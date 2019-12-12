11 отзывов оставили туристы

Загородная Королевская резиденция, место проживания короля и королевы. Первый дворец был построен здесь в 16 веке. Много счастливых и трагических событий произошло здесь.

Вы узнаете, как польская принцесса стала шведской королевой, отказав Ивану Грозному, какие призраки живут во дворце, для кого построен Китайский павильон и кто решил завести тутового шелкопряда в надежде получить недорогой шелк.

Во время экскурсии 🧭 пройдем по королевским апартаментам, прогуляемся по парку и увидим интересные скульптуры и фонтаны, а возможно, встретим монарха, прогуливающего свою собачку.