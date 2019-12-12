11 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Где же живёт король? Едем в гости

5
11 отзывов
Irina K.
Irina K. – Гид из Стокгольм
Мы отправимся исследовать знаменитый Дроттнингхольм — резиденцию шведских королей, расположенную на острове 🏝️ Лувён.

В 1991 году он был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы прогуляетесь 👣 по парку, изучите королевские апартаменты, а также узнаете тайны мест, в которых проводят свои будни монархи.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €125 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Где же живёт король? Едем в гости
Где же живёт король? Едем в гости
Загородная Королевская резиденция, место проживания короля и королевы. Первый дворец был построен здесь в 16 веке. Много счастливых и трагических событий произошло здесь.
Вы узнаете, как польская принцесса стала шведской королевой, отказав Ивану Грозному, какие призраки живут во дворце, для кого построен Китайский павильон и кто решил завести тутового шелкопряда в надежде получить недорогой шелк.
Во время экскурсии 🧭 пройдем по королевским апартаментам, прогуляемся по парку и увидим интересные скульптуры и фонтаны, а возможно, встретим монарха, прогуливающего свою собачку.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы
  • Билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Где же живёт король? Едем в гости
Где же живёт король? Едем в гости
Где же живёт король? Едем в гости
Где же живёт король? Едем в гости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Irina K.
Irina K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

11 отзывов оставили туристы

Irina K. проводит ещё 5 экскурсий

Стокгольм и его необычные памятники
110
3 часа
Стокгольм и его необычные памятники
13 отзывов
Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
62.5
1 час
Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
11 отзывов
Юргорден — остров сказок и сказочных животных
115
3.5 часа
Юргорден — остров сказок и сказочных животных
10 отзывов
Корабль, который 333 года пролежал на дне морском
60
1 час
Корабль, который 333 года пролежал на дне морском
8 отзывов
Исторический центр Стокгольма за час
60
1 час
Исторический центр Стокгольма за час
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Стокгольм

Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
скидка10%
40
36
3 часа
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
283 отзыва
Отголоски средневековья в шведской столице
Ежедневная прогулка по Стокгольму
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Стокгольму
170 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
О Стокгольме школьникам и их родителям
105
1.5 часа
О Стокгольме школьникам и их родителям
52 отзыва
Нескучная прогулка, которая поможет ребёнку узнать и запомнить город
Метро Стокгольма
70
1.5 часа
Метро Стокгольма
46 отзывов
Не просто подземка, а самая длинная художественная галерея под землей
Бесплатная онлайн-экскурсия «По Елисейским полям в Стокгольме»
0
0.34 час
Бесплатная онлайн-экскурсия «По Елисейским полям в Стокгольме»
41 отзыв
История Стокгольма без скучных фактов и дат
170
2 часа
История Стокгольма без скучных фактов и дат
34 отзыва
Рождественские традиции, ярмарки, рынки и многое другое на обзорной экскурсии с местной жительницей