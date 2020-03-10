8 отзывов оставили туристы

Мы много путешествуем, есть с чем сравнивать. Экскурсия была проведена как на туристическом автобусе с наушниками по городу (что мы на второй день и сделали), показ здания и его название. Исторической справки, социального положения населения не услышали. Кроме названия зданий и местоположения не узнали ничего. Впечатление прогулки по городу с делетантом, который несколько раз проехал по маршруту и изучил названия объектов. По оканчанию экскурсии к парому добирались на такси за свой счет, даже не были доставлены на начальную точку. Через 2 дня были на экскурсии на машине в Хельсинке услышали, увидели экскурсионную программу на машине с историей, легендами, фольклером и бытом страны, на 168Э заплатили меньше и бонус получили.