Сингапур: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus

Осмотрите лучшее в Сингапуре с борта открытого двухэтажного автобуса

4.4
43 отзыва
В группе
до 100 чел.
Осмотрите лучшее в Сингапуре с борта открытого двухэтажного автобуса.

Прокатитесь мимо знаменитых достопримечательностей, таких как Marina Bay Sands, Сингапурское колесо обозрения, Сады у залива и Мерлайон, по 6 маршрутам.
Сингапур: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Сингапур: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Сингапур: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Сингапур: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus
Сингапур: hop-on hop-off тур на открытом автобусе Big Bus

Что вы увидите 🤩

  • Зоопарк Сингапура
  • Сады у Залива
  • Речное сафари
  • Смотровая площадка Marina Bay Sands SkyPark
  • Кларк Квай
  • Район Кампонг Глам
  • Городской совет
  • Сингапурское колесо обозрения
  • Парк «Ночное сафари» (Night Safari)
  • Отель Раффлз
  • Китайский квартал
  • Малая Индия
  • Marina Bay Sands
  • Сентоса
  • Сингапурский ботанический сад
  • Парк птиц Джуронг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Получите неограниченный доступ к 6 маршрутам, охватывающим ключевые достопримечательности Сингапура
  2. Прокатитесь по Сингапуру в своем собственном темпе и взгляните на Marina Bay Sands, Сингапурское колесо обозрения и Сады у залива
  3. Послушайте информативные интересные аудиокомментарии, доступные на 12 языках
Займите место, откуда открывается лучший вид, в двухэтажном автобусе с открытым верхом и осмотрите достопримечательности в своем темпе. Увидели что-то интересное? Просто сойдите с автобуса и познакомьтесь с этим местом поближе. Вернитесь к той же автобусной остановке и сядьте на следующий автобус, чтобы продолжить свой тур.
Билет позволяет вам воспользоваться 6 маршрутами, 3 hop-on hop-off маршрутами и 3 шаттлами к достопримечательностям. Это не только самая масштабная система туров в Сингапуре, но и транспортная сеть, которая связывает отели к ключевыми достопримечательностями и монументами.
Прокатитесь по Сингапуру и узнайте больше о Городе львов. Чтобы погрузиться в культуру и этническое богатство, посетите 3 этнических района Сингапура: Чайна-таун, Маленькую Индию и Кампонг-Глам (арабский квартал). Вы увидите сохранившиеся шопхаусы, построенные до Второй мировой войны, буддистские и индуистские храмы и образцы традиционных ремесел. Не забудьте осмотреть роскошные и фешенебельные места, где снимался популярный фильм «Безумно богатые азиаты», такие как Marina Bay Sands и Сады у залива.
Выберите 1-дневный билет Classic и сходите на любых остановках, чтобы исследовать Сингапур по-своему. Выберите 2-дневный билет Premium и получите еще один день проезда на автобусе, а также 2 пешие экскурсии по Чайна-тауну и Маленькой Индии. Если вы остановитесь на 2-дневном билете Deluxe, то получите 2 пеших экскурсии и 3-часовую вечернюю экскурсию по городу.
Обратите внимание, что некоторые маршруты тура будут недоступны в период проведения «Формулы-1» 18-23 сентября. Синяя линия будет недоступна 18-23 сентября; линии Сафари 1 и 2 будут недоступны 20-22 сентября. Вечерняя экскурсия по городу, пешая экскурсия по Чайна-тауну/Маленькой Индии будет недоступна 20-22 сентября.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур на автобусе hop-on hop-off с 6 маршрутами
  • Наушники для аудиокомментариев, доступных на 12 языках
  • 2 пешие экскурсии, если выбран такой вариант
  • 3-часовая вечерняя экскурсия по городу, если выбран такой вариант
  • Все налоги
  • Трансфер в 1 сторону с 47 городских автобусных остановок до Suntec City Tourist Hub, где начнется тур
Что не входит
  • Сбор и высадка
  • Входные билеты
  • Еда или напитки
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Билет не распространяется на тематические экскурсии
  • Нижние уровни автобусов на 3 маршрутах приспособлены для инвалидных колясок
  • 3 шаттла до достопримечательностей не приспособлены для инвалидных колясок
  • Аудиогид на английском, китайском, индонезийском, корейском, японском, вьетнамском, русском, немецком, французском, испанском и итальянском языках, также есть канал для детей
