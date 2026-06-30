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Автобус Hop-on Hop-off в Сингапуре + прогулка по Марина Бэй с аудиогидом на русском

Увидеть Сады будущего, Чайна-таун, набережную Кларки Ки, Марина Бэй, здание-лотос
Вы увидите Сингапур с разных ракурсов: сначала — из панорамного автобуса, который проходит через главные районы города, а затем — на пешей прогулке с аудиогидом.

Он поможет разобраться в истории и устройстве мегаполиса, где футуристическая архитектура соседствует с колониальным прошлым и азиатскими традициями.
Автобус Hop-on Hop-off в Сингапуре + прогулка по Марина Бэй с аудиогидом на русском
Автобус Hop-on Hop-off в Сингапуре + прогулка по Марина Бэй с аудиогидом на русском
Автобус Hop-on Hop-off в Сингапуре + прогулка по Марина Бэй с аудиогидом на русском

Описание

В вашем распоряжении — двухэтажный автобус Hop-on Hop-off с открытым верхом, курсирующий по двум тематическим маршрутам. Можно выходить на любой остановке, гулять, сколько захочется, и затем продолжать поездку на следующем рейсе.

City Tour (Жёлтая линия): футуристический Сингапур

Маршрут проведёт через самое сердце ультрасовременного города, продемонстрирует его архитектурные шедевры и деловую активность.

  • Туристический центр (Suntec City Tourist Hub) — отправная точка маршрута
  • Марина Бэй Сэндс (Marina Bay Sands) — узнаваемый символ Сингапура с панорамной террасой на крыше
  • Сады у залива (Gardens by the Bay) — футуристический парк с гигантскими супердеревьями и стеклянными оранжереями
  • Парк Мерлион (Merlion Park) — символ города со статуей Мерлайона и видом на залив Marina Bay
  • Сингапурское колесо обозрения (Singapore Flyer) — одно из крупнейших в мире
  • Мост Хеликс (Helix Bridge) — футуристический пешеходный мост в форме двойной спирали ДНК
  • Музей искусства и науки (ArtScience Museum) — знаменитое здание-лотос и один из главных музеев современного искусства
  • Орчард-роуд (Orchard Road) — главный торговый проспект города

Heritage Tour (Красная линия): исторический и мультикультурный Сингапур

Эта линия перенесёт вас в прошлое и познакомит с разнообразием культур, перелетённых в истории страны.

  • Индийский квартал (Little India) — яркий район с индуистскими храмами, рынками специй и традиционными лавками
  • Китайский квартал (Chinatown) — квартал с китайскими храмами, рынками и старинными шопхаусами
  • Набережная Кларк Ки (Clarke Quay) — историческая набережная, где когда-то находились склады торговцев
  • Отель Раффлз (Raffles Hotel) — легендарный колониальный отель, где появился коктейль Сингапур Слинг (Singapore Sling)
  • Сингапурский ботанический сад (Singapore Botanic Gardens) — старейший парк города и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Самостоятельный пеший маршрут по Marina Bay с аудиогидом

Чтобы впечатления были полными, после поездки на автобусе предлагаем углубиться в историю города с помощью аудиогида на русском языке. Маршрут проходит от делового квартала Раффлз-плейс (Raffles Place) до дамбы Марина Барраж (Marina Barrage) и включает 25 остановок.

По пути вы увидите:

  • первый небоскрёб Сингапура
  • отель Marina Bay Sands
  • мост Хеликс
  • колесо обозрения
  • Сады у залива
  • парк Мерлиона

Аудиогид расскажет:

  • как Сингапур прошёл путь от британской колонии до одного из самых богатых государств мира
  • как устроена архитектура района Марина Бэй
  • почему город считается лабораторией урбанистики будущего
  • какие необычные истории связаны с его символами и зданиями

Организационные детали

Как работает билет на автобус Hop-on Hop-off

  • Билет активируется автоматически в момент первой посадки в автобус и действует 24 часа
  • Вы можете выходить на любых остановках, гулять по району, а затем садиться на следующий автобус на этом же или другом маршруте неограниченное количество раз
  • Все маршруты можно посетить за один день

Расписание и интервалы движения автобуса

  • Первый автобус отправляется от начальной точки примерно в 09:30, последний — около 17:20
  • Автобусы курсируют с интервалом 25–40 минут (в зависимости от загруженности маршрута)
  • Рекомендуется начинать маршрут от туристического центра Suntec City Tourist Hub

Что взять с собой

  • Заряженный смартфон, чтобы включить на нём аудиогид. После оплаты пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку, по которой можно скачать аудиогид
  • Наушники для комфортного прослушивания на улице

Обратите внимание: билет невозвратный

ежедневно в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30

Стоимость

ТарифСтоимость
Стандартный, с 12 лет$59
Дети с 3 до 11 лет$49
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Фуллетрон
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 149 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
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экскурсии и обзорные туры — входные билеты в музеи и ключевые достопримечательности без очередей Мы отбираем только проверенных партнёров и надёжные маршруты, чтобы ваше путешествие было комфортным, интересным и без лишних забот. Будем рады помочь вам открыть новый город и получить от поездки максимум удовольствия!

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