Спутник С. проводит ещё 4 экскурсии

Спутник С. – Гид из Сингапура

Невозможно побывать в Сингапуре и не съездить на остров 🏝️ Сентоза.



Здесь расположен парк 🌳 развлечений, крупнейший океанариум, парк бабочек, музей 🖼 восковых скульптур и многое другое.



Существует несколько способов добраться до острова из Сингапура.



Канатная дорога - самый интересный и романтичный из них.



Вы полюбуетесь с высоты на пролив, на порт и на панораму города.



Билет 🎫 включает дорогу туда-обратно на Sentosa line и Mount Faber Line, и вход на Sentosa Island.