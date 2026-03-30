Вы прогуляетесь по трём старинным кварталам — Маленькой Индии, Кампонг Глам и Китайскому. Они — отражение богатой культурной и этнической истории острова.
Увидите колоритные дома, храмы и мечети, услышите о кули и самсуй, разберётесь, как в городе собрались разные народы, и узнаете, кто такой сингапурец.
Увидите колоритные дома, храмы и мечети, услышите о кули и самсуй, разберётесь, как в городе собрались разные народы, и узнаете, кто такой сингапурец.
Описание экскурсии
Маленькая Индия
На колоритных улочках — ароматы специй и жасминовых гирлянд, блеск серебряной и медной посуды, яркие шёлковые сари и сверкающие браслеты. Мы расскажем о культуре индийской диаспоры в Сингапуре, её ремёслах и торговле.
Кампонг Глам
Вы прогуляетесь по кварталу с сильным арабо-малайским влиянием, где когда-то была рыбацкая деревня. Увидите золотой купол мечети Султана и дворец Истана, узнаете о малазийских праздниках и, если захотите, попробуете традиционный чай Teh Tarik.
Китайский квартал
Старинные домики, современные офисы, чайные лавки создают неповторимый колорит. Вы посетите индуистский храм Шри Мариамман, пройдёте по узким переулкам и узнаете, кто такие кули, рикши и женщины самсуй.
Организационные детали
- Едем на микроавтобусе Toyota Hiace
- Чай и другие покупки вы оплачиваете дополнительно и по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1470 туристов
Мы — команда профессиональных гидов. Давно живём в Сингапуре и знаем здесь все самые интересные, познавательные и впечатляющие места и достопримечательности. Ведь настоящая экскурсия — это не только осмотр интересных зданий, фотографирование знаменитых достопримечательностей и покупка сувениров, но и изучение уникальной культуры, погружение в атмосферу и стиль жизни местного населения. С радостью поможем вам в этом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень благодарим Тамару за интересные локации Сингапура. Ботанический парк и сад орхидей - какая- то фантастика. Огромное спасибо принимающей стороне за идеальные два культурных дня в прекрасной стране. Рекомендуем однозначно!
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Н
отличная экскурсия!
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