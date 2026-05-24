29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Братиславы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, предлагая комфортную погоду для прогулок и минимальную загруженность. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, но возможны кратковременные дожди. Зимой, с ноября по март, Братислава погружается в атмосферу уюта и спокойствия, что может понравиться любителям более тихого отдыха.

Эта индивидуальная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Прогулка включает посещение Братиславского Града, Президентского дворца и Старого Города. Вы узнаете о пышных балах, древних монашеских орденах и городских легендах. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу тысячелетнего города и увидеть его с высоты замковых стен

Описание экскурсии

Величие Братиславского Града

Мы посетим белоснежный замок, который расположился на одном из отрогов Малых Карпат и виден с любой точки города. Много лет Братиславский Град служил коронационным местом для австрийских и венгерских королей, в том числе и для легендарной Марии Терезии из рода Габсбургов. Мы осмотрим территорию замка и развалины базилики IX века, посетим памятник святой Альжбетты и познакомимся с её трагической историей. Я расскажу вам об особенностях архитектуры Братиславского Града, в которой смешаны классическое барокко, Сигизмундова готика, рыцарская эада и ренессанс. А с дворцовой площади вам откроется чудесный вид на всю Братиславу, которая раскинулась внизу, как на ладони!

Прогулка по Старому Городу

Улочки Старого Города встретят вас прекрасными дворцами, древними храмами, местными легендами и удивительными историями. Вы увидите дворец архиепископа Йозефа Ботани с таинственными гобеленами и дворец пивовара Спеха с великолепной картинной галереей. Также по пути мы рассмотрим костел древнего ордена Иезуитов, церковь монахов-капуцинов, будто сошедшую со страниц романов Шиллера, и, конечно же, легендарный костел Святого Мартина, который несколько веков был центром католицизма большей части Европы.

Президентский дворец: от балов до пионеров

Вам откроется непростая история братиславского Президентского дворца, который прошел путь от помпезной резиденции графа Грасалковича до Дома Пионеров, располагавшегося здесь во времена коммунистического режима. Дворец непременно удивит вас не только своей интересной судьбой, но и торжественным фасадом и необычной архитектурой стиля рококо.

Экскурсия является расширенной версией прогулки Братислава – тёмная жемчужина Дуная, в которую добавлены Братиславский Град и Президентский дворец.