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Экскурсия по Братиславе

5
11 отзывов
Гелла
Гелла – Гид из Братиславы
Экскурсия ⛳ по столице Словакии в сопровождении индивидуального гида.

Вы познакомитесь с центром Старого города, увидите все основные достопримечательности 🏛️ и узнаете их историю 📖.

Вас ждут древние церкви, дворцы и музеи 🖼, прогулка 👣 по центральным улицам, а также неповторимая атмосфера самого уютного города на берегах Дуная.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €90 за экскурсию

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Экскурсия по Братиславе

Что вы увидите

  • Михайловские ворота
  • Михайловская башня
  • Францисканский монастырь
  • Архиепископский дворец
  • Старая Ратуша
  • здание Королевской Придворной Палаты
  • здание Академии Истрополитана
  • собор св. Мартина
  • Словацкий национальный театр
  • мэрия
  • монастырь ордена св. Урсулы, монастырь ордена св. Клары
  • Братиславский замок
Во время пешеходной экскурсии 🧭 по уютному центру старого города мы откроем для себя его красоту. Нас ждут Михайловские ворота, сохранившиеся с 14-го века, Францисканский монастырь, где началась писать более чем 400-летная история 📖 династии Габсбургов в Венгерском королевстве, Архиепископский дворец, в котором был подписан мирный договор с Наполеоном, Старая Ратуша, где пытали провинившихся, здание Королевской Придворной Палаты, где проголосовали за отмену крепостного права, здание Академии Истрополитана, первого университета на территории Словакии, собор св. Мартина, где короновали королей и королев из династии Габсбургов, Словацкий Национальный театр, в котором выступали Фёдор Шаляпин и Елена Образцова, и много других достопримечательностей 🏛️
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 В пешеходном старом городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гелла
Гелла
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11 отзывов оставили туристы

Гелла проводит ещё 5 экскурсий

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