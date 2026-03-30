Вы прогуляетесь по трём старинным кварталам — Маленькой Индии, Кампонг Глам и Китайскому. Они — отражение богатой культурной и этнической истории острова. Увидите колоритные дома, храмы и мечети, услышите о кули и самсуй, разберётесь, как в городе собрались разные народы, и узнаете, кто такой сингапурец.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маленькая Индия

На колоритных улочках — ароматы специй и жасминовых гирлянд, блеск серебряной и медной посуды, яркие шёлковые сари и сверкающие браслеты. Мы расскажем о культуре индийской диаспоры в Сингапуре, её ремёслах и торговле.

Кампонг Глам

Вы прогуляетесь по кварталу с сильным арабо-малайским влиянием, где когда-то была рыбацкая деревня. Увидите золотой купол мечети Султана и дворец Истана, узнаете о малазийских праздниках и, если захотите, попробуете традиционный чай Teh Tarik.

Китайский квартал

Старинные домики, современные офисы, чайные лавки создают неповторимый колорит. Вы посетите индуистский храм Шри Мариамман, пройдёте по узким переулкам и узнаете, кто такие кули, рикши и женщины самсуй.

Организационные детали