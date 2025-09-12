Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Женеве на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 80 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии €193 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 20 чел. Индивидуальная экскурсия по кварталу Каруж в Женеве Откройте для себя Каруж в Женеве: его историю, мастерские, секретные сады и масонские фонтаны. Увлекательная экскурсия ждет вас Начало: На площади Октруа €155 за всё до 20 чел. На машине 3 часа 16 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Вечное величие столицы мира: индивидуальная экскурсия по Женеве Погрузитесь в историю Женевы, исследуйте её знаменитые памятники и узнайте о жизни женевцев. Увлекательная прогулка по городу с профессиональным гидом €379 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 16 отзывов Мини-группа до 10 чел. Групповая прогулка по Женеве Погрузитесь в атмосферу Женевы, прогуливаясь по её знаменитым местам. Узнайте больше о городе, его истории и культуре, задав вопросы местному эксперту Начало: У большого готического памятника (монумента Брунсв... Расписание: в четверг и воскресенье в 15:15 €50 за человека Другие экскурсии Женевы

