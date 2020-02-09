3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные достопримечательности и получить на память комплект душевных открыток с вашими фото

Наталья
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Наталья – ваш гид
Старинная Братислава покорит вас уютными двориками, величественными дворцами, древними площадями, милыми памятниками и живописными панорамами.

Я расскажу о ее культуре и традициях, истории и менталитете.

А через пару недель к вам домой придут открытки с вашими фото на фоне этого удивительного города на Дунае.
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у Братиславского замка
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Свидание с Братиславой
Свидание с Братиславой

Что вас ожидает

Тайны Братиславского Града
Мы начнем прогулку у древнего Братиславского замка: вы рассмотрите его с разных ракурсов, пройдете по роскошному французскому саду, услышите печальную историю Святой Елизаветы и посетите одну из самых живописных смотровых площадок города. Далее познакомитесь с улыбчивой «Девушкой с воронами», на коленях которой любят сидеть дети, увидите запущенный сад на месте старого кладбища и маленький храм Святого Микулаша. А потом по узким улочкам спуститесь ко входу в средневековый город, где вас ждет еще больше волшебства!

Прогулка по Старому городу
Я проведу вас по романтичным дворикам и торжественным площадям, мимо роскошных дворцов и старинных фонтанов. Покажу старейший храм Братиславы и самую таинственную улицу города, застывшую в Средневековье. А еще сфотографирую вас рядом с необычными городскими памятниками: на фоне снимающего шляпу чудака Игнаца Ламара и знаменитого Чумила, выглядывающего из канализационного люка.

Ценные советы местного жителя
Я с радостью поделюсь секретами повседневной жизни в Братиславе: где приобрести интересные сувениры, которых не найти на центральных туристических улицах, какие напитки привезти из Словакии и где подают самую вкусную капустницу. Кроме того, вас ждет маленький бонус, который порадует любителей истории и редких вин.

Организационные детали

  • Я отправлю на указанный вами адрес комплект из 5 открыток в красочной упаковке в течение 10 дней после экскурсии. Вы получите трек-код, чтобы отслеживать движение посылки.
  • Рекомендую выбрать максимально раннее время начала экскурсии. Тогда на улицах будет минимум туристов.
  • Срок доставки открыток — примерно месяц, поскольку открытки будут отправлены почтой, и мы не несем ответственность за скорость работы почты
Свидание с Братиславой
Свидание с Братиславой
Свидание с Братиславой
Свидание с Братиславой
Свидание с Братиславой
Свидание с Братиславой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Братиславского замка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
В Братиславе можно прожить всю жизнь и все равно не узнать всех секретов. Я — лицензированный гид по Словакии и ее столице. С радостью составлю вам компанию в изучении Братиславы и помогу ничего не упустить из пестрого калейдоскопа: редкие местные вина, захватывающие панорамы, узкие средневековые улочки, традиционные рогалики и бесчисленные легенды старого города.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Экскурсия была просто незабываемая! Наталья отличный экскурсовод и очень приятный человек! Были учтены все наши пожелания.История Братиславы рассказывалась так интересно и захватывающе, что время пролетело незаметно. Видно, что Наташа живет своей профессией. Знает ответы на все вопросы по теме, показала Много интересных мест для фото. Также получили очень много информации о жизни в стране и в городе, в частности. От Братиславы не ожидали много, это был наш промежуточный город на пути в Вену, но благодаря Наталье мы влюбились в этот город!!! Спасибо огромное за экскурсию и бонусы, которые нас очень порадовали)))! Побольше бы таких людей(кстати, у Натальи отлично поставленный голос, для экскурсовода оказалось это очень важно)!
1 февраля 2020
Огромное спасибо Наталье! О Братиславе на момент экскурсии знала мало. Так получилось( В конце экскурсии была просто очарована городом. Несмотря на то, что не очень повезло с погодой - туман, ветер, холодно - получилось прочувствовать атмосферу города с 2000-летней истории. Очень меня впечатлило, что условно на 1 здании - первый этаж - окна 13 века, второй этаж - окна 15го, рядом балкон, пристроенный в 17 веке и сбоку пластиковое окно)) Ощущение веков, истории, событий - очень сильное.
Экскурсия вместо 3 часов, шла почти 4,5)) Очень интересно. И как-то я сразу упустила, что экскурсия включает небольшую фотосессию. Фотографии от Натальи были успешно получены спустя 3 недели после экскурсии на почте в Москве) Такой приятный бонус и память.
Маршрут продуман, много "приятностей" между историческими блоками - кофе и рожки в антикварной кофейне, дегустация вина рядом с музеем и т.д.)
Главное - спустя месяц после экскурсии я много фактов помню - а это показатель качества экскурсии.
Наталья, еще раз огромное спасибо! За Братиславу, профессионализм, обаяние и послевкусие))
4 января 2020
Экскурсия с Натальей прошла замечательно, более того, превзошла наши ожидания. Наталья не только интересно рассказывает, но и очень внимательна к деталям. Спасибо за горячие напитки по пути, они были очень кстати зимой. Очень рекомендую, именно благодаря Наталье, нам удалось проникнуться духом и атмосферой Братиславы.

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