Смотровая площадка Marina Bay Sands – экскурсии в Сингапуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая площадка Marina Bay Sands» в Сингапуре на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Сингапур - город будущего
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сингапур - город будущего
Посетить все знаковые места города-государства в компании профессионального гида
Начало: У отеля «Фуллертон»
Завтра в 09:30
27 окт в 09:30
$240 за всё до 6 чел.
Вечерний гастрономический Сингапур
Пешая
Музыкальные теплоходы
3.5 часа
1 отзыв
Круиз
Вечерний гастрономический Сингапур
Вкус, свет и ритм города будущего - ужин, круиз и шоу под небом мегаполиса
Завтра в 17:00
18 окт в 17:00
$300 за всё до 5 чел.
Сингапурский калейдоскоп
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сингапурский калейдоскоп
Увидеть самое главное, прокатиться на метро и посмотреть на город с высоты
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
18 окт в 10:00
$270 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 июля 2025
    Сингапур - город будущего
    Очень благодарны Марине за проведенное время! Марина очень внимательный и приветливый гид, приятный и тактичный человек. Грамотный маршрут, комфортное общение,
    читать дальше

    полезная и ненавязчивая информация. Всегда очень старательно и ёмко отвечала на вопросы и оставалась на связи даже после окончания экскурсии. Очень рекомендую данную экскурсию для первого знакомства с Сингапуром! Вдохновляет изучить подробнее, и Марина хорошо дает направления для исследования. Очень многие друзья, которым мы рассказывали о Сингапуре по возвращении, отметили: «видимо у вас был хороший гид!».
    Были на экскурсии вместе с 20-летним сыном, он тоже был впечатлен и очень доволен полученной информацией! Объем экскурсии оптимален для знакомства с этой удивительной страной и вовсе не утомителен 👍🏼

  • С
    Светлана
    3 июля 2025
    Сингапур - город будущего
    Марина замечательный гид и хороший рассказчик. А кроме того очень приятная, отзывчивая и красивая девушка!!!
    Время пролетело не заметно! Увидели все
    читать дальше

    основные исторические места центра города. Узнали интересные факты истории становления и развития. Получили советы по организации своего свободного времени. Спасибо большое за прекрасно проведённый день!!!

  • M
    Max
    17 июня 2025
    Сингапур - город будущего
    Классный гид со своей историей жизни и работы в Сингапуре.
    Классный гид со своей историей жизни и работы в Сингапуре.
  • Н
    Наталья
    25 мая 2025
    Сингапур - город будущего
    Гид Марина очень приятная и интеллигентная девушка. Данную экскурсию рекомендую, быстро, информативно, грамотно👍
  • А
    Александра
    14 мая 2025
    Сингапур - город будущего
    Нам понравилось,было очень интересно и время пролетело незаметно) жалко, что была закрыта площадка на Marina Bay. но значит в другой раз)
    Спасибо Марине огромное!)
    Нам понравилось,было очень интересно и время пролетело незаметно) жалко, что была закрыта площадка на Marina Bay. но значит в другой раз)
    Спасибо Марине огромное!)
  • Л
    Людмила
    5 мая 2025
    Сингапур - город будущего
    Экскурсия прошла отлично. Марина рассказала о Сингапуре: историю освоения, жизнь в современное время, было очень интересно и познавательно. За отведенное
    читать дальше

    время мы успели посмотреть основные достопримечательности города и получить рекомендации о том, что еще можно посетить в оставшиеся 2 дня пребывания в Сингапуре. Спасибо Марине!
    Рекомендую всем ☺️

  • Д
    Денис
    18 апреля 2025
    Сингапур - город будущего
    Экскурсия прошла отлично. Марина, спасибо большое!
  • И
    Ильдар
    6 апреля 2025
    Сингапур - город будущего
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине за проведенное время
  • С
    Сергей
    4 апреля 2025
    Сингапур - город будущего
    Марина очень приятный и интересный экскурсовод! Можно не сомневаться в пунктуальности и информативности экскурсии👌🏻

