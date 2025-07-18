читать дальше

полезная и ненавязчивая информация. Всегда очень старательно и ёмко отвечала на вопросы и оставалась на связи даже после окончания экскурсии. Очень рекомендую данную экскурсию для первого знакомства с Сингапуром! Вдохновляет изучить подробнее, и Марина хорошо дает направления для исследования. Очень многие друзья, которым мы рассказывали о Сингапуре по возвращении, отметили: «видимо у вас был хороший гид!».

Были на экскурсии вместе с 20-летним сыном, он тоже был впечатлен и очень доволен полученной информацией! Объем экскурсии оптимален для знакомства с этой удивительной страной и вовсе не утомителен 👍🏼