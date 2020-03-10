29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Братиславский Град, Президентский дворец и уголки Старого Города на обзорной экскурсии

Алекс
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Алекс – ваш гид
Эта пешеходная обзорная прогулка познакомит вас с историей Братиславы и её важнейшими достопримечательностями.

Вы увидите город с высоты великолепного Братиславского Града, узнаете о пышных балах, которые некогда устраивались в стенах Президентского дворца, окунетесь в мир городских легенд и древних монашеских орденов в самом сердце Старого Города.
84 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Президентского Дворца у фонтана в виде шара
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У этой экскурсии29 отзывов
4.55
Тысячелетний Город
Тысячелетний Город

Что вас ожидает

Величие Братиславского Града
Мы посетим белоснежный замок, который расположился на одном из отрогов Малых Карпат и виден с любой точки города. Много лет Братиславский Град служил коронационным местом для австрийских и венгерских королей, в том числе и для легендарной Марии Терезии из рода Габсбургов. Мы осмотрим территорию замка и развалины базилики IX века, посетим памятник святой Альжбетты и познакомимся с её трагической историей. Я расскажу вам об особенностях архитектуры Братиславского Града, в которой смешаны классическое барокко, Сигизмундова готика, рыцарская эада и ренессанс. А с дворцовой площади вам откроется чудесный вид на всю Братиславу, которая раскинулась внизу, как на ладони!

Прогулка по Старому Городу
Улочки Старого Города встретят вас прекрасными дворцами, древними храмами, местными легендами и удивительными историями. Вы увидите дворец архиепископа Йозефа Ботани с таинственными гобеленами и дворец пивовара Спеха с великолепной картинной галереей. Также по пути мы рассмотрим костел древнего ордена Иезуитов, церковь монахов-капуцинов, будто сошедшую со страниц романов Шиллера, и, конечно же, легендарный костел Святого Мартина, который несколько веков был центром католицизма большей части Европы.

Президентский дворец: от балов до пионеров
Вам откроется непростая история братиславского Президентского дворца, который прошел путь от помпезной резиденции графа Грасалковича до Дома Пионеров, располагавшегося здесь во времена коммунистического режима. Дворец непременно удивит вас не только своей интересной судьбой, но и торжественным фасадом и необычной архитектурой стиля рококо.

  • Перед экскурсией каждый путешественник получит сувенир в подарок!
Тысячелетний Город
Тысячелетний Город
Тысячелетний Город
Тысячелетний Город
Тысячелетний Город
Тысячелетний Город
Тысячелетний Город
Тысячелетний Город
Тысячелетний Город
Тысячелетний Город
Тысячелетний Город
Тысячелетний Город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Президентского Дворца у фонтана в виде шара.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алекс
Алекс
Лицензированный гид, прекрасно владеющий русским языком, познакомит вас с традициями, культурой и легендами современной и старой Словакии. Официальная историческая экскурсия; ночное блуждание по старому городу, полному духов и привидений; выезд в красивейшие замки страны, дегустация наилучшего пива с печеным бравчовым(вепревым) коленом или просто трансфер в отель с рассказом о жизни в Братиславе - позволят вам еще больше погрузиться в тайный мир старого города, называемого Темная Жемчужина Дуная!
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Все було чудово!
27 февраля 2020
Познавательная экскурсия, много интересных фактов, а история о карпе бесподобная.
25 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Маршрут был составлен Алексом очень удачно. За отведённое время смогли многое увидеть и услышать, не забывая при этом о маленьких участниках группы (дети 6 и 12 лет).
Благодаря Алексу знакомство с Братиславой удалось:-)
31 августа 2019
Были на экскурсии с ребёнком 13 лет. Экскурсия понравилась обоим. Алекс хороший рассказчик, материал подаётся динамично, в разговорной манере. Слушать легко.
Алекс владеет русским языком как родным.
Рекомендуем
27 июля 2019
Мы заказали экскурсию 27.07. Алекс встретил нас вовремя, уточнил пожелания и начал рассказ. Шли и беседовали. Экскурсовод легко адаптировал глубину материала, дополнял и отвечал на вопросы. Нам настолько понравилось, что мы запросили дополнительные рекомендации по местам и маршрутам, чтобы встретиться вновь. Рекомендуем доя проведения прекрасного дня в Братиславе. Еще важный момент: оптимальная логистика, что в условиях "горок в ландшафте" очень важно, чтобы не уставать. Большое спасибо. Полны впечатлений.
3 июля 2019
Экскурсия с Алексом по Братиславе оказалась одной из самых увлекательных и интересных в нашем туре по Европе. Во первых, удовольствие от общения с человеком влюблённого в свой город. Рассказ не только об истории города в веках но и рассказы из общей истории о которых раньше не слышал. Особенно впечатлил рассказ об устройстве и защите крепостей ломающий киношные стереотипы. Датами не перегружает. А вовремя и к месту вставленный анекдот очень оживляет рассказ. В конце экскурсии Алекс привёл нас в замечательный ресторанчик с «правильной» местной кухней. Ну и особое спасибо за заботу об не быстро ходящем человеке из нашей группы. Если опять окажемся в Братиславе то следующие экскурсии только с ним. Законно высшая оценка. Леонид и Диана.
11 июня 2019
.Алекс очень хороший гид, интересный собеседник и просто прекрасный, общительный человек. У него широкий круг познаний в истории, литературе и искусстве. Экскурсия прошла, что называется "в теплой и дружественной обстановке" :-)
Прогулка по современной Братиславе и Старому городу была увлекательной и не утомительной, кстати оказалась и чашка горячего шоколада, выпитая по пути в уютном кафе.
После окончания экскурсии еще долго гуляли по Братиславе, ставшей, благодаря Алексу, ближе и понятней. Уезжать не хотелось.
11 июня 2019
Для тех кто приехал на урок истории Алекс наверное лучший,но вернуться в Братиславу после такой экскурсии не хочется,не одной рекомендации ресторана или чегото интересного для туриста небыло,даже по моей просьбе он не смог дать рекомендаций.
Следующая экскурсия была в Праге и это был супер гид и история и рекомендации мес ,ресторанов. Благодаря ей в Прагу вернуться хочется.
Ирина
19 апреля 2019
Отличная экскурсия, Братислава очень понравилась, я думаю ,во многом благодаря Алексу, человеку влюблённому в Братиславу. Рекомендую для первого знакомства с городом
7 апреля 2019
Гид подстраивается под группу. Интересный рассказчик и собеседник. Подойдёт для любой группы. Мы остались довольны. Советую всем.
Ещё 19 отзывов

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