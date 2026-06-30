Вы увидите Сингапур с разных ракурсов: сначала — из панорамного автобуса, который проходит через главные районы города, а затем — на пешей прогулке с аудиогидом. Он поможет разобраться в истории и устройстве мегаполиса, где футуристическая архитектура соседствует с колониальным прошлым и азиатскими традициями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание

В вашем распоряжении — двухэтажный автобус Hop-on Hop-off с открытым верхом, курсирующий по двум тематическим маршрутам. Можно выходить на любой остановке, гулять, сколько захочется, и затем продолжать поездку на следующем рейсе.

City Tour (Жёлтая линия): футуристический Сингапур

Маршрут проведёт через самое сердце ультрасовременного города, продемонстрирует его архитектурные шедевры и деловую активность.

Туристический центр (Suntec City Tourist Hub) — отправная точка маршрута

— отправная точка маршрута Марина Бэй Сэндс (Marina Bay Sands) — узнаваемый символ Сингапура с панорамной террасой на крыше

— узнаваемый символ Сингапура с панорамной террасой на крыше Сады у залива (Gardens by the Bay) — футуристический парк с гигантскими супердеревьями и стеклянными оранжереями

— футуристический парк с гигантскими супердеревьями и стеклянными оранжереями Парк Мерлион (Merlion Park) — символ города со статуей Мерлайона и видом на залив Marina Bay

— символ города со статуей Мерлайона и видом на залив Marina Bay Сингапурское колесо обозрения (Singapore Flyer) — одно из крупнейших в мире

— одно из крупнейших в мире Мост Хеликс (Helix Bridge) — футуристический пешеходный мост в форме двойной спирали ДНК

— футуристический пешеходный мост в форме двойной спирали ДНК Музей искусства и науки (ArtScience Museum) — знаменитое здание-лотос и один из главных музеев современного искусства

— знаменитое здание-лотос и один из главных музеев современного искусства Орчард-роуд (Orchard Road) — главный торговый проспект города

Heritage Tour (Красная линия): исторический и мультикультурный Сингапур

Эта линия перенесёт вас в прошлое и познакомит с разнообразием культур, перелетённых в истории страны.

Индийский квартал (Little India) — яркий район с индуистскими храмами, рынками специй и традиционными лавками

— яркий район с индуистскими храмами, рынками специй и традиционными лавками Китайский квартал (Chinatown) — квартал с китайскими храмами, рынками и старинными шопхаусами

— квартал с китайскими храмами, рынками и старинными шопхаусами Набережная Кларк Ки (Clarke Quay) — историческая набережная, где когда-то находились склады торговцев

— историческая набережная, где когда-то находились склады торговцев Отель Раффлз (Raffles Hotel) — легендарный колониальный отель, где появился коктейль Сингапур Слинг (Singapore Sling)

— легендарный колониальный отель, где появился коктейль Сингапур Слинг (Singapore Sling) Сингапурский ботанический сад (Singapore Botanic Gardens) — старейший парк города и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Самостоятельный пеший маршрут по Marina Bay с аудиогидом

Чтобы впечатления были полными, после поездки на автобусе предлагаем углубиться в историю города с помощью аудиогида на русском языке. Маршрут проходит от делового квартала Раффлз-плейс (Raffles Place) до дамбы Марина Барраж (Marina Barrage) и включает 25 остановок.

По пути вы увидите:

первый небоскрёб Сингапура

отель Marina Bay Sands

мост Хеликс

колесо обозрения

Сады у залива

парк Мерлиона

Аудиогид расскажет:

как Сингапур прошёл путь от британской колонии до одного из самых богатых государств мира

как устроена архитектура района Марина Бэй

почему город считается лабораторией урбанистики будущего

какие необычные истории связаны с его символами и зданиями

Организационные детали

Как работает билет на автобус Hop-on Hop-off

Билет активируется автоматически в момент первой посадки в автобус и действует 24 часа

Вы можете выходить на любых остановках, гулять по району, а затем садиться на следующий автобус на этом же или другом маршруте неограниченное количество раз

Все маршруты можно посетить за один день

Расписание и интервалы движения автобуса

Первый автобус отправляется от начальной точки примерно в 09:30, последний — около 17:20

Автобусы курсируют с интервалом 25–40 минут (в зависимости от загруженности маршрута)

Рекомендуется начинать маршрут от туристического центра Suntec City Tourist Hub

Что взять с собой

Заряженный смартфон, чтобы включить на нём аудиогид. После оплаты пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку, по которой можно скачать аудиогид

Наушники для комфортного прослушивания на улице

Обратите внимание: билет невозвратный