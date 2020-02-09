3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тайны Братиславского Града

Мы начнем прогулку у древнего Братиславского замка: вы рассмотрите его с разных ракурсов, пройдете по роскошному французскому саду, услышите печальную историю Святой Елизаветы и посетите одну из самых живописных смотровых площадок города. Далее познакомитесь с улыбчивой «Девушкой с воронами», на коленях которой любят сидеть дети, увидите запущенный сад на месте старого кладбища и маленький храм Святого Микулаша. А потом по узким улочкам спуститесь ко входу в средневековый город, где вас ждет еще больше волшебства!

Прогулка по Старому городу

Я проведу вас по романтичным дворикам и торжественным площадям, мимо роскошных дворцов и старинных фонтанов. Покажу старейший храм Братиславы и самую таинственную улицу города, застывшую в Средневековье. А еще сфотографирую вас рядом с необычными городскими памятниками: на фоне снимающего шляпу чудака Игнаца Ламара и знаменитого Чумила, выглядывающего из канализационного люка.

Ценные советы местного жителя

Я с радостью поделюсь секретами повседневной жизни в Братиславе: где приобрести интересные сувениры, которых не найти на центральных туристических улицах, какие напитки привезти из Словакии и где подают самую вкусную капустницу. Кроме того, вас ждет маленький бонус, который порадует любителей истории и редких вин.