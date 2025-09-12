Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€193 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия по кварталу Каруж в Женеве
Откройте для себя Каруж в Женеве: его историю, мастерские, секретные сады и масонские фонтаны. Увлекательная экскурсия ждет вас
Начало: На площади Октруа
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
€155 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечное величие столицы мира: индивидуальная экскурсия по Женеве
Погрузитесь в историю Женевы, исследуйте её знаменитые памятники и узнайте о жизни женевцев. Увлекательная прогулка по городу с профессиональным гидом
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€379 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая прогулка по Женеве
Погрузитесь в атмосферу Женевы, прогуливаясь по её знаменитым местам. Узнайте больше о городе, его истории и культуре, задав вопросы местному эксперту
Начало: У большого готического памятника (монумента Брунсв...
Расписание: в четверг и воскресенье в 15:15
14 сен в 15:15
18 сен в 15:15
€50 за человека
