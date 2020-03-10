8 отзывов оставили туристы

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Понять Стокгольм за 3 часа

Авто-пешеходная экскурсия по городу

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

299 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
4.5
Людмила
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Людмила – Гид в Стокгольме
Экскурсия ⛳ по Стокгольму на авто – это прекрасная возможность увидеть город 🏙️ сразу с нескольких панорамных площадок.

Мы проедем 7 шведских островов и вы увидите бесконечно множество районов, где «кипит жизнь» шведской столицы.

Моя экскурсия — это баланс историй о современной жизни с интересными рассказами об истории 📖 страны.

Все будет lagom, поехали!
Понять Стокгольм за 3 часа
Понять Стокгольм за 3 часа

Что вас ожидает

  • 7 шведских островов.
  • Панорамная площадка на богемном острове Сёдермальм.
  • Нобелевская ратуша, собор Святого Николая и королевский дворец.
  • Музейный остров (музеи Васа, Скансен, Юнибакен).
  • Главная набережная и район миллионеров.
  • Современный центр Стокгольма: опера, парламент и нетуристические локации.
  • Старый город и рыцарский остров.
  • Рождественская атмосфера и вкусный глёг, которым я угощаю всех гостей.

Маршрут

  • Вы посетите самую высокую точку Стокгольма – обзорную площадку на острове Сёдермальм, невероятно красивые фотографии города получаются именно здесь. Это самый большой и необычный остров, на котором в далеком 1833 году родился самый знаменитый швед Альфред Нобель. Во время экскурсии мы расскажем захватывающую историю его жизни. Вся богема Стокгольма живет именно на острове Сёдермальм, наверное именно поэтому этот остров наполнен различными антикварными лавками и магазинами с необычным шведским дизайном.
  • Прогуляемся вокруг Нобелевской Ратуши и вы узнаете все секреты подготовки к Нобелевскому банкету, а так же почему во время вручения премии лауреаты получают сразу две медали.
  • Далее, по парадной набережной Стрэндвэген и современному району миллионеров, Естермальм, вы проедите на музейный остров. Вы увидите, где располагается центральная часть современного Стокгольма и узнаете о том, откуда появилось понятие ’‘Стокгольмский синдром’’. По пути на музейный остров вы увидите Королевский драматический театр, дворянские дома и самый старинный цирк в городе.
  • Историческая часть Стокгольма находится в непосредственной близости от современного центра. Поэтому во время экскурсии я не только познакомлю вас с архитектурой XX века, но и обязательно покажу, где лучше всего сделать покупки. Швеция является мировым лидером в области дизайна, а шведская индустрия моды давно признана самой креативной и интересной.
  • Мы заедем на рыцарский остров и посмотрим усыпальницу шведских королей, и сразу после этого совершим прогулку по Старому городу. В Старом городе остановимся на площади где проходила Кровавая баня и ожесточенная битва за шведский престол.
  • Далее отправимся в собор Святого Николая, пройдём по древним улочкам Стокгольма и вы увидите место, где викинги исторически оставляли упоминание о себе в виде рунических камней.
  • Наша экскурсия закончится возле Королевского дворца, где я расскажу историю его строительства и обязательно посмотрим смену королевского караула.
Понять Стокгольм за 3 часа
Понять Стокгольм за 3 часа
Понять Стокгольм за 3 часа
Понять Стокгольм за 3 часа
Понять Стокгольм за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Хотите увидеть город глазами местного жителя ? А узнать интересные исторические факты в лёгком изложении? Тогда Вы наш человек! Вместе мы пройдём самыми необычными маршрутами и увидим как живут местные жители. Никаких классических программ! Весело, познавательно и по-шведски без стресса - вот такие экскурсии я могу вам предложить!
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8 отзывов оставили туристы

10 марта 2020
Прилетели в стокгольм и на следующий же день взяли экскурсию. Очень понравилось, гид Людмила рассказывала интересно. Много Раз пользовалась услугами гидов и не всегда нравился гид, но Людмила знает своё дело и ее рассказ и сама экскурсия была классной и запоминающейся. Рассказывает не сухо а со знанием дела и не стандартно, в хорошем смысле. Благодаря экскурсоводу в город влюбились))) экскурсия прошла на одном дыхании))
6 января 2020
Нашим экскурсоводом по Стокгольму была Ирина. Всё было просто замечательно: интересно, динамично и пОлно! Мы действительно узнали Стокгольм за 3 часа: без лишней исторической инфы и с интересными деталями!
12 августа 2018
Отличный экскурсовод! Очень интересно и познавательно провели время!
4 августа 2018
Казалось бы, задача поставлена нереальная: как можно понять большой европейский город за три часа? Но гид Людмила с блеском справилась с поставленной задачей! За три часа мы с мужем прикоснулись к истории, культуре, духу этого города, смогли сориентироваться в его непростой географии и спланировать оставшееся время путешествия. Отличное владение материалом, прекрасный русский язык, знание обычаев, привычек и особенностей жизни в Стокгольме помогает понять и полюбить этот прекрасный город. Очень рекомендую Людмилу в качестве гида!
30 июля 2018
Были на автомобильно-пешеходной экскурсии "Понять Стокгольм за 3 часа". Гид Людмила и водитель Михаил - высококлассные профессионалы. Несмотря на то, что стояла страшная жара, экскурсия прошла комфортно, Людмила чувствовала своих слушателей и придерживалась нужного нам темпа прогулки: не было спешки, разговор проходил в размеренном темпе, мы получали исчерпывающие ответы на наши вопросы. Спасибо за чудесное знакомство со Стокгольмом!
7 января 2018
Людмила прекрасный чуткий профессионал - мы остались очень довольны прогулкой. Посмотрели все, что задумывали и даже больше. Однозначно рекомендуем! Людмила, спасибо огромное ещё раз!
8 августа 2017
Мы много путешествуем, есть с чем сравнивать. Экскурсия была проведена как на туристическом автобусе с наушниками по городу (что мы на второй день и сделали), показ здания и его название. Исторической справки, социального положения населения не услышали. Кроме названия зданий и местоположения не узнали ничего. Впечатление прогулки по городу с делетантом, который несколько раз проехал по маршруту и изучил названия объектов. По оканчанию экскурсии к парому добирались на такси за свой счет, даже не были доставлены на начальную точку. Через 2 дня были на экскурсии на машине в Хельсинке услышали, увидели экскурсионную программу на машине с историей, легендами, фольклером и бытом страны, на 168Э заплатили меньше и бонус получили.
24 июля 2017
Мы были в Стокгольме во второй раз и поэтому фокусировались на интересных деталях города - самая маленькая скульптура, витражи, крыша Карлсона, площадь вместо дома, открыточные виды города + бонус - самое вкусное мороженое и тур по метро. В общем и целом нам очень понравилось - и детям и взрослым!

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