Спутник С. проводит ещё 1 экскурсию

Фен-шуй в переводе с китайского означает «ветер, вода». Искусство «фен-шуй», сочетает в себе элементы магии, мистики, здравого смысла и хорошего вкуса!

Некоторые азиатские ученые считают «фен-шуй» естественной наукой, а некоторые учением о таинственных силах.

«фен-шуй»- Это гармония человека и окружающей среды.

Наша экскурсия ⛳ начнется с прогулки по самым старинным набережным Сингапура, где мы сможем окунуться в сочетание британских традиций и умелого построения города по законам Фен Шуй. Как известно, по фен шую, не должно быть прямых дорог, мы с вами прогуляемся по изгибистым тропинкам и мостикам центра, окунем руку к золотым карпам, Коям, сделаем прекрасные фотографии 📸 набережным и золотых рыбок.

Затем мы проследуем на Фонтан ⛲ Богатства, фонтан Богатства можно по праву считать самым намоленным и таинственным местом в Городе, не упустите шанс пройти ритуал и увезти частичку удачи богатства из самого загадочного города на Земле.

Далее мы проедем в Китайские улицы, пройдем по главноему Китайскому Храму — Зуб Будды, совершим ритуал Загадывания желаний и поиска истины у воинов, которые охраняют храм.

Самый посещаемый храм в городе, это харам Богини Кван Инь, туда мы и пройдемся, чтобы принести в дар живые цветы лотоса и задать вопрос Богине. Совершение Ритуала Вопроса и Ответа, в храме Кван Инь — одно из самых ярких впечатлений данного тура. Если правильно совершить ритуал, то вам будет дано точное обоснование ответа.

Закончится наша экскурсия на самом высоком пешеходном мосту Хендерсон, вы окунетесь в зелень тропических джунглей, прогуляетесь 👣 по волнообрахному мосту на высоте 70 метров и сделает прекрасные фотографии с панорамой города….