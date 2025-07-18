Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
Завтра в 09:30
27 окт в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
Завтра в 17:00
18 окт в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапурский калейдоскоп
Увидеть самое главное, прокатиться на метро и посмотреть на город с высоты
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
18 окт в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 июля 2025Очень благодарны Марине за проведенное время! Марина очень внимательный и приветливый гид, приятный и тактичный человек. Грамотный маршрут, комфортное общение,
- ССветлана3 июля 2025Марина замечательный гид и хороший рассказчик. А кроме того очень приятная, отзывчивая и красивая девушка!!!
Время пролетело не заметно! Увидели все
- MMax17 июня 2025Классный гид со своей историей жизни и работы в Сингапуре.
- ННаталья25 мая 2025Гид Марина очень приятная и интеллигентная девушка. Данную экскурсию рекомендую, быстро, информативно, грамотно👍
- ААлександра14 мая 2025Нам понравилось,было очень интересно и время пролетело незаметно) жалко, что была закрыта площадка на Marina Bay. но значит в другой раз)
Спасибо Марине огромное!)
- ЛЛюдмила5 мая 2025Экскурсия прошла отлично. Марина рассказала о Сингапуре: историю освоения, жизнь в современное время, было очень интересно и познавательно. За отведенное
- ДДенис18 апреля 2025Экскурсия прошла отлично. Марина, спасибо большое!
- ИИльдар6 апреля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине за проведенное время
- ССергей4 апреля 2025Марина очень приятный и интересный экскурсовод! Можно не сомневаться в пунктуальности и информативности экскурсии👌🏻
