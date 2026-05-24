29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Эта индивидуальная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Прогулка включает посещение Братиславского Града, Президентского дворца и Старого Города. Вы узнаете о пышных балах, древних монашеских орденах и городских легендах.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу тысячелетнего города и увидеть его с высоты замковых стен
Лучшее время для посещения Братиславы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, предлагая комфортную погоду для прогулок и минимальную загруженность. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять по городу, но возможны кратковременные дожди. Зимой, с ноября по март, Братислава погружается в атмосферу уюта и спокойствия, что может понравиться любителям более тихого отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Братиславский Град
Президентский дворец
Старый Город
Костел Святого Мартина
Дворец архиепископа Йозефа Ботани
Дворец пивовара Спеха
Описание экскурсии
Величие Братиславского Града
Мы посетим белоснежный замок, который расположился на одном из отрогов Малых Карпат и виден с любой точки города. Много лет Братиславский Град служил коронационным местом для австрийских и венгерских королей, в том числе и для легендарной Марии Терезии из рода Габсбургов. Мы осмотрим территорию замка и развалины базилики IX века, посетим памятник святой Альжбетты и познакомимся с её трагической историей. Я расскажу вам об особенностях архитектуры Братиславского Града, в которой смешаны классическое барокко, Сигизмундова готика, рыцарская эада и ренессанс. А с дворцовой площади вам откроется чудесный вид на всю Братиславу, которая раскинулась внизу, как на ладони!
Прогулка по Старому Городу
Улочки Старого Города встретят вас прекрасными дворцами, древними храмами, местными легендами и удивительными историями. Вы увидите дворец архиепископа Йозефа Ботани с таинственными гобеленами и дворец пивовара Спеха с великолепной картинной галереей. Также по пути мы рассмотрим костел древнего ордена Иезуитов, церковь монахов-капуцинов, будто сошедшую со страниц романов Шиллера, и, конечно же, легендарный костел Святого Мартина, который несколько веков был центром католицизма большей части Европы.
Президентский дворец: от балов до пионеров
Вам откроется непростая история братиславского Президентского дворца, который прошел путь от помпезной резиденции графа Грасалковича до Дома Пионеров, располагавшегося здесь во времена коммунистического режима. Дворец непременно удивит вас не только своей интересной судьбой, но и торжественным фасадом и необычной архитектурой стиля рококо.
Перед экскурсией каждый путешественник получит сувенир в подарок!
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваш гид в Братиславе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1371 туриста
Лицензированный гид, прекрасно владеющий русским языком, познакомит вас с традициями, культурой и легендами современной и старой Словакии.
Официальная историческая экскурсия, ночное блуждание по старому городу, полному духов и привидений, выезд в читать дальшеуменьшить
красивейшие замки страны, дегустация наилучшего пива и словацкой кухни, — и всё это спокойно, комфортно, так, как хочется этого вам. Что бы максимально погрузиться в тайный мир старого города, называемого Тёмная Жемчужина Дуная!
Людям не то чтобы спешить надоело — они просто больше не могут. Состояние «не хватает времени» — это стиль жизни, где размеренным удовольствиям нет места: вы просто не можете этого себе позволить. Сейчас — мир интернета. Вы можете за полдня побывать во всех известных городах и посмотреть на достопримечательности. Вы за 15 минут узнаете столько, что вам и не вспомнить завтра.
Но… сделает ли это вас счастливым? Сможете ли вы потрогать стены IX века? Удастся ли вам присесть под деревом и закрыв глаза понюхать как пахнет рыцарское поле в полдень?
Остановитесь! Дайте себе время отдохнуть и ни о чем не думать.
Просто ходить, сидеть, смотреть, кушать и слушать.
Доверьте, хотя бы на короткое время, думать за вас гиду. Его учили — он умеет:)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Святослав
Супер экскурсовод знающий свое дело на все 110 процентов. Мне и 13ти летней дочке понравилась экскурсия, 4 часа пролетели незаметно. Дочка вообще сказала что это была единственная экскурсия из всех где она хоть что-то запомнила 😂
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Валерий
Интересная экскурсия, погружение в историю, которая как всегда не однозначна…, есть о чем подумать …
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М
Михаэль
Алекс провел с Нами несколько часов передал настроения Прекрасной Братиславы. Интересные истории и исторические факты. Очень многознающий Гид. Большое спасибо Рекомендуем.
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Дмитрий
Большое спасибо Алексу за отличную экскурсию по Братиславе! Прекрасный собеседник, отлично владеет материалом и рассказывает легко, интересно и без скучных лекций. Три с половиной часа пролетело незаметно. Рекомендую!
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Д
Дарья
Спасибо большое за отличную экскурсию, остались очень довольны! Рассказ подробный и интересный
Алекс
Ответ организатора:
Спасибо. Очень важно, когда гости понимают и говорят что они хотят во время экскурсии. Вы прекрасная группа. Был рад показать Вам город и ответить на вопросы.
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В
Вера
Великолепная экскурсия с замечательным гидом и экскурсоводом в восхитительном городе! Алекс, спасибо вам огромное! Вы кладезь знаний!!!