Займите место, откуда открывается лучший вид, в двухэтажном автобусе с открытым верхом и осмотрите достопримечательности в своем темпе. Увидели что-то интересное? Просто сойдите с автобуса и познакомьтесь с этим местом поближе. Вернитесь к той же автобусной остановке и сядьте на следующий автобус, чтобы продолжить свой тур.

Билет позволяет вам воспользоваться 6 маршрутами, 3 hop-on hop-off маршрутами и 3 шаттлами к достопримечательностям. Это не только самая масштабная система туров в Сингапуре, но и транспортная сеть, которая связывает отели к ключевыми достопримечательностями и монументами.

Прокатитесь по Сингапуру и узнайте больше о Городе львов. Чтобы погрузиться в культуру и этническое богатство, посетите 3 этнических района Сингапура: Чайна-таун, Маленькую Индию и Кампонг-Глам (арабский квартал). Вы увидите сохранившиеся шопхаусы, построенные до Второй мировой войны, буддистские и индуистские храмы и образцы традиционных ремесел. Не забудьте осмотреть роскошные и фешенебельные места, где снимался популярный фильм «Безумно богатые азиаты», такие как Marina Bay Sands и Сады у залива.

Выберите 1-дневный билет Classic и сходите на любых остановках, чтобы исследовать Сингапур по-своему. Выберите 2-дневный билет Premium и получите еще один день проезда на автобусе, а также 2 пешие экскурсии по Чайна-тауну и Маленькой Индии. Если вы остановитесь на 2-дневном билете Deluxe, то получите 2 пеших экскурсии и 3-часовую вечернюю экскурсию по городу.

Обратите внимание, что некоторые маршруты тура будут недоступны в период проведения «Формулы-1» 18-23 сентября. Синяя линия будет недоступна 18-23 сентября; линии Сафари 1 и 2 будут недоступны 20-22 сентября. Вечерняя экскурсия по городу, пешая экскурсия по Чайна-тауну/Маленькой Индии будет недоступна 20-22 сентября.