  • Автобусы могут пропустить некоторые остановки из-за перекрытых дорог. В этом случае на стойках и на автобусах будут уведомления
  • Вы должны зарегистрироваться за 15 минут до начала пешего тура
  • Регистрация для пешего тура по Чайна-тауну в туристическом информационном киоске Pagoda Street, рядом с храмом Шри-Мариамман, в понедельник, среду и пятницу в 10:30
  • Регистрация для пешего тура по Маленькой Индии на 5 Campbell Lane, перед Центром индийского наследия, во вторник, четверг и субботу в 10:30
  • Регистрация для вечернего тура в Suntec City Tourist Hub, 3 Temasek Boulevard, Suntec City #01-330
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 43 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
16
3
2
2
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
15 фев 2021
намного ниже базовых ожиданий … сидишь в автобусе с плохой звуковой инфраструктурой … ты видишь строения, но не ощущаешь места
C
9 дек 2019
(США)
это было очень полезно для людей, которые путешествуют впервые, они проведут вас по самым важным местам.
S
1 дек 2019
(Австралия)
Ужин был разочаровывающим, но поездка на рикше и прогулка на лодке компенсировали это.
K
28 ноя 2019
(Германия)
Дополнительная плата за трансфер между круизным терминалом и центром Suntec
R
30 июля 2019
(Великобритания)
Получит вас во всех местах, которые вы хотели бы посетить и рекомендовал бы для вашего 1-го полного дня. Мы купили пропуск 48 часов, как было 2 дня здесь. На самом деле нам нужно было только 24 часа, как только мы сориентировались, мы получили удовольствие от прогулки, чтобы увидеть больше. Также мы взяли напрокат скутеры в наше последнее утро, и это было очень весело, особенно для подростков.
Johane
1 июля 2019
(Канада)
Очень удобно, когда у нас очень мало времени в Сингапуре. Дороги все еще останавливаются немного рано. (5 часов вечера) по большей части. Есть ночной тур, который лучше, чем ничего, но он слишком рассчитан. 30-минутная остановка в китайском квартале, где можно поесть, совсем не даст вам времени поесть. остановка в Саду у залива, потому что световое шоу даже не дает нам времени увидеть конец, если мы не хотим бежать к автобусу. Со своей стороны мы решили оставить тур в этом месте.
Liane
28 фев 2020
Оригинал (de)
Идеально подходит для знакомства с Сингапуром.
А
18 фев 2020
(Швейцария)
Оригинал (de)
Пока все хорошо. Разъемы для наушников частично сломаны. Тогда остается только искать новое место.
J
16 фев 2020
(Германия)
Оригинал (en)
Действительно хороший тур со всеми важными остановками в Сингапуре.
А
26 ноя 2019
(Парагвай)
Оригинал (de)
Хорошие автобусы, внизу с кондиционером и многоязычной информационной системой. Автобусы чистые и вовремя. Доступная цена и хорошие маршруты.
А
16 ноя 2019
(Великобритания)
Оригинал (en-gb)
A great way to see Singapore. Commentary informative and the buses were frequent and made a few days in Singapore very accessible
А
14 ноя 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Очень старые автобусы. Все шло годами. Вилки для наушников обычно не работали, потому что все было изношено. Экскурсии выезжают все, что важно. Это было хорошо.
S
12 ноя 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Отличное соотношение цена / качество
Sascha
11 ноя 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Как это принято на «Большом автобусе», подойти ко всем достопримечательностям можно с большим комфортом. Недостатком является то, что вам сначала нужно забрать билеты на главной стойке (вы не знакомы с Big Bus, так как в других городах вы просто показываете свой электронный билет водителю автобуса). Сами упоры тоже немного неудачны, разметки нет. Вы должны знать, где останавливается автобус (если у вас нет приложения Bis Bus). В целом, однако, заслуживает дальнейших рекомендаций, так как это, вероятно, лучший (по соотношению цена-качество) способ познакомиться с Сингапуром.
А
24 окт 2019
(Германия)
Оригинал (de)
К сожалению, немецкий аудиогид не прошел до конца, много повторяется, много музыки. Время отправления очень обычное, несложное, но, к сожалению, последний автобус отправляется очень рано. В общем, оно того стоит, даже если цена мне покажется завышенной.
Ещё 28 отзывов

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