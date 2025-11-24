Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Сингапуре на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 5 часов Мини-группа до 4 чел. Современная архитектура и экологичный дизайн в Сингапуре Увидеть, как город строит будущее с помощью технологий, «зелёных» решений и инженерных идей Начало: У вашего отеля в центре Сингапура Расписание: в будние дни в 08:30 $200 за человека На автобусе 3 часа Групповая до 20 чел. ДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СИНГАПУРУ Начало: Raffles City Shopping Centre (станция метро City H... $100 за человека На автобусе 3 часа Групповая до 20 чел. Сингапур. Увидеть главное Побывать в знаковых местах города и понять, как он живёт Начало: У метро City Hall $100 за человека Другие экскурсии Сингапура

Ответы на вопросы от путешественников по Сингапуру в категории «Групповые»

Забронируйте групповые экскурсии в Сингапуре из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Сингапура по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сингапура