С 1994 года в Сингапуре появился первый в мире ночной зоопарк Night Safari. Ночные джунгли, где после захода солнца можно увидеть 2500 животных ведущих активную ночную жизнь, в их естественных условиях. Таких зверей не часто встретишь в обычных зоопарках.

На входе вам выдадут карту парка и расписание шоу, запланированных на день вашего визита.

За 45 минут до открытия ночного сафари, перед входом начинается огненное шоу Thumbuakar Performance. Актеры в этнических костюмах исполняют танцы 💃 с использованием огня и акробатических трюков.

Часть посещения (по вашему желанию) проходит на специальном мини-электрокаре (траме), который медленно провозит вас мимо животных, свободно разгуливающих по тропическому лесу 🌲. По ходу движения гид тихим голосом (на английском языке) рассказывает об обитателях зоопарка. О пятнистой гиене, или азиатском носороге, или, например, об африканском буйволе.

Мы очень просим вас фотографировать зверей без вспышек, чтобы не ослеплять и не пугать их.

Покинув «трам», самостоятельно можно по специальным тропам исследовать территории с летучими мышами, летучими лисами, лемурами и другими животными, а также посмотреть забавное шоу с участием зверушек, которое чрезвычайно понравится детям. Проходит оно в Амфитеатре (если позволяет погода) в 19. 30, 20. 30, 21. 30 и 22. 30.

Весь парк 🌳 поделен на 7 территорий по географическому признаку. В «Предгорья Гималаев»встречаются животные, которые водятся в тех местах. А на «Тропе Леопарда», кроме уже знакомых хищников, встречаются уж совсем фантастические зверята – долгопяты. Их можно узнать по непомерно выпученным глазам.

The Night Safari расположен около зоопарка и работает с 19. 30 до 24. 00.

В дни государственных праздников Сингапура цена билета может быть выше на $3 (об этом сообщается дополнительно).