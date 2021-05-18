Полезная информация о Любляне
Что нужно знать о Любляне: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Любляна, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 33 экскурсии
Местное время в Любляне
23:4512
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇮 Словения
|Название города
|Любляна
|По-английски
|Ljubljana
|Это столица
|Любляна является столицей Словении
|Население города
|272 220 чел.
|Аэропорт
|Любляна LJU
|Часовой пояс
|Europe/Ljubljana
|Средняя высота
|295 м. от уровня моря
Где находится Любляна на карте
Любляна
Популярные экскурсии в Любляне
€
150
за чел.
€
60
за чел.
Словенская кухня своеобразна: в ней соединены славянские, австро-немецкие, венгерские и итальянские традиции. Здесь любят грибы, супы, гречку, булочки...
€
55
за чел.
На прогулке вы прочувствуете пивное настроение Словении и продегустируете 9 сортов словенского пива. Пройдетесь улочками старого города и посетите сам...
€
380
за чел.
Приглашаем вас на однодневную экскурсию на автомобиле из Любляны на итальянское побережье Адриатики, в Триест. В белоснежном замке Мирамаре мы поговор...
4.9
16 отзывов
€
15
за чел.
Узнать и полюбить город за 2 часа