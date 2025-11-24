Мини-группа
до 4 чел.
Современная архитектура и экологичный дизайн в Сингапуре
Увидеть, как город строит будущее с помощью технологий, «зелёных» решений и инженерных идей
Начало: У вашего отеля в центре Сингапура
Расписание: в будние дни в 08:30
24 ноя в 08:30
25 ноя в 08:30
$200 за человека
Групповая
до 20 чел.
ДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СИНГАПУРУ
Начало: Raffles City Shopping Centre (станция метро City H...
30 дек в 09:30
2 янв в 09:30
$100 за человека
Групповая
до 20 чел.
Сингапур. Увидеть главное
Побывать в знаковых местах города и понять, как он живёт
Начало: У метро City Hall
30 дек в 09:30
2 янв в 09:30
$100 за человека
