Эта экскурсия ⛳ идеально подойдет тем, кто хочет за пару часов не только увидеть все основные достопримечательности 🏛️ старого города, но и попробовать Братиславу на вкус — в прогулку 👣 включена дегустация традиционного смородинового вина и знаменитых братиславских рожков. Вы увидите все главные жемчужины старого города: готический собор Святого Мартина, средневековые Михалские ворота, улочку, где жил когда-то городской палач, уникальный комплекс старой ратуши, дворец Примаса и многое другое.

Также перед Вами откроются многочисленные секреты города — Вы узнаете, где на улицах можно найти фрески XVI и XVIII веков, за что в один из городских колодцев в старину окунали рыночных торговцев, на фасадах каких домов можно увидеть пушечные ядра армии Наполеона и почему самый большой дворец Братиславы увенчан широкополой шляпой.

И, конечно, Вас ожидает встреча с самыми известными городскими статуями — веселым зевакой, выглядывающим из канализационного люка, добрым городским чудаком Игнацом Ламаром и солдатом в сторожевой будке, который охраняет Главную площадь.

Пожалуйста, обратите внимание, что малая обзорная экскурсия не включает посещение Братиславского замка.