Спутник С. проводит ещё 4 экскурсии

Все туристы стремяться попасть на Сентозу, знаменитый "остров развлечений" рядом с Сингапуром. Интереснее всего добраться до нее по канатной дороге. Застекленные восьмиместные кабинки проплывают над проливом между Сингапуром и Сентозой. С высоты видны сингапурский порт, бухта, жилые кварталы города и панорама всех небоскребов.
Что входит
билет на канатную дорогу Sentosa line туда-обратно
билет на Mount Faber Line туда-обратно
входной билет на Sentosa Island
Начало и место завершения
🚩 Siloso Road, Singapore 098973
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