Спутник С. проводит ещё 4 экскурсии

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Канатная дорога на остров Сентоза

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сингапура
Невозможно побывать в Сингапуре и не съездить на остров 🏝️ Сентоза.

Здесь расположен парк 🌳 развлечений, крупнейший океанариум, парк бабочек, музей 🖼 восковых скульптур и многое другое.

Существует несколько способов добраться до острова из Сингапура.

Канатная дорога - самый интересный и романтичный из них.

Вы полюбуетесь с высоты на пролив, на порт и на панораму города.

Билет 🎫 включает дорогу туда-обратно на Sentosa line и Mount Faber Line, и вход на Sentosa Island.
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Канатная дорога на остров Сентоза
Все туристы стремяться попасть на Сентозу, знаменитый "остров развлечений" рядом с Сингапуром. Интереснее всего добраться до нее по канатной дороге. Застекленные восьмиместные кабинки проплывают над проливом между Сингапуром и Сентозой. С высоты видны сингапурский порт, бухта, жилые кварталы города и панорама всех небоскребов.
Что входит
  • билет на канатную дорогу Sentosa line туда-обратно
  • билет на Mount Faber Line туда-обратно
  • входной билет на Sentosa Island
Начало и место завершения
🚩 Siloso Road, Singapore 098973

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Спутник С.
Спутник С.
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