8 отзывов оставили туристы

Представьте себе экскурсию, где каждый поворот открывает новую страницу из жизни Стокгольма. Это не просто путешествие по городу, это погружение в его душу.Проезжая через семь островов, вы увидите, как современность

переплетается с историей на улицах шведской столицы. Ваш гид проведет вас через богемный остров Сёдермальм, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вы узнаете о том, как готовятся к Нобелевскому банкету и почему лауреаты получают две медали. Маршрут пролегает мимо Нобелевской ратуши, собора Святого Николая и королевского дворца, ведет на музейный остров, где расположены музеи Васа, Скансен и Юнибакен. Экскурсия затрагивает не только исторические, но и современные аспекты жизни города, показывая его с разных сторон. В завершение вас ждет уютная атмосфера и теплый глёг, который станет приятным завершением вашего путешествия по Стокгольму

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Стокгольму - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает с множеством мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться рождественской атмосферой и попробовать традиционный глёг, что добавляет особого шарма посещению города.

Сейчас август — это идеальное время.