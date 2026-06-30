Он поможет разобраться в истории и устройстве мегаполиса, где футуристическая архитектура соседствует с колониальным прошлым и азиатскими традициями.
Описание
В вашем распоряжении — двухэтажный автобус Hop-on Hop-off с открытым верхом, курсирующий по двум тематическим маршрутам. Можно выходить на любой остановке, гулять, сколько захочется, и затем продолжать поездку на следующем рейсе.
City Tour (Жёлтая линия): футуристический Сингапур
Маршрут проведёт через самое сердце ультрасовременного города, продемонстрирует его архитектурные шедевры и деловую активность.
- Туристический центр (Suntec City Tourist Hub) — отправная точка маршрута
- Марина Бэй Сэндс (Marina Bay Sands) — узнаваемый символ Сингапура с панорамной террасой на крыше
- Сады у залива (Gardens by the Bay) — футуристический парк с гигантскими супердеревьями и стеклянными оранжереями
- Парк Мерлион (Merlion Park) — символ города со статуей Мерлайона и видом на залив Marina Bay
- Сингапурское колесо обозрения (Singapore Flyer) — одно из крупнейших в мире
- Мост Хеликс (Helix Bridge) — футуристический пешеходный мост в форме двойной спирали ДНК
- Музей искусства и науки (ArtScience Museum) — знаменитое здание-лотос и один из главных музеев современного искусства
- Орчард-роуд (Orchard Road) — главный торговый проспект города
Heritage Tour (Красная линия): исторический и мультикультурный Сингапур
Эта линия перенесёт вас в прошлое и познакомит с разнообразием культур, перелетённых в истории страны.
- Индийский квартал (Little India) — яркий район с индуистскими храмами, рынками специй и традиционными лавками
- Китайский квартал (Chinatown) — квартал с китайскими храмами, рынками и старинными шопхаусами
- Набережная Кларк Ки (Clarke Quay) — историческая набережная, где когда-то находились склады торговцев
- Отель Раффлз (Raffles Hotel) — легендарный колониальный отель, где появился коктейль Сингапур Слинг (Singapore Sling)
- Сингапурский ботанический сад (Singapore Botanic Gardens) — старейший парк города и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Самостоятельный пеший маршрут по Marina Bay с аудиогидом
Чтобы впечатления были полными, после поездки на автобусе предлагаем углубиться в историю города с помощью аудиогида на русском языке. Маршрут проходит от делового квартала Раффлз-плейс (Raffles Place) до дамбы Марина Барраж (Marina Barrage) и включает 25 остановок.
По пути вы увидите:
- первый небоскрёб Сингапура
- отель Marina Bay Sands
- мост Хеликс
- колесо обозрения
- Сады у залива
- парк Мерлиона
Аудиогид расскажет:
- как Сингапур прошёл путь от британской колонии до одного из самых богатых государств мира
- как устроена архитектура района Марина Бэй
- почему город считается лабораторией урбанистики будущего
- какие необычные истории связаны с его символами и зданиями
Организационные детали
Как работает билет на автобус Hop-on Hop-off
- Билет активируется автоматически в момент первой посадки в автобус и действует 24 часа
- Вы можете выходить на любых остановках, гулять по району, а затем садиться на следующий автобус на этом же или другом маршруте неограниченное количество раз
- Все маршруты можно посетить за один день
Расписание и интервалы движения автобуса
- Первый автобус отправляется от начальной точки примерно в 09:30, последний — около 17:20
- Автобусы курсируют с интервалом 25–40 минут (в зависимости от загруженности маршрута)
- Рекомендуется начинать маршрут от туристического центра Suntec City Tourist Hub
Что взять с собой
- Заряженный смартфон, чтобы включить на нём аудиогид. После оплаты пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку, по которой можно скачать аудиогид
- Наушники для комфортного прослушивания на улице
Обратите внимание: билет невозвратный
ежедневно в 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30
Стоимость
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный, с 12 лет
|$59
|Дети с 3 до 11 лет
|$49