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Малая прогулка по Братиславе (старый город)

Наталья З.
Наталья З. – Гид из Братиславы
В течение двухчасовой прогулки вы узнаете много нового и интересного о Братиславе, обойдете множество ее достопримечательностей 🏛️ и даже услышите секреты, о которых знают только местные жители.

Также вы сможете попробовать традиционное местное вино 🍷 и знаменитые братиславские рожки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €60 за экскурсию

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Малая прогулка по Братиславе (старый город)
Малая прогулка по Братиславе (старый город)

Что вы увидите

  • Собор Святого Мартина
  • Средневековые Михальские ворота
  • Улочку, где когда-то жил городской палач
  • Старую ратушу
  • Дворец Примаса и многое другое
Эта экскурсия ⛳ идеально подойдет тем, кто хочет за пару часов не только увидеть все основные достопримечательности 🏛️ старого города, но и попробовать Братиславу на вкус — в прогулку 👣 включена дегустация традиционного смородинового вина и знаменитых братиславских рожков. Вы увидите все главные жемчужины старого города: готический собор Святого Мартина, средневековые Михалские ворота, улочку, где жил когда-то городской палач, уникальный комплекс старой ратуши, дворец Примаса и многое другое.
Также перед Вами откроются многочисленные секреты города — Вы узнаете, где на улицах можно найти фрески XVI и XVIII веков, за что в один из городских колодцев в старину окунали рыночных торговцев, на фасадах каких домов можно увидеть пушечные ядра армии Наполеона и почему самый большой дворец Братиславы увенчан широкополой шляпой.
И, конечно, Вас ожидает встреча с самыми известными городскими статуями — веселым зевакой, выглядывающим из канализационного люка, добрым городским чудаком Игнацом Ламаром и солдатом в сторожевой будке, который охраняет Главную площадь.
Пожалуйста, обратите внимание, что малая обзорная экскурсия не включает посещение Братиславского замка.
Что входит
  • Услуги гида, а также дегустация традиционных братиславских угощений: братиславские рожки (рогалики с маком или грецким орехом) и традиционное смородиновое вино, которое делают в братиславском районе Девин.
  • Если в Вашей группе присутствуют люди, которые не употребляют алкоголь, мак, орехи или глютен, пожалуйста, предупредите об этом заранее, чтобы я могла заменить неподходящие продукты другими местными угощениями. Спасибо!
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Начало
🚩 Памятник Гансу Христиану Андерсену
Место завершения
🏁 Словацкий народный театр
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
Малая прогулка по Братиславе (старый город)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья З.
Наталья З.
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