Во время пешеходной экскурсии 🧭 по уютному центру старого города мы откроем для себя его красоту. Нас ждут Михайловские ворота, сохранившиеся с 14-го века, Францисканский монастырь, где началась писать более чем 400-летная история 📖 династии Габсбургов в Венгерском королевстве, Архиепископский дворец, в котором был подписан мирный договор с Наполеоном, Старая Ратуша, где пытали провинившихся, здание Королевской Придворной Палаты, где проголосовали за отмену крепостного права, здание Академии Истрополитана, первого университета на территории Словакии, собор св. Мартина, где короновали королей и королев из династии Габсбургов, Словацкий Национальный театр, в котором выступали Фёдор Шаляпин и Елена Образцова, и много других достопримечательностей 🏛️