и традициях средневековья. Прогулка по каменным мостовым приведёт нас к главной достопримечательности города — королевскому дворцу, где вы посмотрите смену караула, а я расскажу о правящем короле Швеции.
  • Полюбуетесь на Стокгольм с самой красивой панорамной площадки города. Красочные фото Стокгольма станут приятным дополнением к коллекции вашего семейного фотоальбома.

В праздничный период всех гостей мы угощаем традиционными шведскими сладостями и горячим глегом.

В прогулку кроме прочего входит:

  • Все главные достопримечательности центрального Стокгольма, а также нетуристические места.
  • Специальные задания и загадки, если вы приезжаете с детьми, чтобы максимально вовлечь их в экскурсию.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

История Стокгольма без скучных фактов и дат
История Стокгольма без скучных фактов и дат
История Стокгольма без скучных фактов и дат
История Стокгольма без скучных фактов и дат
История Стокгольма без скучных фактов и дат
История Стокгольма без скучных фактов и дат
История Стокгольма без скучных фактов и дат
История Стокгольма без скучных фактов и дат
История Стокгольма без скучных фактов и дат
История Стокгольма без скучных фактов и дат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Slottsbacken 2 в Старом городе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Oksana
Oksana
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат? Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические уголки города, отправиться на квест и точно встретить Карлсона! Мы предложим вам не просто прогулку по замку, а настоящее приключение. И у нас всегда есть чем порадовать гостей, которые хотят узнать о гастрономических особенностях королевства викингов. Необыкновенная атмосфера и колоритная архитектура Стокгольма и пригорода настолько завораживают, что после знакомства с ними вы обязательно захотите вернуться сюда снова! На наших экскурсиях были Иван Ургант, Владимир Познер, Алла Духова, Егор Бероев, резиденты Камеди Клаб. Возможно, и вы наш следующий гость?
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34 отзыва оставили туристы

6 февраля 2020
Людмила великолепно провела экскурсию. На одном дыхании. Один из немногих частных гидов, который действительно любит и хорошо знает город, о котором незабываемо рассказывает. Весьма рекомендую.
12 января 2020
Огромное спасибо Татьяне за познавательную и увлекательную экскурсию! Было очень интересно!
5 января 2020
Вместо непринужденной прогулки по Стокгольму получился урок истории, который немного утомлял. Татьяна отлично знает тему и с душой относится к городу, но, вероятно, от частых групповых экскурсий, материал звучит сухо и скучновато. Даты я бы из экскурсии убрал, а эпитеты заменил разговорными фразами. А возможно, все дело в том, что было очень холодно и нам обоим было не до экскурсии ). Татьяне все равно спасибо, были, безусловно, на прогулке и интересные истории.
22 декабря 2019
Ирина прекрасно познакомила нас с культурой и историей Стокгольма, мы узнали о современной и средневековой жизни жителей Швеции. Рассказала много интересных фактов, порекомендовала рестораны и музеи для посещения, даже показала одну из красивейших станций метро, что не входило в наш маршрут, она очень приветливый и профессиональный экскурсовод! Спасибо за отличную работу и маленькие сюрпризы!
14 декабря 2019
Тамара очень приятная женщина)). Рассказывала все что хотели знать. Экскурсия была само удовольствие, без скучных дат! Рекомендую
9 декабря 2019
Очень познавательная и интересная Экскурсия!
30 ноября 2019
Привет с Украины. Наша замечательная экскурсия по Стокгольму была 28 ноября 2019. Была очень теплая, содержательная и интересная экскурсия. Хотя погода была прохладная, но мы этого не замечали. Все было на одном дыхании. Очень благодарны Татьяне за труд и влюбленность в свою работу. СПАСИБО. РЕКОМЕНДУЕМ!
1 октября 2019
Наша экскурсия была с гидом Татьяной. В этот день в Стокгольме шёл дождь. Какая экскурсия пешком по городу доставит удовольствие, если небо затянуто темными тусами, сыро, холодно и мокро? Но Татьяна сумела в этот дождливый день за два часа показать нам центр города и подарить терло. Мы гуляли под дождём, слушали интересный рассказ о истории и современномти и потихоньку влюблялись в этот прекрасный город. Мы были в городе ещё два дня. Гуляли сами, но каждый раз попадая в места, где проходили в первый день с благодарностью вспоминали Татьяну. Теперь думаем, что Стокгольм встретил нас проливным дождём, чтобы в первый день огромное количество туристов на улицах не мешали нашему знакомству с городом. Спасибо Татьяне и организаторам за отлично проведенное время.
16 августа 2019
Уважаемая Татьяна! От всей души хотим поблагодарить Вас за знакомство и встречу с Вами. Да, да… встречу. Пустым словом «экскурсия» нашу приятную прогулку не хочется называть. Но, все по порядку. Мы приплыли в Швецию в 10 утра и, конечно же, сразу поехали искать гостиницу. Заселение у нас было в 15. 00, и мы думали просто прогуляться вблизи, и переждать время. Но, неожиданно для нас, подошла красивая и элегантная женщина, представилась Татьяной (нашим гидом) и пригласила всех (а нас было 7 взрослых человек и 6-летний ребенок) прогуляться по старому городу. Это был второй сюрприз от моей сестры и ее удивительной семьи: пешая прогулка по улочка, площадям, дворцам, мостам Швеции. (Первым сюрпризом была экскурсия, о которой мы ничего не знали, в Риге). Время мы все провели незаметно. Татьяна, все было просто замечательно, остались очень добрые впечатления. Ваш подробный рассказ. Кстати, Вы, наверное, обратили внимание, что мы все внимательно слушали, и боялись пропустить какую-либо информацию, так все было интересно (даже моя маленькая дочка была на удивление внимательная). Помимо прогулки благодарны Вам за советы, скажем так, бытового план (где купить вещи или подарки, что именно лучше приобрести и какой марки, где бюджетно пообедать и поужинать, и что обязательно нужно попробовать, побывав в Швеции. Суп из морепродуктов был обалденный )))))). Благодаря Вам, Швеция останется в нашем «багаже» красивых впечатлений и прекрасных воспоминаний. Нам ОЧЕНЬ была приятна встреча и знакомство с Вами. Желаем вам успеха в работе, и до новых встреч.
30 июля 2019
Спасибо за экскурсию - за интересный маршрут и терпеливое отношение к экскурсантам).
Ещё 24 отзыва

Oksana проводит ещё 7 экскурсий

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