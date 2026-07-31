8 отзывов оставили туристы

Представьте себе экскурсию, где каждый поворот открывает новую страницу из жизни Стокгольма. Это не просто путешествие по городу, это погружение в его душу.
Проезжая через семь островов, вы увидите, как современность
Проезжая через семь островов, вы увидите, как современность
7 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное передвижение на авто
- 🏙️ Посещение 7 шведских островов
- 🏰 Исторические и современные достопримечательности
- 📸 Великолепные панорамные виды
- 🎭 Интересные рассказы о жизни и истории
- 🛍️ Возможность сделать покупки
- 🍷 Угощение традиционным глёгом
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Стокгольму - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает с множеством мероприятий и фестивалей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и холодно, можно насладиться рождественской атмосферой и попробовать традиционный глёг, что добавляет особого шарма посещению города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Панорамная площадка на Сёдермальме
- Нобелевская ратуша
- Собор Святого Николая
- Королевский дворец
- Музей Васа
- Скансен
- Юнибакен
- Главная набережная
- Район миллионеров
- Опера
- Парламент
- Старый город
- Рыцарский остров
Описание экскурсии
- 7 шведских островов.
- Панорамная площадка на богемном острове Сёдермальм.
- Нобелевская ратуша, собор Святого Николая и королевский дворец.
- Музейный остров (музеи Васа, Скансен, Юнибакен).
- Главная набережная и район миллионеров.
- Современный центр Стокгольма: опера, парламент и нетуристические локации.
- Старый город и рыцарский остров.
- Рождественская атмосфера и вкусный глёг, которым я угощаю всех гостей.
Маршрут
- Вы посетите самую высокую точку Стокгольма – обзорную площадку на острове Сёдермальм, невероятно красивые фотографии города получаются именно здесь. Это самый большой и необычный остров, на котором в далеком 1833 году родился самый знаменитый швед Альфред Нобель. Во время экскурсии мы расскажем захватывающую историю его жизни. Вся богема Стокгольма живет именно на острове Сёдермальм, наверное именно поэтому этот остров наполнен различными антикварными лавками и магазинами с необычным шведским дизайном.
- Прогуляемся вокруг Нобелевской Ратуши и вы узнаете все секреты подготовки к Нобелевскому банкету, а так же почему во время вручения премии лауреаты получают сразу две медали.
- Далее, по парадной набережной Стрэндвэген и современному району миллионеров, Естермальм, вы проедите на музейный остров. Вы увидите, где располагается центральная часть современного Стокгольма и узнаете о том, откуда появилось понятие ’‘Стокгольмский синдром’’. По пути на музейный остров вы увидите Королевский драматический театр, дворянские дома и самый старинный цирк в городе.
- Историческая часть Стокгольма находится в непосредственной близости от современного центра. Поэтому во время экскурсии я не только познакомлю вас с архитектурой XX века, но и обязательно покажу, где лучше всего сделать покупки. Швеция является мировым лидером в области дизайна, а шведская индустрия моды давно признана самой креативной и интересной.
- Мы заедем на рыцарский остров и посмотрим усыпальницу шведских королей, и сразу после этого совершим прогулку по Старому городу. В Старом городе остановимся на площади где проходила Кровавая баня и ожесточенная битва за шведский престол.
- Далее отправимся в собор Святого Николая, пройдём по древним улочкам Стокгольма и вы увидите место, где викинги исторически оставляли упоминание о себе в виде рунических камней.
- Наша экскурсия закончится возле Королевского дворца, где я расскажу историю его строительства и обязательно посмотрим смену королевского караула.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Slosttsbacken 2 около стеллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 796 туристов
Хотите увидеть город глазами местного жителя? А узнать интересные исторические факты в лёгком изложении? Тогда Вы наш человек! Вместе мы пройдём самыми необычными маршрутами и увидим как живут местные жители. Никаких классических программ! Весело, познавательно и по-шведски без стресса - вот такие экскурсии я могу вам предложить!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Огромное спасибо, гиду Людмиле! Наши экскурсии по Стокгольму прошли очень легко, интересно и познавательно, Людмила помогла нам увидеть этот замечательный город со всех сторон, мы проехались по архипелагу, прошли пешком по старому городу, получили ответы на все интересовавшие нас вопросы.
Замечательный, профессиональный и очень приятный в общении гид. Очень рекомендую!
Замечательный, профессиональный и очень приятный в общении гид. Очень рекомендую!
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Н
нам повезло познакомиться с замечательным гидом по Стокгольму Людмилой! За 3 часа, сочетая обзорную поездку на автомобиле и пешую прогулку по Старому городу, она увлекательно рассказала множество живых и неожиданных
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Просто великолепно!
Увлекательно, живо, на одном дыхании.
Спасибо!
Увлекательно, живо, на одном дыхании.
Спасибо!
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Мы в восторге от гида! Людмила очень эрудированный и интересный рассказ щик. Мы были два года назад на этой же экскурсии группой. Небо и земля. Вывод. Лучше нанять частного экскурсию.
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Казалось бы, задача поставлена нереальная: как можно понять большой европейский город за три часа? Но гид Людмила с блеском справилась с поставленной задачей! За три часа мы с мужем прикоснулись
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М
Были на автомобильно-пешеходной экскурсии "Понять Стокгольм за 3 часа". Гид Людмила и водитель Михаил - высококлассные профессионалы. Несмотря на то, что стояла страшная жара, экскурсия прошла комфортно, Людмила чувствовала своих слушателей и придерживалась нужного нам темпа прогулки: не было спешки, разговор проходил в размеренном темпе, мы получали исчерпывающие ответы на наши вопросы. Спасибо за чудесное знакомство со Стокгольмом!
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