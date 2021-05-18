Полезная информация о Любляне

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Местное время в Любляне
23:4512
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇮 Словения
Название городаЛюбляна
По-английскиLjubljana
Это столицаЛюбляна является столицей Словении
Население города272 220 чел.
АэропортЛюбляна LJU
Часовой поясEurope/Ljubljana
Средняя высота295 м. от уровня моря

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Любляна

Популярные экскурсии в Любляне

Квест "Чисто словенское убийство"
Квест "Чисто словенское убийство"
150
за чел.
Гастрономическая прогулка по Любляне
Гастрономическая прогулка по Любляне
60
за чел.
Словенская кухня своеобразна: в ней соединены славянские, австро-немецкие, венгерские и итальянские традиции. Здесь любят грибы, супы, гречку, булочки...
Пивная Любляна
Пивная Любляна
55
за чел.
На прогулке вы прочувствуете пивное настроение Словении и продегустируете 9 сортов словенского пива. Пройдетесь улочками старого города и посетите сам...
Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест
Путешествие из Словении в замок Мирамаре, Триест
380
за чел.
Приглашаем вас на однодневную экскурсию на автомобиле из Любляны на итальянское побережье Адриатики, в Триест. В белоснежном замке Мирамаре мы поговор...
Ежедневная прогулка по Любляне
Ежедневная прогулка по Любляне
4.9
16 отзывов
15
за чел.
Узнать и полюбить город за 2 часа
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