Спутник С. проводит ещё 1 экскурсию

  1. Сингапур
  2. Экскурсии

Познания основ фэн-шуй

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сингапура
Познания основ фэн-шуй
Задать вопрос
Познания основ фэн-шуй
Фен-шуй в переводе с китайского означает «ветер, вода». Искусство «фен-шуй», сочетает в себе элементы магии, мистики, здравого смысла и хорошего вкуса!
Некоторые азиатские ученые считают «фен-шуй» естественной наукой, а некоторые учением о таинственных силах.
«фен-шуй»- Это гармония человека и окружающей среды.
Наша экскурсия ⛳ начнется с прогулки по самым старинным набережным Сингапура, где мы сможем окунуться в сочетание британских традиций и умелого построения города по законам Фен Шуй. Как известно, по фен шую, не должно быть прямых дорог, мы с вами прогуляемся по изгибистым тропинкам и мостикам центра, окунем руку к золотым карпам, Коям, сделаем прекрасные фотографии 📸 набережным и золотых рыбок.
Затем мы проследуем на Фонтан ⛲ Богатства, фонтан Богатства можно по праву считать самым намоленным и таинственным местом в Городе, не упустите шанс пройти ритуал и увезти частичку удачи богатства из самого загадочного города на Земле.
Далее мы проедем в Китайские улицы, пройдем по главноему Китайскому Храму — Зуб Будды, совершим ритуал Загадывания желаний и поиска истины у воинов, которые охраняют храм.
Самый посещаемый храм в городе, это харам Богини Кван Инь, туда мы и пройдемся, чтобы принести в дар живые цветы лотоса и задать вопрос Богине. Совершение Ритуала Вопроса и Ответа, в храме Кван Инь — одно из самых ярких впечатлений данного тура. Если правильно совершить ритуал, то вам будет дано точное обоснование ответа.
Закончится наша экскурсия на самом высоком пешеходном мосту Хендерсон, вы окунетесь в зелень тропических джунглей, прогуляетесь 👣 по волнообрахному мосту на высоте 70 метров и сделает прекрасные фотографии с панорамой города….
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник С.
Спутник С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Спутник С. проводит ещё 1 экскурсию

Архитектурный Сингапур
$394
3 часа
Архитектурный Сингапур

Еще несколько необычных экскурсий в Сингапуре

Онлайн-экскурсия «Исторический центр Сингапура»
$5
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Исторический центр Сингапура»
9 отзывов
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
$20
9 часов
Обзорная поездка по Сингапуру на автобусе Hop on Hop off
1 отзыв
Трансфер из/в аэропорт Сингапура
$55
2 часа
Трансфер из/в аэропорт Сингапура
1 отзыв
Входной билет в зоопарк Сингапура
$30
0 часов
Входной билет в зоопарк Сингапура
1 отзыв
Сады у залива Gardens by the Bay
$27
12 часов
Сады у залива Gardens by the Bay
1 отзыв
Сложить мозаику Сингапура
$205
2.5 часа
Сложить мозаику Сингапура
Прогулка по чуду-городу из прошлого в будущее: Чайна-таун и современные районы