Аэропорты Словакии

В Словакии 3 международных аэропорта, это Братислава-Иванка (BTS), Кошице-Барца (KSC) и Попрад-Татры (TAT). Описание, ссылки на сайты и контакты Аэропортов

В Словакии воздушное сообщение с остальными аэропортами мира налажено хорошо. Добраться в эту маленькую гостеприимную страну можно из многих стран, в том числе из России.

Аэропорт им. М. Р. Штефаника (Братислава-Иванка)

Ivanská cesta, 820 01 Bratislava, Словакия

Это крупнейший и старейший международный аэропорт страны, который расположен в 9 км от столицы Словакии – Братиславы. Открыт в 1951 году, за год обслуживает более 1,3 млн пассажиров. Официально он назван в честь Милана Штефаника – ученого и политика, но между собой жители страны называют его Братислава-Иванка, по названию ближайшей деревни. Это большой современный аэропорт с ресторанами, магазинами, зоной отдыха, Wi-Fi медицинским центром и пунктами оказания различных услуг.

Из Москвы в аэропорт Братиславы можно долететь прямым рейсом авиакомпании «Победа», либо с пересадкой в некоторых европейских городах: Лондоне, Дублине, Риме, Вене, Вене, Праге, Варшаве.

Добраться из аэропорта до самой Братиславы можно на автобусах № 61 и 96 в любое время суток. Время в пути составит от 25 минут до часа в зависимости от дорожной ситуации. Билет на автобус стоит 0,75 евро. Такси, которые базируются на выходе из терминала, в среднем обойдутся примерно в 15 евро.

Аэропорт Кошице-Барца

Letecká 41, 041 75 Košice, Словакия

Вторым по величине международным аэропортом Словакии является аэропорт Кошице-Барца в юго-восточной части страны. Открыт в 1950 году, в год через него проходит около 300 тысяч пассажиров. В аэропорту 2 терминала, рестораны, магазины и парковка. В этот аэропорт прибывают рейсы из Вены, Лондона, Праги, Стамбула, Бристоля, Братиславы, Шеффилда.

От города Кошице аэропорт отделяют всего 6 км, которые можно проехать за 20 минут на автобусе №23, курсирующем до Кошицкой автостанции. Такси в транспортной зоне аэропорта можно взять за 10 евро.

Аэропорт Попрад-Татры

Na letisko 100, 058 01 Poprad, Словакия

Третий по величине международный аэропорт Словакии называется Попрад-Татры, он существует с 1938 года и на сегодня пропускает около 150 тысяч человек в год. Наиболее активен этот аэропорт в зимний период, поскольку здесь находятся набирающие популярность горнолыжные курорты. Аэропорт расположен на значительной высоте – более 700 метров над уровнем моря. Сюда прилетают рейсы авикомпаний AirBaltic из Варшавы и Риги, есть рейсы из Бургаса, Тираны, Анталии, Лондона.

До центра города от аэропорта всего 4 км. Налажено железнодорожное и автобусное сообщение. Билет на автобус до Попрада обойдется в 0,70 евро. Цена на такси зависит от расстояния до выбранной точки, но до города довезет в пределах 10 евро.